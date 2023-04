Die Strände rund um Fort Myers in Südwestflorida werden im März, April und Mai schrittweise wieder geöffnet und auch viele Restaurants und Hotels empfangen bereits wieder Gäste. Ab Ende März 2023 bietet der Sommerflugplan von Eurowings Discover mehrfach wöchentlich Direktverbindungen von Frankfurt (FRA) zum Southwest Florida International Airport (RSW).

The Beaches of Fort Myers & Sanibel

Das tropische Inselparadies Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods im Südwesten Floridas erholt sich zunehmend von den Auswirkungen des Hurrikans Ian: Bereits 68,4 Prozent aller Gästezimmer sind wieder geöffnet, weitere werden in den kommenden Wochen und Monaten hinzukommen. Die Eröffnung von 9.801 Zimmern in der Region Fort Myers ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der Erholung. Genaue Informationen zu Unterkünften und Attraktionen, Parks und Restaurants, die derzeit geöffnet sind sowie zu möglichen Outdoor-Aktivitäten finden Interessierte unter visitfortmyers.com/open und in der nachfolgenden Übersicht.

Die Unterkünfte

Fairfield by Marriott eröffnet in Bonita Springs

Das neue Fairfield by Marriott verfügt über 113 Gästezimmer und Suiten, kostenloses Frühstück und Wi-Fi, ein Restaurant und Tagungsräume, Ladestationen für Elektroautos, eine Lounge-Bar und ist haustierfreundlich.

Margaritaville Beach Resort, Fort Myers Beach

Das Margaritaville Beach Resort mit 254 Zimmern und Blick auf den Golf von Mexiko und die Matanzas Bay soll im Herbst 2023 eröffnet werden. Darüber hinaus hat das Resort das Silver Sands Resort erworben und plant, es in eine Erweiterung des Margaritaville Beach Resorts mit Balkonsuiten und Einzelhandelsgeschäften einzubinden. Diese Erweiterung befindet sich derzeit in der Planungsphase und soll im Jahr 2025 eröffnet werden.

South Seas Island Resort, Captiva, plant Wiedereröffnung im September

Das South Seas Island Resort plant, das durch den Hurrikan Ian schwer beschädigte Hotel auf Captiva im September wieder zu eröffnen. Zu den unmittelbaren Plänen gehört die Stabilisierung der Einrichtungen vor der Wiedereröffnung des Hotels und des Swimmingpools. Langfristige Ziele sind die Neugestaltung der Gastronomie und des Golfplatzes sowie der Bau des Captiva Clubs. Außerdem ist geplant, die Annehmlichkeiten des Resorts auf dem gesamten 330 Hektar großen Gelände zu verteilen.

Pink Shell Beach Resort & Marina, Fort Myers Beach

Pink Shell hat wieder geöffnet und bietet derzeit Buchungen für Aufenthalte ab dem 11. März an. Hochzeitsanfragen werden für Januar 2024 und darüber hinaus entgegengenommen. Jack’s Restaurant ist geöffnet und bietet täglich ein Mittagsbuffet an.

Die Strände

Die Strände von Gasparilla Island, Tarpon Bay Beach und Blind Pass Beach auf Sanibel Island sind geöffnet. Der Gulfside City Park und Bowman’s Beach, beide auf Sanibel, sollen noch in diesem Monat (März 2023) eröffnet werden. Darüber hinaus plant Lee County eine schrittweise Wiedereröffnung seiner Strandparks ab März 2023. Die Besucher werden dringend gebeten, vorsichtig zu sein, da immer wieder Geröll angeschwemmt wird und vom Sand verdeckt sein kann. Strandschuhe sollten immer getragen werden. Einige Einrichtungen wie Toiletten, Steganlagen und Stege wurden noch nicht repariert oder ersetzt. Unter Berücksichtigung dieser Vorsichtsmaßnahmen sind die vorläufigen Pläne für die Öffnung der Strände und Strandparks wie folgt.

Ab Anfang März

Der Hundestrand

Die Boca Grande Strandzugänge

Ab Mitte März

Alison Hagerup Beach Park, Captiva Island

San Carlos Bay/ Bunche Beach Preserve, Süd-Fort Myers

Die Zugänge 1, 4, 5, 6, und 9 zum Bonita Beach

Ab Mitte April

Lynne Hall Memorial Park, Fort Myers Beach

Bonita Beach Park

Ab Mai

Bowditch Point Park, Fort Myers Beach

Die Zugänge 2, 3, 7, 8 und 10 vom Bonita Beach (auch bekannt als Little Hickory Island Park)

Crescent Beach Family Park, Fort Myers Beach

Für weitere Informationen: leegov.com/parks/beaches.

