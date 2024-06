Mit drei neuen Zwei-Sterne-Restaurants und 7 neuen Ein-Stern Restaurants feiert der Michelin Brasilien 2024 einen glänzenden Wiedereinführung in Rio de Janeiro und São Paulo

Michelin Brasilien 2024

Mit Evvai (São Paulo), Lasai (Rio de Janeiro) und Tuju (São Paulo) verdoppelt Brasilien die Anzahl der mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Lokale in dieser Kategorie

Sieben Restaurants erhalten neu einen MICHELIN-Stern, und 12 sind neu mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet

Der MICHELIN Green Star feiert seine Premiere in Brasilien und würdigt das nachhaltige Engagement von 3 Restaurants MICHELIN-Führer Rio de Janeiro und São Paulo 2024

Als erste aktualisierte Ausgabe nach einer dreijährigen Pause wurde die Ausgabe 2024 des Führers offiziell im Rahmen einer von der Stadt Rio de Janeiro gesponserten Zeremonie im berühmten Copacabana Palace vorgestellt. Insgesamt werden 140 Restaurants empfohlen, von denen 60 neu in die Auswahl aufgenommen oder gefördert wurden.

Insgesamt werden sechs Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet – davon drei neu -, 15 erhalten einen MICHELIN-Stern – davon sieben neu – und 37 werden mit einem Bib Gourmand hervorgehoben – davon 12 neu. Achtunddreißig Restaurants, die eine hochwertige Küche anbieten, wurden ebenfalls zum ersten Mal in die Auswahl aufgenommen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber Gourmet Report: “Wir freuen uns sehr, die neue Restaurantauswahl des MICHELIN Guide Rio de Janeiro & São Paulo zu präsentieren. Nach einigen Jahren Pause ist der Guide wieder da, und unsere Inspektoren hatten das große Vergnügen, nach Brasilien zurückzukehren, um das gastronomische Angebot der beiden Städte neu zu entdecken. Von Restaurants, die ihren brasilianischen Wurzeln treu bleiben, bis hin zu solchen mit innovativeren Konzepten oder internationaler Küche, waren sie von den vielen neuen Lokalen überzeugt, die sie in ihre Auswahl aufgenommen haben.

Sie bemerkten auch die bemerkenswerten Fortschritte der Spitzenrestaurants – wie die Verleihung von zwei MICHELIN-Sternen an nicht weniger als drei neue Lokale – sowie das wachsende Engagement für eine nachhaltige Gastronomie, wobei drei vorbildliche Restaurants mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden – das erste Mal, dass diese Auszeichnung in Brasilien vergeben wurde.”

Drei Restaurants neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Mit drei Restaurants, die neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, verdoppelt der MICHELIN-Führer Rio de Janeiro & São Paulo 2024 die Anzahl der Restaurants in dieser Kategorie auf insgesamt sechs.

Evvai, São Paulo

Evvai spiegelt die Leidenschaft des Küchenchefs Luiz Filipe Souza für Essen, Leben, Kunst und Natur wider. Den Gästen wird ein einziges Degustationsmenü mit sehr farbenfrohen und schmackhaften Gerichten angeboten, die sowohl brasilianische als auch italienische Einflüsse aufweisen und so eine Verschmelzung beider Kulturen schaffen – zur Freude der anspruchsvollsten Gäste.

Lasai, Rio de Janeiro

Ein Besuch im Lasai, das nur 10 Plätze hat, ist wie ein Theaterbesuch, bei dem die Küche die Hauptrolle spielt. Küchenchef Rafa Costa e Silva interagiert ständig mit den Gästen und überrascht sie mit einem modernen Degustationsmenü. Es beginnt mit einer Vielzahl von Vorspeisen und umfasst hervorragende vegetarische Gerichte, die perfekt zubereitet werden und auf saisonalen Bio-Zutaten aus den Bio-Gärten in Itanhangá und Vale das Videiras basieren.

Tuju, São Paulo

Im neuen Tuju, das in einem dreistöckigen Gebäude untergebracht ist, wurde alles von und für die Gastronomie entworfen, wobei jede Etage des Gebäudes einem Teil des Abendessens gewidmet ist. In der Küche kombiniert Küchenchef Ivan Ralston saisonale brasilianische Produkte und Aromen (vor allem aus São Paulo) mit den modernsten europäischen Techniken. Das Degustationsmenü spiegelt den Fokus des Küchenchefs auf Kreativität und Forschung wider, und jede Komposition wird von den Wetterbedingungen der jeweiligen Jahreszeit bestimmt.

