Sebastian Germershausen

Eines der umsatzstärksten Hotels in Deutschland, das derzeit aufwendig modernisiert wird, steht unter neuer Leitung: Mit Sebastian Germershausen ist das InterContinental Berlin im zentralen Bezirk Tiergarten bereit für die Zukunft. Der 46-Jährige neue General Manager ist mit dem Traditionshaus bereits sehr vertraut. Germershausen begann seine Karriere 2006 genau hier als stellvertretender Front Office Manager und kehrt nun nach internationalen Stationen als erfahrene Führungskraft zurück. 2012 hatte er als Residential Service Lead für IHG ® Hotels & Resorts bei den Olympischen Spielen in London die Leitung einer der Unterkünfte für die Athleten übernommen. Ein Jahr später war er zum InterContinental Melbourne The Rialto in Australien gewechselt, wo er zunächst als Director of Rooms und zuletzt als Hotel Manager tätig war. Zurück in Deutschland fungierte der in Hannover geborene Germershausen ab 2015 drei Jahre als Hotel Manager im InterContinental Berlin, bevor er im Februar 2018 seine erste Position als General Manager im Crowne Plaza Berlin – Potsdamer Platz (Stresemannstrasse) antrat.

Hugos Restaurant Berlin: Reh aus Brandenburg

Sebastian Germershausen

Um sich beständig weiterzuentwickeln, hat Germershausen in den letzten Jahren mit Unterstützung der IHG Hotels & Resorts Schulungs- und Weiterbildungsprogramme genutzt. Seine neue Stelle im InterContinental Berlin bedeutet Sebastian Germershausen persönlich sehr viel: „Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen“, erklärt der General Manager gegenüber Gourmet Report, „nur dass ich viele frische Ideen im Gepäck habe. Ich bin jetzt hier, um gemeinsam mit unserem hervorragenden Team nach vorn zu blicken und das Haus für internationale Veranstaltungen, aber auch für den hiesigen Markt weiterzuentwickeln.“

Eberhard Lange und das Hugos Küchenteam

Renovierung der Berliner Hotel-Ikone auf der Zielgeraden

Das Hotel InterContinental Berlin ist nicht nur ein Hotel mit einer fast 65-jährigen Tradition, sondern nach aufwendiger Modernisierung auch ein Luxushotel der Zukunft. Mit einer Investition von fast 61 Mio der IHG Hotels & Resorts und Union Investment wird das InterContinental Berlin, das als eines der umsatzstärksten Hotels in Deutschland gilt, seit Mai 2019 bei laufendem Betrieb renoviert und neugestaltet. Während die Arbeiten im Westflügel noch bis zum Frühjahr 2023 weitergehen, präsentiert sich der Rest des rund 70.000 m2 großen Hotels unter der Leitung des neuen General Managers Sebastian Germershausen bereits im frischen Glanz.

Die Zimmer im Süd- und Ostflügel des Hauses dienen bereits als Aushängeschilder des modernen Designkonzepts ebenso wie die neue Club InterContinental Lounge. Damit ist die Renovierung für den Großteil der Gästezimmer abgeschlossen, die restlichen Zimmer im Westflügel werden bis zum Frühjahr 2023 ebenfalls im neuen Look zur Verfügung stehen. In der Marlene Bar und in dem dazugehörigen Restaurant genießen die Gäste das besondere Flair nach der Neugestaltung. Die Veranstaltungsbereiche sind nicht nur optisch, sondern auch technisch State of the Art. Auch die Auffrischungsarbeiten im Ballsaal, einem der größten Säle der Hauptstadt, und in der Lobby, wurden erfolgreich beendet. Das Gourmetrestaurant Hugos mit Küchenchef Eberhard Lange, das seit 1999 einen Michelin Stern hält, beeindruckt mit neuen Interior-Details, aber vor allem weiterhin mit zuverlässiger und vor allem leckerer, moderner französischer Hochküche mit besten Zutaten, einem liebevollen Service und einem fantastischen Ausblick. Wir haben das Hugos oft besucht und noch nie enttäuscht verlassen.

Eberhard Lange, Hugos Restaurant*, Intercontinental Berlin

Sebastian Germershausen, General Manager, InterContinental Berlin, im Gourmet Report Gespräch: „Das InterContinental Berlin ist ein Herzensprojekt für mich – und ich bin sehr froh, so ein hervorragendes Team an meiner Seite zu haben. Mit der Modernisierung erhalten wir die Seele und die Magie des Hauses, bringen es aber in den Punkten Design, Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit auf den neuesten Stand.“ So wird sichergestellt, dass das InterContinental Berlin auch in Zukunft Berlins Hotel-Ikone bleibt.

Club Premium Zimmer im Hotel Interconti Berlin

