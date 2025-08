William Hellgren: Kulinarik an der finnischen Küste

Das finnische Schärenmeer gehört zu den größten Archipelen der Welt – und ist ein kleines Paradies für kulinarische Entdeckungen. Die traditionelle Esskultur basiert hier auf saisonalen und lokalen Zutaten, aus denen Gerichte so frisch wie die Brise der Ostsee entstehen. Die Geschichte von William Hellgren

Back Pocket, Hotel Nestor

William Hellgren

Von einzigartigen finnischen Aromen bis hin zur besten nordischen Küche: Der Esskultur der finnischen Küste und des Schärengartens gebührt ein besonderer Platz auf der kulinarischen Landkarte.

Große Aromen auf kleiner Insel

Die Geschichte von Küchenchef William Hellgren klingt wie ein Film. Aufgewachsen auf der kleinen Insel Korpo, entdeckte er seine Leidenschaft fürs Kochen, absolvierte seine Ausbildung in renommierten Fine-Dining-Restaurants in Stockholm und kehrte schließlich zurück, um den Familienbetrieb zu übernehmen – ein kleines, historisches Hotel namens Nestor, benannt nach seinem Urgroßvater.

2016 eröffnete William dort das Restaurant Back Pocket, das er heute gemeinsam mit seiner Partnerin Sandra führt. Korpo liegt im Schärengarten von Turku – eine Reise dorthin fühlt sich an wie eine Zeitreise. Die Küche von William ist jedoch alles andere als altmodisch. Back Pocket ist ein passender Name: abgelegen, voller Überraschungen und mit moderner Interpretation der Schärenküche.

„Unser Essen ist verspielt und nicht sehr traditionell. Ich verwende lokale Zutaten, aber lasse mich stark von der asiatischen, insbesondere der japanischen Küche inspirieren. Die Kombination aus Umami-Aromen und der nordischen Cremigkeit reizt mich besonders“, so William im Gourmet Report Gespräch.

Das sechsgängige Degustationsmenü variiert je nach Saison. Im Frühsommer kommen Wildkräuter, Rhabarber, Kartoffeln, essbare Blüten und Spargel von den nahegelegenen Åland-Inseln auf den Teller. Später folgen Äpfel, Pflaumen, Pilze und Wurzelgemüse.

„Letzten Sommer habe ich mich in Erdbeeren verliebt. Wir kaufen sie jeden Tag frisch von einem Bauernhof in der Nähe – sie sind die besten, die ich kenne“, verspricht William.

Im finnischen Schärengarten ist das Essen einfach, aber voller Geschmack. Geräucherter Fisch und Hering sind Grundnahrungsmittel. Das traditionelle Schärenbrot ist malzig, süß und dunkel – es passt hervorragend zum nordischen Sommerklassiker Skagen mit Garnelen.

„Unbedingt probieren: Kartoffeln mit Schnittlauch und Crème fraîche, dazu Hering und geräucherte Regenbogenforelle. Mein persönlicher Favorit ist Schärenbrot mit brauner Butter – es hat ein nussiges, karamellartiges Aroma“, empfiehlt William.

William Hellgren & Sandra

Manche Aromen in Finnland sind absolut einzigartig – mitunter stehen Tar oder Fichtensprossen auf der Speisekarte. Williams Sanddorn-Lakritz-Eiscreme ist wohl so finnisch wie kaum etwas anderes.

Der Sommer ist Hochsaison, doch William und Sandra heißen das ganze Jahr über Gäste willkommen. Im Winter liegt eine besondere Romantik in der Luft – und das Essen wird noch herzhafter.

„Dann gibt es Fleisch und Wild, stundenlang geschmort, serviert mit Wurzelgemüse und Pilzen.“

Internet: https://hotelnestor.fi/en/

Weitere Tipps im finnischen Schärengarten

In vielen Küstenstädten und auf den Inseln Finnlands wird die maritime Esskultur zelebriert. Hier einige der besten Adressen:

Turku gilt als Hauptstadt des finnischen Schärengartens – und das Restaurant Oobu bringt die Aromen des Meeres direkt in die Stadt. In einem historischen Gebäude am Aurajoki serviert Oobu frische, wohltuende Gerichte, die lokale Traditionen ehren und moderne Kochkunst vereinen.

In Vaasa verfolgt das Restaurant HEJM ein ähnliches Erfolgsrezept: traditionelle Esskultur, saisonale Zutaten und eine moderne Note. Die drei Köche hinter HEJM sind leidenschaftliche Verfechter lokaler, also ostbottnischer Produkte – von Fisch und Gemüse bis hin zu Fleisch. Ein Restaurantbesuch wird hier zum ganzheitlichen Erlebnis – mit freundlichem Service und entspannter Atmosphäre.

Der bezaubernde Pellinge-Schärengarten im östlichen Finnischen Meerbusen ist ein beliebtes Ziel und gut von der Hauptstadtregion aus erreichbar. Das neu eröffnete Pellinge Marina Restaurant spezialisiert sich auf authentische Schärenküche mit Zutaten aus der Region. Frischer Fisch, traumhafte Ausblicke und Live-Musik auf der Terrasse – die luxuriösen Villen und Boutique-Zimmer direkt am Wasser laden zum Verweilen ein.

Auch in Finnlands Hauptstadt Helsinki ist die Ostsee allgegenwärtig. Mehrere Restaurants auf den Inseln servieren hervorragende nordische Küche mit Seeblick. Besonders traditionell und malerisch ist das Restaurant NJK, erbaut im Jahr 1900 auf einer kleinen Insel. Es bietet romantische Ausblicke auf das maritime Helsinki und feine Meeresküche – nur eine kurze Bootsfahrt vom Stadtzentrum entfernt. Im Spätsommer ist NJK der Hotspot für Flusskrebse, eine finnische Delikatesse, die entlang der Küste mit festlichen Krebsessen gefeiert wird.

Für Pioniere eröffnet im Sommer 2025 das mit Spannung erwartete Restaurant TAR auf der Insel Tervasaari, nur einen kurzen Spaziergang über die Brücke von der Innenstadt Helsinkis entfernt. Dieses Fine-Dining-Restaurant ist auf dem besten Weg, zum neuen kulinarischen Hotspot der Stadt zu werden.

