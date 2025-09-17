Petra und Philipp Helzle eröffnen „Helzles Cesar & Morian“ in Bad Sobernheim

Cesar & Morian – by Philipp Helzle – ist ein neu eröffnetes Restaurant in der Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim. Es vereint hochwertige, moderne Küche mit historischen Wurzeln, familiärer Atmosphäre und kreativen Ideen

Ein ehemaliger Sternekoch, eine renommierte Gastgeberin, eine ehrwürdige Kapelle – und ein klarer Anspruch: „Cesar & Morian“ ist kein Restaurant wie jedes andere. Philipp und Petra Helzle, viele Jahre prägend in der Spitzengastronomie tätig, haben sich mit der Eröffnung ihres ersten eigenen Restaurants in der Disibodenberger Kapelle einen Lebenstraum erfüllt. Ab dem 1. Oktober 2025 startet der reguläre Restaurantbetrieb an der historischen Stätte mit frischem Wind und viel Herzblut.

Mitten im Herzen von Sobernheim vereint das „Cesar & Morian“ vielseitige regionale Küche auf, eine hausgebraute Bierlinie (DENKMALz) und ein Ambiente, das Geschichte atmet – und dennoch modern inspiriert. Zwischen hochwertigem À-la-carte-Angebot, kreativer Vesperkarte und einem aufmerksamen, entspannten Service entsteht ein Ort, der Menschen anzieht, die mehr als nur gut essen wollen. Ein Ort zum Ankommen, Bleiben und Erleben.

„Wir wollten einen Ort schaffen, der nicht nur kulinarisch, sondern auch emotional berührt. Kein Konzept von der Stange – sondern eines, das sich rund um den Gast entwickelt“, sagt Philipp Helzle, der zuvor über ein Jahrzehnt im BollAnts Spa im Park das Sternerestaurant „Jungborn“ leitete, dem Gourmet Report.

Die Küche von Helzle ist geprägt von zeitgemäßer Regionalität, kreativen Akzenten und ehrlicher Handwerkskunst. Dabei verzichtet er bewusst auf das Streben nach Sternen – nicht aber auf Qualität: „High-End trifft gutbürgerlich – das ist unser Sweet Spot“, so Helzle.

Ein Hauptgericht am Abend ab 26 Euro, für 15€ bekommt der Gast bereits ein Mittagsgericht – Trotz hohem Qualitätsanspruch möchte Philipp Helzle mit seinem großen À-la-carte-Angebot zu fairen Preisen ein breites Publikum willkommen heißen.

Seine Frau Petra Helzle, erfahrene Gastgeberin und Expertin im Wein- und Bierpairing, ergänzt: „Wir begleiten unsere Gäste mit Herz und Authentizität – und zeigen, dass erstklassiger Service auch ganz locker daherkommen darf.“

Der geschichtsträchtige Ort – die spätgotische Disibodenberger Kapelle – wurde liebevoll adaptiert: mit einem stilvollen Speisesaal, Empore für Veranstaltungen, Sommerterrasse und Platz für private Feiern oder Firmen-Events. Die angeschlossene DENKMALz-Brauerei, mehrfach ausgezeichnet und regional tief verwurzelt, liefert hausgebraute Craftbiere – ideal kombinierbar mit den Speisen im Rahmen eines „BIERpairings“.

Ab dem 1.Oktober 2025 öffnet das “ Helzles Cesar & Morian” von Mittwoch bis Sonntag von 11:30-13:30 Uhr und von 17:30 – 23:00 Uhr seine Türen.

Die Nutzung als Eventlocation so wie ein tägliches Cateringangebot für Firmen und private Anlässe runden das Angebot ab.

Kurz über „Cesar & Morian“

