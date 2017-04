Jean-Georges Vongerichten ernennt Pascal Valero zum Executive Chef im Palácio Tangará

Neben der jüngsten Ankündigung des Palácio Tangará, dass Jean-Georges Vongerichten sich für das gastronomische Konzept der Küche verantwortlich zeigt, gibt das neueste Meisterwerk der Oetker Collection nun bekannt, dass Pascal Valero zum Executive Chef erklärt wird.

In Frankreich geboren und aufgewachsen, verschlug es Pascal Valero 2002 nach Brasilien. Der erfolgreiche Koch begeistert seit jeher mit seinen französischen Kochkünsten und konnte 2005 die Auszeichnung ‘‘Chef of the Year“ vom Gula Magazine für sich gewinnen. Sein Werdegang als Koch brachte Valero bereits in die bekanntesten französischen Küchen, wie die des Epicure im Le Bristol Paris. Des Weiteren hat er im Le Louis XV unter der Leitung von Alain Ducasse in Monaco gearbeitet und im Taillevent in Paris.

Sein Stil ist einzigartig, denn er bereitet klassisch und zeitgenössisch mediterrane Gerichte zu und lässt gekonnt brasilianische Zutaten einfließen. Executive Chef Valero begibt sich hierfür auf die Suche nach den besten lokalen Produkten des Landes und ist stolz darauf, seltene Früchte aus dem Amazonas für seine kulinarischen Kreationen verwenden zu können.

,,Wir freuen uns sehr, Küchenchef Pascal Valero bei uns begrüßen zu dürfen. Seine kulinarischen Künste spiegeln das Erbe der französischen Küche wider und diese verbindet er mit dem kreativen Einsatz brasilianischer Zutaten. Dies führt zu einem erstaunlichen und inspirierenden Ergebnis“, sagt Celso do Valle, Managing Director im Palácio Tangará. Das Palácio Tangará öffnet im zweiten Quartal 2017 und dann werden sich Gäste von den besonderen Kochkünsten Pascal Valeros überzeugen können.

Das neue Masterpiece Hotel der Oetker Collection öffnet seine Pforten im zweiten Viertel des Jahres 2017. Das Haus bietet 141 Gästezimmer, darunter 59 Suiten, allesamt mit Blick auf die reiche Flora und Fauna des Burle Marx Parks. Es gibt neun Veranstaltungsflächen für glamouröse Hochzeiten und Events, unter anderem einen Ballsaal mit Terrassen, die freie Sicht auf den legendären Park gewähren.

www.palaciotangara.com

