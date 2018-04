Das Atlantis, The Palm verkündet die Veröffentlichung der ersten Reality-Web-Serie namens „Kitchen Secrets by Atlantis, The Palm„.

Die Web-Serie wird die Zuschauer hinter die Kulissen des emiratischen Resorts führen und die Küchengeheimnisse der renommiertesten Restaurants in Dubai lüften. Dabei wird deutlich, welche Bemühungen das weltbekannte Resort unternimmt, um ein einzigartiges kulinarische Erlebnis für seine Gäste zu schaffen.

Die erste Staffel wird den Zuschauern die kunsthandwerklichen Fähigkeiten der Spitzenköche des Atlantis näher bringen. In jeder Folge wird ein bekannter Influencer zum Beispiel einem Atlantis-Chef de Cuisine vom Morgenkaffee mit Teambesprechung bis hin zur Vorbereitung von Gordon Ramsays berühmtem Beef Wellington folgen oder den preisgekrönten Chefkoch Gregoire Berger des Unterwasserrestaurants Ossiano begleiten und Einblicke in die streng geheimen Kochgeheimnisse und die geschäftige Atmosphäre der produktivsten Küchen des Resorts gewähren.

Nachdem das Resort bereits den Titel als das viertmeist fotografierte Hotel auf Instagram ins Haus geholt und die weltweit erste Social Media-Suite eröffnet hat, wird “Kitchen Secrets bei Atlantis, The Palm” die allererste Reality Web-Serie eines Resorts auf YouTube sein.

Die erste Folge der Web-Serie ist auf dem offiziellen Atlantis, The Palm – YouTube-Kanal, online gegangen und bietet Menschen auf der ganzen Welt sofortigen Zugang zur Welt der kulinarischen Stars des Atlantis. Die Serie wird auch für die Gäste des Resorts auf den Fernsehern in den Zimmern verfügbar sein.