Zusätzlich zu diesen drei Neuheiten, die die Zwei-Sterne-Auswahl bereichern, waren die MICHELIN-Inspektoren beeindruckt von der kontinuierlichen Beständigkeit, mit der D.O.M. (São Paulo), Oro (Rio de Janeiro) und Oteque (Rio de Janeiro) außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Sie alle haben ihre zwei MICHELIN-Sterne behalten.

Sieben Restaurants werden neu mit einem Michelin Stern ausgezeichnet

Der MICHELIN-Führer 2024 präsentiert sieben Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, davon sechs in São Paulo und eins in Rio de Janeiro. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants auf 15.

Die sieben neuen Restaurants sind:

Fame Osteria (São Paulo)

Dieses bescheidene und diskret gelegene Restaurant unter der Leitung von Chefkoch Marco Renzetti hat eine faszinierende Geschichte, denn es begann als illegale Bar, bevor es schnell zu einem Wallfahrtsort für Feinschmecker wurde. Das Degustationsmenü basiert auf der klassischen italienischen Küche, mit hervorragender hausgemachter Pasta und denkwürdigen Risottos. Eine weitere Besonderheit ist die Verwendung des Grills, der bei vielen Gerichten eine entscheidende Rolle spielt.

Kazuo (São Paulo)

Küchenchef Kazuo Harada nimmt seine Gäste mit auf eine kulinarische Reise nach Japan, China, Malaysia, Thailand, Korea und sogar Indien. Was das Kazuo besonders von anderen asiatischen Restaurants in der Stadt unterscheidet, ist die Fähigkeit des Küchenchefs, einen roten Faden in den Gerichten zu schaffen, die darauf abzielen, den Feinschmeckern die einzigartigen Eigenschaften der panasiatischen Küche näher zu bringen. Das “à la carte”-Menü mit einer großen Auswahl an Sushi, Sashimi, Niguiris, Makis oder Temakis wird durch ein Omakase-Menü ergänzt, das nur an der Bar serviert wird.

Kuro (São Paulo)

In diesem japanischen Restaurant bietet Chefkoch Henry Miyamo ein einzigartiges Omakase-Menü an, das an der Theke serviert wird. Hier spielt der berühmte Binchō -tan-Grill, der den Gerichten einen ganz besonderen Geschmack verleiht, eine zentrale Rolle, was sich in den perfekt zubereiteten gegrillten Sushi widerspiegelt.

Murakami (São Paulo)

Der extrovertierte Küchenchef Tsuyoshi Murakami, der sein gleichnamiges Restaurant betreibt, nimmt seine Gäste mit auf eine gastronomische Reise durch zwei Menüs: das “Experiência Sushi”, das er persönlich kreiert, und das “Experiência Murakami”, das eine köstliche Mischung aus Vorspeisen, Sushi, Sashimi, Tempura und einem Wagyu-Hauptgericht bietet. Zum Dessert gibt es delikate Motchis, die vom Sohn des Küchenchefs im Motchimu zubereitet werden und einen perfekten Abschluss des Essens bilden.

Oizumi Sushi (São Paulo)

Mit der Namensgebung für sein Restaurant Oizumi Sushi wollte Küchenchef Danilo Maciel der japanischen Stadt mit der höchsten Konzentration brasilianischer Einwanderer Tribut zollen. Hier gibt es nur ein einziges 16-Gänge-Omakase-Menü, das sorgfältig mit frischem Fisch des Tages zubereitet wird, sowie eine Auswahl anderer Köstlichkeiten, die der Chefkoch in einem speziellen Schrank im Restaurant reifen lässt, um ein Maximum an Geschmack zu gewährleisten.

San Omakase Saal (Rio de Janeiro)

In diesem intimen Restaurant im exklusiven Stadtteil Leblon möchte Küchenchef André Nobuyuki Kawai die japanische Gastfreundschaft von ihrer besten Seite zeigen. Neben den gastronomischen Konzepten, die mit einem Omakase-Menü verbunden sind, können die Gäste die außergewöhnliche Einzigartigkeit der japanischen Kultur bei einem sehr professionellen Service genießen.

