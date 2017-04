Genussrouten in NRW

Verschiedene Genuss-Routen weisen den Weg, etwa zu Spargel, Käse, Milch oder besonderen Pflaumen. Wir haben Tipps für genussvolle Reisen durch NRW. Ob süß oder salzig, fest oder flüssig: In Nordrhein-Westfalen finden Genießer auf besonderen Genuss-Routen sicher etwas für den guten Geschmack. Spargelstraße NRW

Zur Spargelstraße NRW haben sich rund 140 Betriebe zusammengeschlossen. Viele von ihnen bieten zur Spargelsaison besondere Aktionen und Veranstaltungen an wie zum Beispiel Spargelfeste. Mithilfe der zugehörigen Internetseite lassen sich individuelle Touren zwischen den Höfen zusammenstellen. Außerdem werden auf der Seite mehrere Radtouren empfohlen. www.spargelstrasse-nrw.de

Käseroute NRW

Unter dem Namen „Käseroute NRW“ haben sich rund 30 Hofkäsereien zusammengeschlossen, die sich ebenfalls nach individuellen Vorlieben zu Routen verbinden lassen. Ihnen allen ist gemein, dass sie ihren Käse noch handwerklich herstellen, von Ziegenkäse über höhlengereiften Klutert-Käse aus der Kluterthöhle oder Käse mit Möhrensaft. Viele der Höfe laden zu Besichtigungen ein und wer will, kann bei der Käseherstellung über die Schulter schauen oder selbst Kühe melken.

www.kaeseroute-nrw.de

Milchwege

Auf mehreren Milchwegen in NRW erfahren Wanderer und Radfahrer Informatives über die Milch. Der erste Milchwanderweg wurde 2008 im bergischen Wipperfürth eröffnet, inzwischen gibt es ähnliche Wege aber auch in anderen Regionen des Landes, denn Milch wird in vielen Landesteilen produziert. Alle Milchwanderwege in NRW sind zwischen vier und acht Kilometer lang. Dazu kommen noch einige Milchradwege, die über 7 bis 38 Kilometer lange Strecken führen. www.kuhlturlandschaft.de

Westfälische Salzroute

Die Westfälische Salzroute verbindet auf 77 Kilometern Orte der historischen Salzproduktion zwischen Unna am Rande des Ruhrgebiets und Salzkotten im Teutoburger Wald miteinander. In der Region wird bereits seit Jahrhunderten Salz abgebaut und genutzt – nicht zuletzt zugunsten der Gesundheit. Wer sich etwas Gutes tun will, findet rund um die Radroute Gradierwerke und Solequellen zum Durchatmen oder Abtauchen. Das Erlebnismuseum „Westfälische Salzwelten“ im sauerländischen Bad Sassendorf, das ebenfalls in die Route integriert ist, erzählt die Geschichte der Salzgewinnung und macht die gesundheitliche Bedeutung des Kristalls erfahrbar. Besucher können dort zum Beispiel Sole fördern oder ausprobieren, wie ein Salzknecht vor hunderten vor Jahren gearbeitet hat. www.westfaelische-salzroute.de

Themenroute „Brot, Korn und Bier“ (Route der Industriekultur)

Die Themenroute „Brot, Korn und Bier“ ist Teil der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet und verbindet rund 40 Standorte miteinander, darunter Brauereien, Brennereien, Mühlen, aber auch historische Firmensitze wie die ehemalige Zwiebackfabrik Brandt und das Brauereimuseum Dortmund sowie den früheren Gär- und Lagerkeller der Dortmunder Union-Brauerei, der heute unter dem Namen „Dortmunder U“ Kulturzentrum und Wahrzeichen der Stadt ist. Auch die frühere Lindenbrauerei in Unna gehört zu den Highlights der Route. Sie hat sich inzwischen in ein weltweit einmaliges Museum verwandelt: Das Zentrum für internationale Lichtkunst ist das erste und bislang einzige Museum, das sich ausschließlich der Lichtkunst widmet. www.route-industriekultur.ruhr

Natur-Genuss-Route

Auf 160 Kilometern können Radfahrer auf der Natur-Genuss-Route die für das Münsterland so typischen idyllischen Parklandschaften erkunden. Kombiniert wird die Naturerfahrung durch Genussstationen wie Restaurant, Bauernhofcafés oder Hofläden, die regionales Gemüse, Fleisch oder Obst verkaufen.

www.naturgenussroute.de

Stromberger Pflaumenwanderweg

Auf einem gut zehn Kilometer langen Wanderweg erfahren Wanderer Wissenswertes über die Stromberger Pflaume, die – genauso wie etwa Nürnberger Lebkuchen oder Spreewälder Gurken – von der EU geschützt ist. Am zweiten September-Wochenende findet jedes Jahr der große Pflaumenmarkt in Oelde statt, auf dem man neben Pflaumenpfannkuchen auch außergewöhnlichere Produkte wie Pflaumenbrot, Pflaumeneis oder Pflaumenbratwurst findet.

www.oelde.de