Die Attraktionen

Geführte Meditation im Six Mile Cypress Slough Preserve, Fort Myers

Bis zum 27. April finden donnerstags um 9 Uhr geführte Meditationen im Six Mile Cypress Slough Preserve statt. Gäste genießen die Schönheit und Stille des Slough bei diesen einstündigen Sitzungen, die auf der überdachten Außenterrasse des Interpretive Center stattfinden. Das Reservat umfasst mehr als 3.500 Hektar mit einer Mischung aus Feucht- und Hochlandökosystemen. Während der Regenzeit fängt der Slough das Wasser auf und filtert es langsam auf seinem Weg zur Estero Bay. Tiere, die an das Leben in Feuchtgebieten angepasst sind, wie Alligatoren, Schildkröten, Otter und Watvögel, leben das ganze Jahr über im Slough. Außerdem nutzen viele Zugvogelarten den Slough als Rastplatz und Futterstelle.

Sanibel-Leuchtturm leuchtet weiter

Der weltberühmte Leuchtturm von Sanibel wurde am 28. Februar feierlich wieder angezündet – auf den Tag genau fünf Monate, nachdem der Hurrikan Ian das ikonische Bauwerk fast zum Einsturz gebracht hatte. Der eiserne Leuchtturm erhebt sich 98 Fuß über der Küste des Golfs von Mexiko. Das historische Wahrzeichen weist den Menschen seit 1884 den Weg in unsere Gemeinde und wird auch in diesem Jahr dazu beitragen, Besucher an unseren Küsten willkommen zu heißen. Hier klicken, um die Zeremonie der Wiedereinweihung des Sanibel-Leuchtturms zu sehen.

Manatee-Sichtungen

An kühlen Tagen werden im Manatee Park östlich von Fort Myers Seekühe gesichtet. Der Park ist ein Zufluchtsort für diese sanftmütigen Geschöpfe, die während der kühleren Tage im Winter, wenn die Temperatur im Golf von Mexiko unter 68 Grad liegt, nach warmem Wasser suchen. Täglich um 14 Uhr wird ein Vortrag mit dem Titel „Alles über Seekühe“ angeboten.

ECHO Global Farm Tours, North Fort Myers

Gäste erleben hier Landwirtschaft und Gartenbau von seiner kreativsten Seite, mit einzigartigen Demonstrationen, Pflanzen und Techniken, die Bauernfamilien auf der ganzen Welt helfen. ECHO beherbergt außerdem eine der größten Sammlungen tropischer Nahrungspflanzen in den USA. Führungen dauern 90 Minuten, Dienstag bis Samstag, 9:30 Uhr.

Schmetterlingshaus-Führungen – Montag, Freitag und Samstag, Cape Coral

Das Tom Allen Memorial Butterfly House beherbergt viele in Florida heimische Schmetterlingsarten, darunter den Zebra-Langschwanz und den Staatsschmetterling. Fremdenführer erklären die verschiedenen Schmetterlinge, ihre Raupen und Wirtspflanzen. Spenden werden angenommen. Montag, Freitag und Samstag um 10:30 Uhr.

True Tours, River District History Tours, Fort Myers

Dieser Rundgang durch Fort Myers ist lehrreich und unterhaltsam zugleich, mit Erzählungen über die lokale Geschichte und über die schillernden Persönlichkeiten der Gründer von Fort Myers. Auf truetours.net finden Interessierte alle Details und Termine.

Cape Coral Quest: Preise gewinnen und entdecken

Die Stadt Cape Coral und Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods haben sich zusammengetan, um die neue Cape Coral Quest App auf den Markt zu bringen, mit der man die Gegend auf unterhaltsame Weise erkunden kann und bis zum 30. November die Chance hat, Preise zu gewinnen. Folgen Sie den Anweisungen unter visitfortmyers.com/cape-coral-quest, um einen Cape Coral Quest Pass zu erhalten, mit dem Sie auf jedem mobilen Gerät teilnehmen können.

Das Bailey-Matthews National Shell Museum auf Sanibel Island besuchen

Das Bailey-Matthews National Shell Museum auf Sanibel Island hat wieder für Besucher geöffnet, die dort für eine kurze Zeit Muscheln, Naturgeschichte und Einblicke in die jüngsten Ereignisse des Hurrikans Ian erleben können. Öffnungszeiten und Einzelheiten finden Interessierte unter shellmuseum.org/post-hurricane-experience

Offshore Sailing School kehrt nach Captiva Island zurück

Die Offshore Sailing School hat sich mit dem Tween Waters Island Resort & Spa auf Captiva Island zusammengetan und bietet wieder ihre beliebten Segelkurse an. Weitere Informationen gibt es unter: offshoresailing.com

Billy’s Rentals auf Sanibel Island wiedereröffnet

Billy’s Rentals bietet wieder Fahrräder zum Verleih (Abholung oder Lieferung) oder Verkauf sowie Reparaturdienste an. Einzelheiten finden Interessierte unter sanibelbike.com

Aktivitäten im Wasser

Kajakfahren auf dem Imperial River, Bonita Springs

Kajaken auf dem Imperial River mit Abfahrten ab dem Riverside Park in Bonita Springs – auf Wunsch stehe auch Kanus und Standup-Paddleboards zur Verfügung, um diesen Teil des Great Calusa Blueway zu genießen.

