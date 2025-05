Gault Millau verlängert nicht Vertrag

Nicht ganz unerwartet – nach all dem Streit – verlängert Gault&Millau den Vertrag mit seinem deutschen Lizenznehmer Henris nicht. Wer zukünftig den Gault&Millau Deutschland macht, ist noch nicht bekannt. Die 2025er Ausgabe wird die Letzte von Henris sein. Bald gibt es stattdessen HENRIS DIAMONDS.

Gault&Millau Restaurantführer Deutschland

HENRIS DIAMONDS

Henris Edition hat nun eine ganz „neue“ Idee, Nach vier Jahren mit Gault&Millau Deutschland geht HENRIS Edition den nächsten Schritt: Eine eigene „Hornsteinliste“ europaweit, die HENRIS DIAMONDS.

Bewertungsmodell: HENRIS DIAMONDS

HENRIS vereint Bewertungen führender Guides wie Michelin, Gault&Millau, Gusto, Gambero Rosso und anderen renommierten Länderguides mit ausgewählten Empfehlungen. Hinzu kommen eigenständige Expertenbewertungen und Rezensionen sowie redaktionelle Inhalte. „Die neue Bewertungseinheit, die HENRIS DIAMONDS, bietet eine Einschätzung kulinarischer Qualität.“, sagt Verleger Hans Fink. Hierzu setzt der Verlag auch auf erfahrene und versierte Genuss-Expertinnen und -Experten europaweit.

Europäischer Rollout – Fokus auch auf Genussreisen

Der Start erfolgt mehrsprachig mit Inhalten für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien. Weitere Länder wie Frankreich, Spanien und Kroatien folgen noch in diesem Jahr. Im Zentrum stehen nicht nur Restaurants, sondern auch Empfehlungen rund um Stay&Dine, Wein und kulinarisches Reisen.

Website bereits gestartet, HENRIS-App kommt die Tage

Unter www.henris-edition.com können die ersten Länder und Informationen bereits abgerufen werden. Die begleitende HENRIS-App wird kommende Woche veröffentlicht – als persönlicher Reisebegleiter für kulinarische Entdeckungen in ganz Europa. Die HENRIS-Circle-Funktion lädt die Community zu Feedback und einem kuratierten Austausch ein und sichert so eine ständige Up-to-date-Situation.

Abschied von Gault&Millau – Aufbruch mit neuer Vision

Die Lizenzvereinbarung mit Gault&Millau endet planmäßig mit der Veröffentlichung und

abschließenden Auswertung der Guides 2025 für dieses Jahr.

Gourmet Report Meinung

Mal was ganz Neues! Und viel billiger. Statt selber Tester zu beschäftigen, nimmt HENRIS DIAMONDS die Tests der renommierten Gastronomie-Führer und gewichtet diese nach eigenem Ermessen, ergänz um einige eigene Bewertungen. So können wir auch befreundete Unternehmen nach oben bringen und Unfreundliche nach unten gewichten. Gourmet Report brachte selber so eine Liste bis 2008, die Haiku-Liste. Schon damals war das nichts Neues. Der bereits verstorbene Journalist Hornstein war wohl der Erste, der so eine Liste brachte. Unzählige folgten ihm, wie Restaurant-Rangliste oder die „La Liste“, die besonders französische Restaurants nach vorne bringen möchte, um die bekanntesten zu erwähnen. Schauen wir mal, wie Henris Diamonds das Thema umsetzen wird.

Eines ist bereits jetzt klar: Köche, die hier gut bewertet werden, werden auf die neue Liste schwören. Die schlecht Bewerteten werden sie als unseriöse Spielerei abtun.