Tangará Jean-Georges (São Paulo)

Das Tangará Jean-Georges befindet sich im luxuriösen Hotel Palácio Tangará und steht unter der Leitung des renommierten französischen Küchenchefs Jean-Georges Vongerichten und wird von den Küchenchefs Filipe Rizzato und Nevsilene Machado geführt. Sie bieten eine seriöse internationale Küche mit zeitgenössischen Gerichten, bei denen Delikatesse und reiner Geschmack im Vordergrund stehen. Das À-la-carte-Menü mit speziellen Abschnitten für Kaviar, rohe Gerichte sowie vegetarische und vegane Optionen wird durch zwei Degustationsmenüs ergänzt (eines davon ist vegetarisch).

Zwölf neue Bib Gourmand-Auszeichnungen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Bib Gourmand-Restaurants werden von den Inspektoren des MICHELIN-Führers oft als Top-Tipps bezeichnet und sind besonders bei Feinschmeckern beliebt, die auf der Suche nach erschwinglichen Gerichten sind, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität der Produkte und der Küche einzugehen. Mit den 12 Neuzugängen erhöht sich die Gesamtzahl der mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants auf insgesamt 37 Einrichtungen. Unter den neu ausgezeichneten Restaurants befinden sich zwei in Rio de Janeiro – Brota und Sult – während alle anderen in São Paulo ansässig sind: A Baianeira – MASP, Capim Santo, Cora, Cuia, Feriae, Kotori, Mocotó Vila Laopoldina, Nomo, Più Higienópolis, Shihoma Pasta Fresca.

Der MICHELIN-Führer Rio de Janeiro & São Paulo 2024 empfiehlt außerdem achtunddreißig Restaurants, deren Qualitätsküche die Inspektoren überzeugt hat.

Achtunddreißig Restaurants sind neu in die Auswahl aufgenommen worden und gesellen sich zu den 44 Lokalen, die die Michelin-Inspektoren weiterhin empfehlen. Von diesen 38 Neuzugängen befinden sich 15 in Rio de Janeiro und 23 in São Paulo.

Unter ihnen befinden sich Restaurants, die die traditionelle brasilianische (wie NOTIÊ oder Rudä), aber vor allem gibt es eine große Vielfalt an kulinarischen Angeboten, mit zahlreichen Optionen der japanischen Küche (Haru Sushi, KANOE, Kubo Zushi, Naga, Sushi Leblon, etc. ), italienische (Nelita, Paparoto Cucina, Piselli, Simone Ristorante, Vinheria Percussi, usw.), portugiesische (Henriqueta), spanische (Izä), französische (Mesa do Lado), peruanische (Ama. zo) oder koreanische (Bicol).

Zwei MICHELIN- Sonderpreise

Der MICHELIN-Führer empfiehlt nicht nur Qualitätsrestaurants, sondern zeichnet auch talentierte Fachleute und außergewöhnliche Teams aus, die die MICHELIN-Inspektoren besonders beeindruckt haben. Bei der Verleihung 2024 wurden zwei MICHELIN Special Awards verliehen.

MICHELIN Sommelier Award – Maíra Freire (Zwei MICHELIN-Sterne

Restaurant Lasai, Rio de Janeiro)

Maíra Freire ist im Restaurant Lasai für den Weinkeller zuständig. Sie erhielt den MICHELIN Sommelier Award in Anerkennung ihrer Arbeit und ihres Engagements, bei dem sie stets mit den Gästen interagiert, um ihnen auf interessante und didaktische Weise die Eigenschaften der Weine zu erklären, von denen viele natürlich und biodynamisch sind, sowie alle Details, die sie bei der Weinauswahl berücksichtigt.

MICHELIN-Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres – Zwei MICHELIN-Sterne

Restaurant Tuju (São Paulo)

Das Tuju, das an einem neuen Standort untergebracht ist und erst im September letzten Jahres eröffnet wurde, hat die Michelin-Inspektoren mit einer sehr erfolgreichen Wiedereröffnung beeindruckt. In diesen neuen Räumlichkeiten, die noch mehr Komfort und Luxus bieten, hat Küchenchef Ivan Ralston den perfekten Rahmen gefunden, um seinen einzigartigen kulinarischen Ansatz weiterzuentwickeln und seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

Der MICHELIN-Führer 2024 Rio de Janeiro und São Paulo auf einen Blick:

140 empfohlene Restaurants, darunter:

6 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (3 davon neu ausgezeichnet)

15 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (7 neu ausgezeichnet)

37 Bib Gourmand-Restaurants (12 neu ausgezeichnet)

3 MICHELIN Green Star-Restaurants (zum ersten Mal ausgezeichnet)

82 ausgewählte Restaurants (38 neu hinzugekommen)

Alle Ausgezeichneten im Internet: https://guide.michelin.com/de/de/selection/brazil/restaurants