Abenteuer im Paradies

Hier lassen sich Wildtiere wie Delfine, Seekühe, Fischadler hautnah beobachten: Bei einer Kreuzfahrt im Sonnenuntergang oder auf einer Muschel- und Delfinfahrt kommen Naturliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Auf adventureinparadiseinc.com sind alle für Fahrpläne und Abfahrtsorte aufgelistet.

Captiva-Kreuzfahrten

Captiva Cruises begrüßt neue und wiederkehrende Gäste ab sofort mit einem begrenzten Fahrplan und bietet Kreuzfahrten an, die die Geschichte der Gegend, das schöne Wasser, die unglaublichen Sonnenuntergänge und die einzigartige Tierwelt erkunden. Gäste starten von McCarthy’s Marina auf Captiva Island zu einer Sonnenuntergangstour durch die Tierwelt oder besuchen Cabbage Key und erleben das alte Florida mit einem Hauch von Jimmy Buffet. Diese beiden Kreuzfahrten werden auch von den Innlet Docks in Boca Grande angeboten.

Tarpon Bay Explorers

Tarpon Bay Explorers auf Captiva Island hat mit eingeschränkten Betriebszeiten und Angeboten geöffnet. Es werden Kajaktouren durch den Commodore Creek angeboten und Kajaks und Paddleboards können gemietet werden. Auch der Geschenkeladen ist geöffnet. Informieren Sie sich unter tarponbayexplorers.com über Touren, Öffnungszeiten und Betriebstage.

Tropic Star Cruises of Pine Island

Tropic Star Cruises of Pine Island ist wieder auf dem Wasser und bringt Passagiere von Safe Harbor Pineland zum Boca Grande Lighthouse, Gasparilla Island und Cabbage Key. Perfekte Ziele für einen Tagesausflug und ein Mittagessen. Weitere Informationen unter: tropicstaradventures.com

Erkunden Sie mit Estero River Outfitters

Mit Estero Outfitters erleben Outdoorfans ein echtes Abenteuer beim Erkunden des historischen Estero River. Kanus, Paddelbretter und Kajaks stehen für einen Tag voller Spaß auf dem Fluss zur Verfügung. Gäste können dabei angeln, eine geführte Tour machen oder in diesem landschaftlich reizvollen Teil der Gegend auf eigene Faust unterwegs sein.

Essen Sie einen Cheeseburger im Paradies

Wer im Restaurant von Cabbage Key speist, wird feststellen, dass frühere Besucher Hunderte von Dollarscheinen auf jede Oberfläche geklebt haben. Und das macht hier jeder Gast, wenn er sich Burger, frische Meeresfrüchte und Key Lime Pie schmecken lässt.

Die Atmosphäre des alten Florida verzaubert an diesem besonderen Ort, der nur mit einem privaten Boot, einer Tour oder einem Wassertaxi erreicht werden kann. Einzelheiten finden Interessierte unter cabbagekey.com

Fort Myers

Neuigkeiten von Restaurants und Brauereien

Cooper’s Hawk Winery & Restaurant

Cooper’s Hawk Winery & Restaurant bringt in diesem Frühjahr sein High-End-Weinkonzept nach Fort Myers.

Yucatan-Shrimps und Mojitos sind zurück auf Sanibel Island!

Doc Fords auf Sanibel Island hat den täglichen Betrieb wieder aufgenommen. Die Arbeiten am Standort Fort Myers Beach sind im Gange und die Eröffnung ist für das Frühjahr geplant. Auch das Schwesterrestaurant Dixie Fish Co. hat sein ursprüngliches Florida-Fischhaus mit Blick auf den Matanzas Harbor in Fort Myers Beach wiedereröffnet.

Junkanoo kehrt als Junkanoo Below Deck zurück

Der beliebte Hotspot in Fort Myers Beach hat an einem neuen Standort in der Snook Bight Marina als Junkanoo Below Deck eröffnet.

