Wer hat die meisten Fast Food Restaurants in den USA?

Welche Fast-Food-Marken haben die meisten Filialen? Wer den meisten Umsatz? Auf dem ersten Platz ist Subway, die einzige Fast-Food-Marke mit mehr als 20.000 Filialen, selbst nach einem Netto-Rückgang von 576 Filialen im Jahr 2022. Liste nach Umsätzen, siehe unten im Text!

Die Fast-Food-Industrie hat sich in den Vereinigten Staaten zu einer enormen Kraft entwickelt, die seit ihren bescheidenen Anfängen vor einem Jahrhundert, als in Wichita die erste White-Castle-Filiale eröffnet wurde, eine erstaunliche Wachstumsrate aufweist. Heute umfasst die Branche fast 200.000 Marken und hat sich zu einem riesigen Sektor mit einem Wert von über 300 Milliarden Dollar entwickelt.

Pallavi Rao von Visual Capitalist hat einen aufschlussreichen Überblick über die amerikanische Fast-Food-Landschaft veröffentlicht, der eine visuelle Darstellung der 15 marktbeherrschenden Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Filialen im ganzen Land enthält.

Das ehemals familiengeführte Subway befindet sich jetzt im Besitz von Roark Capital (das einen erheblichen Anteil an anderen bekannten Namen auf dieser Liste hält, darunter Arby’s und Sonic) und befindet sich mitten in der Umstrukturierung, wobei 3.600 Filialen bis 2023 umgestaltet werden.

Hier finden Sie die vollständige Aufschlüsselung der 50 größten Fast-Food-Marken nach Anzahl der Standorte in den USA im Jahr 2022.

In der Top-Liste verwenden wir Daten des QSR Magazine, einer Fachzeitschrift, die sich auf das Quick-Service-Segment der Restaurantbranche konzentriert.

Top 50 Fast Food Unternehmen in den USA (nach Filialen)

Rank Company Locations Change in Locations (YoY) 1 Subway* 20,576 -571 2 Starbucks* 15,873 +429 3 McDonald’s 13,444 +6 4 Dunkin’ 9,370 +126 5 Taco Bell 7,198 +196 6 Burger King 7,043 -61 7 Domino’s 6,686 +126 8 Pizza Hut 6,561 +13 9 Wendy’s 5,994 +56 10 Dairy Queen 4,307 -32 11 Little Caesars* 4,173 -14 12 KFC 3,918 -35 13 Sonic Drive-In 3,546 -6 14 Arby’s 3,415 +6 15 Papa Johns 3,376 +37 16 Chipotle 3,129 +211 17 Popeyes

Louisiana Kitchen 2,946 +169 18 Chick-fil-A* 2,837 +153 19 Jimmy John’s 2,637 -26 20 Jersey Mike’s 2,397 +297 21 Panda Express 2,393 +87 22 Baskin-Robbins 2,253 -54 23 Jack In The Box 2,180 -38 24 Panera Bread* 2,102 -33 25 Wingstop 1,721 +187 26 Hardee’s 1,707 +45 27 Five Guys 1,409 +19 28 Tropical

Smoothie Café 1,198 +159 29 Firehouse Subs 1,187 +23 30 Papa Murphy’s 1,168 -72 31 Carl’s Jr. 1,068 +1 32 Marco’s Pizza 1,067 +65 33 Whataburger 925 +52 34 Zaxby’s 922 +11 35 Culver’s 892 +56 36 Church’s Chicken 812 -91 37 Checkers/Rally’s 806 +28 38 Bojangles 788 +15 39 Qdoba 728 -11 40 Crumbl Cookies 688 +363 41 Dutch Bros 671 +133 42 Raising Cane’s 646 +79 43 Moe’s 637 -21 44 Del Taco 591 -9 45 McAlister’s Deli 525 +20 46 El Pollo Loco 490 +10 47 Freddy’s Frozen

Custard &

Steakburgers 456 +36 48 In-N-Out Burger* 379 +12 49 Krispy Kreme* 352 +44 50 Shake Shack* 287 +44 Quelle: Visual Capitalist *Figures estimated by QSR and Circana.

Shake Shack Hamburger in New York City

An zweiter Stelle steht Starbucks mit fast 16.000 Standorten im ganzen Land, davon allein fast 3.000 in Kalifornien. Die Kaffeekette durchläuft auch einen bedeutenden Wandel als Ergebnis der Trends nach der Pandemie. Dazu gehört auch eine stärkere Konzentration auf Drive-Thru-Standorte und allgemeine Schnelligkeit und Effizienz.

Der Drittplatzierte, McDonald’s, vergrößerte seine Präsenz in den USA zum ersten Mal seit acht Jahren, nachdem er sechs neue Standorte eröffnet hatte. Die Marke hat ihren weltweiten Umsatz seit Beginn der Pandemie um fast 20 Milliarden Dollar gesteigert, auch nach dem Ausstieg aus Russland im Jahr 2022.

