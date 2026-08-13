Ein neuer digitaler Restaurantführer will die Art und Weise, wie Gäste in Hamburg zum Essen gehen finden, grundlegend verändern. The Menù, ein Projekt der Hamburger Agentur Kaiserhappen, kombiniert journalistisch kuratierte Empfehlungen mit einem intelligenten Restaurantfinder – und verzichtet konsequent auf Sterne, Punkte und Rankings.

The Menù: Hamburgs neuer Restaurantführer

The Menù: Hamburgs neuer Restaurantführer

Die Hansestadt hat einen neuen kulinarischen Kompass. The Menù versteht sich nicht als weiteres Bewertungsportal, sondern als redaktionell begleitetes Verzeichnis der Hamburger Gastronomieszene. Entwickelt wurde das Projekt von Oliver Wagner und dem renommierten Kochbuchautor und Foodjournalisten Stevan Paul, der bereits für seine kulinarischen Kolumnen bekannt ist . Aktuell versammelt der Führer rund 150 Häuser – vom Sternerestaurant über die Nachbarschaftsküche bis zur Bar, die einen Umweg wert ist.

Kuration statt Schwarmintelligenz

Das Herzstück von The Menù ist ein Finder, der nicht nach Bewertungspunkten sortiert, sondern nach Stimmung und Anlass. Fünf Fragen führen den Nutzer zur passenden Adresse: Wann möchten Sie essen gehen? Welche Begleitung ist dabei? Wie abenteuerlustig ist der Gast? Und wie hoch ist das Budget? . Statt tausender Treffer erhält der Nutzer eine kleine, sorgfältig zusammengestellte Auswahl, die wirklich passt.

„Man empfiehlt ein gutes Restaurant nicht mit Punkten und Rankings. Man erzählt, warum man selbst gerne wieder hingeht. Genau das macht The Menù – fast so, als würden gute Freunde ihr Lieblingsrestaurant empfehlen“, erklärt Stevan Paul, Mitgründer von The Menù, dem Gourmet Report .

Oliver Wagner, sein Kompagnon, ergänzt gegenüber Gourmet Report: „Wir wollten keine Restaurant-Datenbank bauen. Unser Ziel war ein digitales Produkt, das Orientierung gibt und Spaß bei der Nutzung macht. The Menù verbindet journalistische Inhalte mit intelligenter Technik. Es macht die Auswahl eines Restaurants so einfach wie persönlich.“ Zehn neue Bib-Gourmands im Michelin Deutschland

Journalistische Porträts statt Sterne-Logik

Jedes Restaurant in The Menù wurde persönlich besucht und redaktionell beschrieben . Die Porträts erzählen von Küche, Atmosphäre, Getränkebegleitung und Philosophie – konkret, nah und frei von Werbesprache . Die Aufnahme erfolgt ausschließlich auf redaktioneller Basis; Restaurants können sich nicht einkaufen .

Diese Herangehensweise unterscheidet The Menù grundlegend von klassischen Bewertungsportalen. Während viele Gäste sich heute mühsam durch Social-Media-Storys und Reels klicken müssen, um verlässliche Empfehlungen zu finden, bietet The Menù eine gebündelte, redaktionell geprüfte Auswahl .

International und mehrsprachig

The Menù ist auf fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Dänisch und Spanisch . Damit richtet sich der Führer gezielt an die wichtigsten Tourismuszielmärkte Hamburgs und will zur internationalen Sichtbarkeit der Hamburger Gastronomie beitragen . Die Plattform ist online und als kostenlose iOS-App verfügbar, werbefrei finanziert durch Partnerschaften mit Unternehmen und Institutionen, die Hamburgs kulinarische Entwicklung unterstützen – nicht durch die Gastronomie selbst .

Ein Leuchtturmprojekt für Hamburgs Gastronomie

The Menù wird von Partnern wie der Hamburg Tourismus GmbH, dem Food-Festival OPEN MOUTH und Chefs Culinar unterstützt . Die Plattform sieht sich als digitales Leuchtturmprojekt, das Hamburgs außergewöhnliche Restaurantszene zeitgemäß und international zugänglich machen soll . Monatlich wechselnde Sammlungen zu Themen, Stadtteilen und kulinarischen Entdeckungen ergänzen das Angebot .

Für die Hamburger Gastronomie könnte The Menù ein wichtiges Instrument sein, um sich in der Flut digitaler Empfehlungen sichtbarer zu positionieren – nicht über Algorithmen oder gekaufte Bewertungen, sondern über die erzählte Geschichte eines guten Abends.

https://themenu.hamburg

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