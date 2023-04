Frankfurt Sheraton Airport – Katastrophe

Dank einer Lufthansa Verspätung nächtigen wir nicht in einer Conrad Park Suite (Upgrade von regulärem Zimmer) in Istanbul, sondern in Frankfurt am Flughafen in dem alten Sheraton Frankfurt Airport Luxushotel.

Lufthanss Lounge Sheraton Airport Frankfurt

Bei der Lufthansa, die irgendwie sehr doof waren und uns nicht wirklich auf die Konkurrenz Turkish Airlines umbuchten, obwohl es uns immer wieder verbal und per SMS bestätigt wurde – aber das ist ein anderes Thema – war es wirklich schwer, das Sheraton am Flughafen zu bekommen. Das wäre nur für Business Class Gäste. Aber wir sind doch Business Class Gäste. Ach so, na dann …

Das Sheraton liegt quasi im Flughafen auf dem Weg zum Fernbahnhof. Also sehr günstig. Es ist das älteste mir bekannte deutsche Flughafenhotel, wurde aber vor kurzem saniert, wie mir die PR Abteilung vor einiger Zeit mitteilte. Da das Hilton Frankfurt Airport uns das letzte Mal ziemlich veralbert hatte – und das zu einem hohen Preis, wollten wir sowieso mal das Sheraton ausprobieren und deren Lounge.

Blick vom Sheraton 8. Stock auf den Frankfurter Flughafen

Die allgemeine Room Rate war stolze 289.- €/Zimmer. Da wir zu Dritt waren, bekamen wir zwei Zimmer. Kurz nach meiner Recherche war das Hotel ausgebucht. LH hatte wohl sehr viele Verspätungen heute wieder gehabt.

Als wir in das Sheraton kamen, war es wie in Las Vegas. Eine Riesenschlange steht an der Rezeption an, wir können als Marriott Gold (Via American Express Karte) an der Schlange vorbei, zu einem Schalter, der mit 2 Damen besetzt ist. Für die Riesenschlange sind von vier Plätzen nur drei besetzt. Die Managerin ist im Backoffice zu sehen. Wir kamen gleich ran. Unsere Rezeptionistin hatte ein B1 Level in Deutsch, also konnte ein paar Worte. Sonst Englisch. Ich probierte ihr zu erklären, dass wir statt der 2 Zimmer nur eins bräuchten, aber ein Upgrade auf Executive Level mit Lounge Zugang haben wollen.

Zimmer im Sheraton Frankfurt Airport

Ne, das wäre gegen die Regeln. Wir haben eine Lufthansa Ausstattung gebucht. Auch kann die Marriott Bonvoy Nummer nicht genutzt werden, ausser für Extras, weswegen sie diese auch aufschrieb. Es übernahm dann die gut deutschsprechende Kollegin. Sie verkaufte uns für 50 € ein Upgrade mit Loungezugang. So hat sie für das Haus 50 verdient, hätte sie unser von der LH bezahltes 2. Zimmer verrechnet, hätte sie 249.- € für das Haus verdient!

Leider erwähnte sie nicht, dass warmes Essen nur bis 20 Uhr in der Lounge serviert wurde. Und es war jetzt 20.10 Uhr.

Ich bat darum, dass wir Blick auf die Runway haben, das ist nämlich hübsch und Junior liebt es, die Flüge zu beobachten. Wie wir feststellten, findet er auch die Autobahn interessant, denn wir waren zu falschen Seite raus. Die Piloten von Gegenüber hätten gerne getauscht, durften aber aus Security Gründen nicht.

Das Zimmer war soweit okay, aber spartanisch ausgestattet. Keine Slipper, kein Make Up Pad oder Q-tipps, nur ein Stück Seife und in der Dusche an die wandgeschraubte Kosmetik. Die Mitarbeiterin versprach uns, Zahnbürsten und Slipper aufs Zimmer zu senden, vergaß dies aber offensichtlich. Oder das Housekeeping vergaß es. Auf jeden Fall kam nichts. Ein Töpfchen für’s Kleinkind gibt es gar nicht!

2023 outlets Sheraton Airport FFM

Wenn ich ein Zimmer saniere, würde ich dann wirklich zwei britische Steckdosen anbieten (obwohl die meisten englischsprachigen hier Amerikaner sind)? Zwei Schuko macht Sinn, ist eher wenig. Warum nicht 4 universelle? Und wo sind die USB Ports? Warum keine USB ports? Wie schräg ist das?

Wir sind dann in die Lounge, wo alles Essen schon abgeräumt war. Danach sind wir zum LufthansaBüffet im Keller. Unglaublich!

Abendessen – das ist aber was anderes! Lufthansa Buffet im Sheraton Lufthanss Lounge Sheraton Airport Frankfurt

Wie muss die Lufthansa uns hassen! – Bilder mit rechtem Mausklick im neuen Fenster öffnen!

Das war ein echter Schock. Es gab ein Chafing Dish mit einer Art Curry, wo Kartoffeln und ein paar Gemüsereste darin rumschwammen als Hauptgericht. Als Nachspeise zwei Sorten trocknen Kuchen, sowie eine Birne. Ziemlich ärmlich! Würde man so seine besten Kunden – Business Class Reisende – betreuen, speziell dann, wenn diese sowieso schon verärgert sind?

Auch merkwürdig von Sheraton, dass die das nicht nutzen, um neue Kunden zu werben!

Auf dem Rückweg von der Lufthansa Lounge zum Zimmer lief mir der Hotelmanager Nick Zilinski über den Weg. Da die Rezeption immer noch unter einem Ansturm litt, klagte ich dem sympathischen Potsdamer mein Leid, nämlich, dass ich 50 € für nichts zahlte und bei dem Nichts noch nicht einmal meine Marriott Punkte eingetragen bekommen habe. Zilinski versprach, die 50 € der CC wieder gutzuschreiben, was auch passierte.

Ich war von dem Aufenthalt so unangenehm berührt, dass ich anschliessend eine Buchung für das Frankfurt Airport Marriott, dem Schwesterhotel im gleichem Haus, stornierte. Immerhin hätte diese Buchung mich 370 €/Nacht gekostet. Wir wollten gucken, ob das renovierte Marriott netter als das Hilton sei! Jetzt ist mir das Risiko zu hoch!

Fazit: Die Lufthansa zahlt wenig und das Sheraton Frankfurt Airport liefert den LH Gästen adäquat zum Erlös wenig. Ob das für die beiden Marken eine gute Kundenbindungsmassnahme ist? Der Gast muss es ausbaden!

Frankfurt Sheraton Airport Zusammenfassung Die Lufthansa zahlt wenig und das Sheraton Frankfurt Airport liefert den LH Gästen adäquat zum Erlös wenig. Ob das für die beiden Marken eine gute Kundenbindungsmassnahme ist? Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 2 Stimmen)