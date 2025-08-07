Döner kostet 8 € im Durchschnitt in Deutschland

Döner ist für viele Menschen weit mehr als nur ein schneller Imbiss. Wie viel kostet dieser Genuss aktuell wirklich – und wo kann man sich den Döner besonders günstig gönnen?

Döner in Berlin (Lamm / Kalb)

Dönerpreise

Der neue Dönerpreis-Index 2025 von Lieferando wirft einen Blick auf die Preisentwicklung und enthüllt die Preisunterschiede innerhalb der Bundesrepublik.

Dönerpreise steigen – mit großen regionalen Unterschieden

Im Durchschnitt haben sich die Dönerpreise in Deutschland seit 2024 erhöht: von 7,53 Euro auf 8,03 Euro im März 2025 – eine Steigerung von moderaten knapp 4 Prozent. Doch die Preisunterschiede innerhalb Deutschlands sind riesig: Fast 70 Prozent Unterschied trennen den günstigsten vom teuersten Döner. Wo der Snack noch erschwinglich ist, in welcher Stadt man am tiefsten in die Tasche greifen muss und wo die Preise wieder fallen – hier sind alle wichtigen Daten des Lieferando Döner-Index im Überblick:

In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt gibt es den günstigsten Döner Deutschlands – für durchschnittlich 5,79 Euro. Auch Osnabrück (6,54 Euro) und Dortmund (6,91 Euro) liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und sind damit attraktive Standorte für preisbewusste Dönerfans. Wo der Döner teuer ist: Im norddeutschen Flensburg ist mit durchschnittlich 9,77 Euro der Imbiss am teuersten, dicht gefolgt von Karlsruhe (9,75 Euro) und Kiel (9,25 Euro).

In der (Döner-)Hauptstadt stieg der Preis von 7,06 Euro auf 8,03 Euro – eine Preissteigerung um knapp 14 Prozent. Zweistellige Zuwächse in Deutschlands Großstädten: Der Dönerpreis in Frankfurt am Main steigt mit 25 Prozent am stärksten: von 7,21 Euro auf 8,99 Euro. Auch die Metropole Hamburg verzeichnet einen Anstieg von 10 Prozent, von 7,79 Euro auf 8,57 Euro.

Dönerpreise Deutschland – 2024/2025

Methodik: Die Daten bilden den Durchschnittspreis des Keywords ‚Döner‘ in den jeweiligen Städten in den Monaten Juli 2023, Januar 2024 und März 2025 ab. Zur genauen Stichprobengröße bei den Bestellungen können wir keine Angaben machen.

Stadt Juli 2023 Januar 2024 März 2025 Deutschland 7.74€ Aachen – – 7.34€ Augsburg 7.54€ 7.58€ 7.20€ Berlin 7.06€ 7.30€ 8.03€ Bochum – – 7.00€ Bremen 6.62€ 7.23€ 7.98€ Dortmund 6.16€ 6.53€ 6.91€ Dresden 7.19€ 7.13€ 8.01€ Düsseldorf 7.44€ 7.10€ 7.87€ Erfurt – – 7.28€ Essen 6.46€ 7.13€ 7.51€ Flensburg – – 9.77€ Frankfurt am Main 7.21€ 8.18€ 8.99€ Halle – – 5.79€ Hamburg 7.79€ 8.02€ 8.57€ Hannover 6.80€ 7.30€ 8.22€ Karlsruhe – – 9.75€ Kiel 8.53€ 8.83€ 9.25€ Kleve – – 8.47€ Köln 7.42€ 7.74€ 8.14€ Krefeld 6.69€ Leipzig 8.01€ 8.50€ 8.31€ Magdeburg 7.04€ Mainz 7.06€ 7.30€ 7.87€ Mannheim 6.65€ 6.58€ 7.52€ München 9.58€ 8.53€ 8.50€ Münster – – 7.30€ Nürnberg 7.58€ 6.91€ 8.52€ Osnabrück – – 6.54€ Paderborn – – 6.50€ Regensburg – – 7.97€ Rostock – – 7.76€ Saarbrücken 7.18€ 7.50€ 7.37€ Schwerin 6.58€ 7.26€ 7.12€ Stuttgart 8.32€ 8.33€ 8.61€ Ulm – – 7.65€ Wiesbaden 6.87€ 7.16€ 8.19€

Rekordzahlen auf Lieferando: Gourmand bestellt 560 Döner innerhalb eines Jahres

Dass der Döner trotz steigender Preise zu den beliebtesten Snacks in Deutschland gehört, zeigen auch diese außergewöhnlichen Zahlen: Zum Beispiel wurde in Iserlohn im vergangenen Jahr mit einer Bestellung von 99 Dönern die bislang höchste Einzelbestellung verzeichnet.

Ein besonders treuer Döner-Liebhaber bestellte über Lieferando sogar 560 Döner innerhalb eines Jahres, das sind 1,5 Döner pro Tag.

Lennard Neubauer, Geschäftsführer Lieferando Deutschland, im Gourmet Report Gespräch: „Der Döner bereichert den kulinarischen Alltag von Millionen Menschen in Deutschland – ob beim entspannten Abend mit Freund:innen auf der Couch oder als schnelle Stärkung nach einem langen Arbeitstag. Bei Lieferando sehen wir jeden Tag, wie wichtig dieser Snack für viele ist – das ändern auch die steigenden Preise nicht. Denn gerade in herausfordernden Zeiten sorgen solche Wohlfühlgerichte für Genussmomente, die Menschen verbinden.“

Informationen zur Auswertung

Grundlage des Dönerpreis-Index sind über 11.000 Lieferando Partnerrestaurants in ganz Deutschland, die Döner anbieten, sowie real registrierte Bestellungen von Juni 2023 bis März 2025. Die Auswertung bezieht sich auf den Durchschnittspreis des meistbestellten Döner-Produkts in jeder Stadt – vom klassischen Döner Kebab bis hin zu Döner in Tasche, Pita oder Sandwich-Varianten. Die Preise von Döner-Tellern und XXL-Variationen wurden bei der Ermittlung nicht berücksichtigt. Die Preise wurden regional erfasst und verglichen, um ein aussagekräftiges Bild der Preisentwicklung zu zeichnen.

Der persönliche Kauf vor Ort ist deutlich günstiger als beim Lieferdienst.

www.lieferando.de

