Neue Food Konzepte im Berliner Sony Center

KERB Food Concepte im Sony Center am Potsdamer Platz; Berlin

Nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung: Neben Londons führender Street-Food-Organisation KERB zieht auch die internationale fast-casual Marke Pret A Manger ins Sony Center am Potsdamer Platz ein. Das Restaurant Corroboree, seit der Eröffnung im Jahr 2000 fester Bestandteil des Centers, ergänzt das Food Konzept mit einer kompletten Neuausrichtung seines gastronomischen Angebots, Interior Designs und der Marke.

Die Eigentümer des Sony Centers, die Oxford Properties Group und Norges Bank Investment Management, investieren über 200 Millionen Euro in die Modernisierung des weltberühmten Objekts. Bei der Erweiterung des gastronomischen Angebots legen die Planenden einen stärkeren Fokus auf die für die Büromieterinnen und -mieter wichtigen Aspekte des Sony Center Campus. Neben den neuen Anbietern für Street Food und gesunde Snacks in der Mittagspause zählt hierzu auch eine hochwertige Café-Auswahl sowie Optionen für ein Dinner mit Geschäftspartnern oder den Feierabend-Drink. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird der Campus-Charakter des Sony Centers gestärkt und moderne, flexible Arbeitsplätze geschaffen. Zusatzleistungen in den Bereichen Sport, Mobilität, Wohlbefinden und Unterhaltung runden das Angebot ab. Das Konzept richtet sich nicht nur an die Büromieter im Sony Center, sondern auch an Berlinerinnen und Berliner sowie Besucherinnen und Besucher.

Food Hall Konzept mit Londoner Gastro-Inkubator KERB

Teil des Food Konzepts ist die Initiierung einer zweistöckigen Food Hall des Londoner Gastro-Inkubators KERB auf der Fläche des ehemaligen IMAX-Kinos. Von der filmischen Vergangenheit des Gebäudes inspiriert, präsentiert KERB dort künftig das Beste der Berliner Gastronomie-Szene in den besonderen Räumlichkeiten. Eine Auswahl von zwölf Vertreterinnen und Vertretern der unabhängigen Berliner Gastro-Szene soll hier ab 2024 tätig werden und ihre Kochkünste präsentieren. Auch vier Bars werden Teil der 2.200 m² großen Food Hall. Interessierte Berliner Gastronomen wenden sich per E-Mail an hq@kerbfood.com.

Das Nachfolgeprojekt des erfolgreichen ersten Food Hall Konzepts Seven Dials Market in London soll mehr als 200 Berlinerinnen und Berlinern einen Arbeitsplatz bieten. Hierzu plant das Unternehmen ein ortsansässiges Team zusammenzustellen, welches den Betrieb leitet und mit ausgewählten lokalen Anbietern sowie deutschen Produzenten zusammenarbeitet. So soll die Food Hall der kulturellen Vielfalt und den kulinarischen Köstlichkeiten der Stadt gerecht werden.

Neben dem gastronomischen Konzept erarbeitet die Londoner Organisation ein Entwicklungsprogramm für die Gastronomen, welches mit einer Reihe von Workshops, Beratungen sowie einer digitalen Schulungsplattform einhergeht. Auf diese Weise sollen Gastro-Talente der Stadt bei ihrem Start in der Food Hall gefördert und unterstützt werden. „Die Vision von KERB war es schon immer, ungewöhnlichen Orten neues Leben einzuhauchen und in den Innenstädten ein Gefüge aus Lifestyle und Kulinarischem zu erschaffen. Wir sind froh, mit dem Sony Center zusammenarbeiten zu können, um im Herzen des Potsdamer Platzes in einem attraktiven Gebäude eine führende Food Hall zu etablieren, die mit den Besten der Berliner Food-Szene zusammenarbeitet. Wir freuen uns darauf, ein Teil der Stadt zu werden und die weitere Entwicklung der Mitte Berlins zu unterstützen, indem wir Kunst, Kultur und Gastronomie von Weltrang an den Potsdamer Platz bringen“, erklärt Simon Mitchell, Chief Executive Officer bei KERB.

Sony Center Urgestein Corroboree trifft auf internationale fast-casual Marke Pret A Manger

Auf der zweigeschossigen Fläche des bereits im Sony Center ansässigen Restaurants Corroboree entsteht in Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber Inan Sas, dem Eigentümer Oxford Properties und einer Berliner Kreativ-Agentur ein völlig neues Gastronomiekonzept. Die Umgestaltung hört nicht beim kulinarischen Angebot auf: Auch die Inneneinrichtung und die Marke werden komplett überarbeitet. Dennoch ist das Restaurant weiterhin geöffnet. Die Fertigstellung des neuen Konzepts ist für das Frühjahr 2024 geplant. Auch in Zukunft werden die Gäste von beiden Etagen der knapp 930 Quadratmeter großen Fläche den Ausblick auf das Herzstück des Sony Centers – das rundum erneuerte Forum mit großen Bäumen, Pflanzen und gemütlichen Sitzecken – genießen können.

Das dritte Projekt innerhalb des neuen Food Konzepts des Sony Center am Potsdamer Platz folgt im Sommer 2023 mit der Eröffnung eines Restaurants der britischen fast-casual Marke Pret A Manger. Das neue Angebot verteilt sich auf einer knapp 375 Quadratmeter großen Fläche, die am Haupteingang zum Sony Center an der Potsdamer Straße gelegen ist.

Sony Center am Potsdamer Platz; Berlin

Im Oktober 2017 erwarb die Oxford Properties Group zusammen mit Madison International Realty das Sony Center. Seit Juli 2022 ist Norges Bank Investment Management mit 50-prozentiger Beteilung neuer Partner der Oxford Properties Group. Das im Jahr 2000 nach Entwürfen des renommierten Architekten Helmut Jahn erbaute Sony Center ist ein 113.000 m² großer, gemischt genutzter Gebäudekomplex am Potsdamer Platz im Herzen von Berlin. Das Sony Center erstreckt sich auf fast sechs Hektar und umfasst acht Gebäude, darunter den Bahntower, 85.000 m² erstklassige Bürofläche, 20.000 m² für Einzelhandel und Freizeit sowie 67 Wohneinheiten. Die moderne Architekturikone ist heute ein Wahrzeichen Berlins und zieht jährlich über sieben Millionen Besucher an. Hauptmieter des Sony Centers sind unter anderen die Deutsche Bahn und WeWork. Die Wohnungen im Sony Center Esplanade sind in Privatbesitz.

KERB wurde 2012 von Petra Barran als Mitgliedsorganisation gegründet und entstand aus einer Gemeinschaft von Street Food Anbietern. KERB ist ein Unternehmen, das andere Unternehmen unterstützt. Das Konzept begann mit einem Lunch Market und der Vision, gutes Essen auf den Straßen Londons zum Alltag zu machen. Heute ist das Unternehmen auf vier Bereiche angewachsen: Mitgliedschaft, Gründerzentrum, Food Hall Betreiber und Event-Caterer. Die Mission von KERB ist es, Möglichkeiten und Freude durch gutes Essen zu schaffen, und das direkt vom namensgebenden Bordstein aus, dem Kerb. Im Jahr 2022 feierte KERB seinen 10. Geburtstag und kündigte seine internationalen Expansionspläne mit einer neuen Food Hall am Potsdamer Platz in Berlin an, die 2024 eröffnet werden soll.