Dunkin’ (das “Donuts” wurde 2019 gestrichen) und Taco Bell vervollständigen die Top-Fünf mit mehr als 9.000 bzw. 7.000 Standorten.

Bemerkenswert ist, dass es in den Top 20 seit dem letzten Jahr nur eine Rangverschiebung gab: Jersey Mike’s, eine Sandwich-Kette, ist an Panda Express vorbeigezogen und belegt nun Platz 20.

Die gleiche Liste sieht jedoch etwas anders aus, wenn man sie nach dem Umsatz im Jahr 2022 ordnet.

Rangliste: Fast-Food-Marken nach Umsatz im Jahr 2022

Die Golden Arches setzen sich die goldene Krone für die meisten Einnahmen im Jahr 2022 auf und lassen die Konkurrenz locker hinter sich. McDonald’s hat im vergangenen Jahr fast 48 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 74 % mehr als die nächste große Marke.

Here’s the full ranking of most revenue earned by fast food brands in 2022.

Revenue Rank Company Revenue (USD millions) Change from

Locations Rank 1 McDonald’s $48,734 +2 2 Starbucks* $28,100 0 3 Chick-fil-A* $18,814 +15 4 Taco Bell $13,850 +1 5 Wendy’s $11,694 +4 6 Dunkin’ $11,279 -2 7 Subway* $10,372 -6 8 Burger King $10,278 -2 9 Domino’s $8,752 -2 10 Chipotle $8,600 +6 11 Panera Bread* $6,787 +13 12 Pizza Hut $5,500 -4 13 Sonic Drive-In $5,499 0 14 Panda Express $5,149 +7 15 KFC $5,100 -3 16 Popeyes

Louisiana Kitchen $5,001 +1 17 Dairy Queen $4,579 0 18 Arby’s $4,535 -4 19 Jack in the Box $4,111 +4 20 Papa John’s $3,698 -5 21 Little Caesars* $3,520 -10 22 Whataburger $3,340 +11 23 Raising Cane’s $3,118 +19 24 Culver’s $2,830 +11 25 Jersey Mike’s $2,680 -5 26 Wingstop $2,382 -1 27 Zaxby’s $2,380 +7 28 Jimmy John’s $2,364 -9 29 Five Guys $2,204 -2 30 Hardee’s $2,020 -4 31 Bojangles $1,600 +7 32 Carl’s Jr. $1,555 -1 33 Dutch Bros $1,163 +8 34 Firehouse Subs $1,154 -5 35 In-N-Out Burger* $1,125 +13 36 Tropical

Smoothie Café $1,075 -8 37 El Pollo Loco $1,039 +9 38 Crumbl Cookies $1,004 +2 39 Qdoba $1,002 0 40 Shake Shack* $994 +10 41 Krispy Kreme* $991 +8 42 Marco’s Pizza $968 -10 43 Del Taco $957 +1 44 McAlister’s Deli $956 +1 45 Checkers/Rally’s $858 -8 46 Freddy’s Frozen

Custard &

Steakburgers $808 +1 47 Church’s Chicken $765 -11 48 Papa Murphy’s $753 -18 49 Moe’s $705 -6 50 Baskin-Robbins $685 -28 Quelle: Visual Capitalist *Figures estimated by QSR and Circana.

Starbucks bleibt auf dem zweiten Platz, aber Chick-fil-A steigt um 18 Plätze auf den dritten Platz nach Umsatz, obwohl es sonntags geschlossen ist.

Raising Cane’s, das sich auf “Chicken Fingers” spezialisiert hat, und Panera Bread, ein Bäckerei-Konkurrent von Starbucks, verzeichnen einen ähnlichen Aufwärtstrend und klettern in der Umsatzrangliste um 19 bzw. 13 Plätze nach oben.

Papa Murphy’s und Baskin Robbins hingegen haben einen steilen Rückgang zu verzeichnen und werden 2022 zwischen 600 und 700 Millionen Dollar einnehmen, womit sie das Schlusslicht der Umsatzrangliste bilden.

Was kommt als Nächstes für Fast Food?

Das QSR Magazine weist darauf hin, dass die Automatisierung das Gaststättengewerbe verändert, da die Unternehmen die Robotertechnik nutzen, um die während der Pandemie entstandenen Personalprobleme zu lösen.

Einige Veränderungen – zum Beispiel die Zunahme von Drive-Thrus und Apps – sind bereits alltäglich, aber auch Roboterköche und automatisierte Lieferwagen könnten sich bald verbreiten.

Da fast acht von 100 amerikanischen Arbeitnehmern in der Lebensmittelbranche tätig sind, können diese Veränderungen zu erheblichen Verschiebungen in den Beschäftigungsmustern führen, die möglicherweise eine Weiterqualifizierung der Arbeitnehmer in dieser sich wandelnden Landschaft erfordern.

