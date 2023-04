Zweisamkeit de luxe oder entspannte Familienzeit:

Angebote im InterContinental Berlin

Die neuen Specials der renovierten Berliner Hotel-Ikone

Mit viel Aufwand und einem Investment von 61 Mio der IHG ® Hotels & Resorts und Union Investment hat sich das traditionsreiche Hotel InterContinental Berlin in den letzten vier Jahren zu einem Luxushotel der Zukunft entwickelt. Mit besonderen Angeboten gibt das Team um den neuen General Manager Sebastian Germershausen die Freude über die gelungene Modernisierung nun an die Gäste weiter. Ab April 2023 sorgen gleich zwei Specials für beste Gründe, sich im InterContinental Berlin eine schöne Zeit zu gönnen.

Classic © Intercontinental Berlin

Für Paare bietet das Romantic-Getaway-Paket angenehmes Herzklopfen. Je nach Wahl können zwei Erwachsene ab 279 Euro eine harmonische Auszeit im gemütlichen Stil der modern designten Zimmer wie dem Club Classic, dem Club Premium und der Club Junior Suite genießen. Dazu erhalten die beiden Gäste auch Zugang zu der exklusiven Club InterContinental Lounge, die mit warmen Erdtönen und im zeitgemäßen Look rund um die Uhr Erfrischungen zur Verfügung stellt. Auch das Frühstück wird hier im privaten Rahmen serviert. Als kleines Willkommensgeschenk stehen auf dem Zimmer eine Flasche Crémant und mit Schokolade überzogene Früchte bereit. Selbstverständlich können die Paare auch den 1000 m² großen Wellnessbereich mit Innenpool, Saunalandschaft und Fitnesscenter nutzen. So lassen Romantik und Erholung im InterContinental Berlin den Alltag vergessen.

Close up of a young family enjoying shopping

FamilyPackage ©InterContinental Berlin

Auch Familien kommen in den Genuss eines besonderen Angebots: Ab 189 Euro pro Premium-Zimmer mit Schlafsofa übernachten zwei Erwachsene mit zwei Kindern (bis 12 Jahre) in dem zentral gelegenen Hotel in der Nähe des Berliner Zoos, des Legoland-Discovery-Centers und weiteren Attraktionen. Ob die ganze Familie nach dem inkludierten Frühstück einen Ausflug unternimmt oder allein die Eltern sich in Ruhe eine Ausstellung in einem der berühmten Museen der Hauptstadt ansehen: Der Babysitter-Service im Hotel unterstützt die Pläne gegen Aufpreis gern. Im Zimmer finden Groß und Klein Annehmlichkeiten wie Bademäntel, mit denen man direkt zum Pool aufbrechen kann, und Pflegeprodukte – natürlich auch speziell für Kinder. Dank der kreativen Kindermenüs zum Lunch oder Dinner wird der Besuch im Sternerestaurant Hugos oder im Restaurant Marlene für alle zum Vergnügen. Auch der Late-Check-Out um 14 Uhr am Abreisetag ist familienreisefreundlich.

InterContinental Berlin © InterContinental Berlin

Sebastian Germershausen, General Manager, InterContinental Berlin, sagt: „Wir sind offen für die unterschiedlichsten Gäste, das möchten wir mit den Packages zum Ausdruck bringen. Mit unseren Angeboten möchten wir uns aber auch für die Treue bedanken und natürlich neue Gäste für uns begeistern.“

Buchbar sind beide Angebote vom 1. April bis zum 29.Dezember 2023 über die Webseite des Hotels https://www.berlin.intercontinental.com/de/ oder per Mail an: berha.reservations@ihg.com.