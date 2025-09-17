Nach 25 Jahren verändert sich die kulinarische Spitze im berühmten Restaurant Vendôme: Joachim Wissler, einer der wegweisenden Köche Deutschlands und langjähriger Patron im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, übergibt zum 31. Oktober 2025 die Leitung an seinen langjährigen Sous Chef und Vertrauten Dennis Kuckuck.

Wissler übergibt an Dennis Kuckuck

Wissler hat das Restaurant Vendôme seit der Eröffnung im Jahr 2000 an der Seite von Hotelunternehmer Thomas H. Althoff zu einer Institution der internationalen Hochküche geformt. Schnell folgten höchste Auszeichnungen – unter anderem drei Michelin-Sterne, die das Restaurant über viele Jahre prägten. Bis heute zählt das Vendôme zu den Top20 Adressen im deutschsprachigen Raum und hält aktuell zwei Michelin-Sterne sowie Höchstnoten im Gault&Millau.

Mit seinem kompromisslosen Qualitätsbewusstsein und kreativen Innovationsgeist gilt Joachim Wissler als prägender Vertreter der „Neuen Deutschen Schule“. Sein Abschied von der aktiven Restaurantleitung ist bewusst als fließender Übergang gestaltet: „Ich freue mich, auch in dieser Rolle neue Impulse setzen zu können. Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen 25 Jahre – nun blicke ich mit Spannung auf die kommenden Projekte und sehe in der neuen Aufgabe großes Potenzial“, unterstreicht Wissler die Perspektive seines neuen Engagements für die Althoff-Gruppe.

Auch Thomas H. Althoff würdigt den Wechsel und erklärt gegenüber Gourmet Report: „Joachim Wissler hat die gastronomische Erfolgsgeschichte des Unternehmens wesentlich mitgeprägt. Dass wir sein Können und seine Erfahrung im Unternehmen halten können, ist Ausdruck einer besonderen Unternehmenskultur, die sich durch eine starke emotionale Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen auszeichnet.“

Dennis Kuckuck steht für Kontinuität und ist als langjähriger Sous Chef bestens mit dem Geist und den Werten des Hauses vertraut. Die Althoff-Gruppe vertraut ihm die Fortführung der erfolgreichen Gourmetlinie an, während Wissler auf Gruppenebene die Qualität der Restaurants mitgestalten wird.

Mit dem Generationswechsel bleibt das Vendôme ein Leuchtturm der deutschen Spitzengastronomie – und eine Bühne für neue Impulse, die Wissler als Mentor weiterhin maßgeblich beeinflussen wird.

https://www.althoffcollection.com/de/althoff-grandhotel-schloss-bensberg/restaurant-vendome

Die Althoff COLLECTION, als Teil der Dachmarke Althoff Hotels, ist Deutschlands einzige inhabergeführte Luxushotel-Marke. Die derzeit fünf individuellen Fünf-Sterne-Häuser der Kollektion setzen auf Gourmetküchen sowie Beauty- und Spa-Anwendungen auf höchstem Niveau. Zum Portfolio zählen das Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach nahe Köln, das Hotel Fürstenhof in Celle, das Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee, das St. James’s Hotel & Club in London und die Villa Belrose mit Bellevue Villa Rental in St. Tropez. Für 2025 ist die Eröffnung von The Florentin in Frankfurt geplant, das Dom Hotel in Köln folgt in 2026. Die Philosophie der Althoff COLLECTION beruht auf den Säulen Kulinarik, Architektur, Design und Service.