Das Surfside-Restaurant La Ola plant, seine Atmosphäre in Fort Myers Beach, sein Essen und seine Unterhaltung in die Bell Tower Shops in Fort Myers zu verlegen. Das Restaurant mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, plant sein beliebtes Times Square-Menü zu servieren. Es schließt sich anderen Geschäften an, die durch den Hurrikan Ian vertrieben wurden und sich ebenfalls in den Bell Tower Shops niedergelassen haben, darunter Synergy Sportswear, Bubbly Latitude, Adventure in Paradise, Macintosh Books and Paper, Butterfly Beach, Sanibel Candle Company und Congress Jewelers.

Cheesecake Factory kommt nach Estero

Die Arbeiten für die Cheesecake Factory am Coconut Point in Estero sind im Gange. Das 9.000 Quadratmeter große Restaurant soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Insomnia Cookies eröffnet in Fort Myers

Wer sich morgens nach dem Aufstehen oder abends nach einem Schokoladenkeks oder Brownie sehnt, wird hier fündig werden. Insomnia Cookies hat gerade im University Shopping Village in der Nähe der FGCU eröffnet. Eiscreme, Kekse, Brownies, Brookies und mehr. Warme Kekse werden täglich bis 1 Uhr nachts und von Donnerstag bis Samstag bis 3 Uhr nachts serviert.

Sun Harvest Citrus in Fort Myers

Sun Harvest Citrus in Fort Myers führt jetzt drei ausgewählte Craft-Biere: Zwei lokale Favoriten, Gateway Blonde und High 5 von Fort Myers Brewing und für die Liebhaber von Key Lime das Keybilly Island Ale von Brew Hub.

Forbes ernennt Fort Myers zur besten Stadt in Florida für Craft-Bier-Liebhaber

In dem Artikel heißt es: „Craft-Bier hat in den letzten Jahrzehnten stark an Popularität gewonnen, und nur wenige Bundesstaaten stehen so beispielhaft für diesen Trend wie Florida. Von der Grenze zu Georgia bis hinunter zu den Außenbezirken der Everglades gibt es eine Fülle von pulsierenden Städten, die die Kunst des Bierbrauens beherrschen und erfrischende Pilsner und köstliche IPAs für erfahrene Biertrinker anbieten. Wenn Sie in nächster Zeit eine Reise in den Sunshine State planen, sollten Sie sich diese unglaublichen, mit Bier gefüllten Reiseziele nicht entgehen lassen.“ In dem Artikel werden Coastal Dayz Brewery, Fort Myers Brewing Company und Port Ybel Brewing Company erwähnt.

Bald neue Brauereien und ein Bierwanderweg-Pass

Zwei neue Brauereien planen die Eröffnung: Die Swamp Cat Brewing Company revitalisiert eine Kirche im historischen Viertel Hough in Fort Myers. Geplant ist unter anderem ein Biergarten im Freien.

Chubby Mermaid Brewing in Bonita Springs plant eine Eröffnung im Mai, mehr Infos gibt es hier.

Der Pass für Band VII des Southwest Florida Ale Trail ist jetzt erhältlich. Er beinhaltet Infos zu 18 Brauereien in den Bezirken Lee, Hendry und Collier. Das Konzept ist einfach: einen Pass kaufen, die Brauereien besuchen, ein Bier genießen und Prämien verdienen. Weitere Infos gibt es hier.

Übrigens: Alkohol gibt es in den USA erst ab 21 Jahren! Es wird streng kontrolliert!

Events & Festivals

Das 34. “Ding” Darling Day Conservation Carnival, Lakes Park

22. April

dingdarlingsociety.org/articles/ding-darling-days

Das 13. Fort Myers Film Festival

17. – 21. Mai

fortmyersfilmfestival.com

Das 11. “Ding” Darling and Doc Ford’s Tarpon Tournament

19. Mai

dingdarlingsociety.org/articles/tarpon-tournament-1

Captiva Pride Wochenende

2. – 4. Juni

tween-waters.com/captiva-pride-weekend

National Seashell Tag

21. Juni

visitfortmyers.com/national-seashell-day

Island Hopper Songwriter Fest

22. September – 1. Oktober

island-hopperfest.visitfortmyers.com

Sanibel Island Writers Konferenz

November – die genauen Termine werden noch bekanntgegeben

fgcu.edu/siwc

Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods ist ein tropisches Inselparadies in Südwest-Florida.Zur Region, die ab Ende März 2023 wieder mehrmals pro Woche von Eurowings Discover nonstop ab Frankfurt angeflogen wird, gehören Sanibel Island, Captiva Island, Fort Myers Beach, Fort Myers, Bonita Springs, Estero, Cape Coral, Pine Island, Matlacha, Boca Grande & Outer Islands, North Fort Myers, Alva, Buckingham und Lehigh Acres.

