Das ‚Gasthaus zur Linde‘ in Möhringen gewinnt den Titel „Stuttgarts beste Maultaschen“ in der TV- Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Spezial“.

Die Herrgottsbescheißerle aus dem Schwabenländle sind eine weitbekannte Leibspeise. Sie verdanken ihren Namen den Mönchen im Kloster Maulbronn. Während der Fastenzeit wollten sie so das Fleisch vor dem Herrgott verstecken.

Kabel 1 hat in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Spezial“ die besten Maultaschen in Stuttgart gesucht. TV-Koch Martin Baudrexel besuchte mit zwei weiteren Juroren drei Restaurants in Stuttgart. Eines davon war das ‚Gasthaus zur Linde‘ mit Sitz in Möhringen. Betrieben wird es von den Brüdern Maximilian und Ferdinand Trautwein. Beide gelernte Köche. Dass es bei ihnen die leckersten Maultaschen zu verspeisen gibt, freut vor allem Küchenchef Ferdinand Trautwein. „Ich habe lange an meiner Rezeptur getüftelt, daher freut es mich umso mehr, dass es so gut schmeckt!“

Auch bei der versteckten Kamera von Kabel 1 konnte das Team vom ‚Gasthaus zur Linde‘ voll punkten. „Mit so viel Zuspruch hätten wir nicht gerechnet, wir sind sprachlos und stolz auf unser ganzes Team.“ erklärt Maximilian Trautwein.

Das Gasthaus bietet die hausgemachte Maultasche in verschiedenen Varianten an.