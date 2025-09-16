„From Farm to Fork“: Schlachtfest bei Otto Gourmet

Otto Gourmet setzt sich seit 20 Jahren für Tierwohl, regenerative Landwirtschaft und kompromisslose Qualität ein. Wie sich diese Philosophie konkret in die Praxis übersetzt, können Gäste vom 17. bis 19. Oktober beim Schlachtfest „From Farm to Fork“ hautnah erleben. Nach vielen Jahren, in denen die Veranstaltung bei und mit Lucki Maurer in Rattenberg stattfand, feiert sie dieses Jahr auf zahllose Nachfrage hin in der Heimat von Otto Gourmet Premiere.

„From Farm to Fork“ in Heinsberg: Legendäres Schlachtfest bei Otto Gourmet

Das Programm

Freitag

Gestartet wird pünktlich um 17 Uhr, mit der Grobzerlegung eines Schweins geht es direkt in medias res. Im Anschluss erleben die Gäste eine Querverkostung unterschiedlicher Steaks, bevor sich die Tische unter verschiedensten Delikatessen aus Fleischtheke und Reifeschrank biegen.

Samstag

Zuerst steht ein Besuch des Klosters im niederländischen Echt und die Besichtigung der angeschlossenen LiVar-Schweinezucht auf dem Programm. Dort wachsen die Tiere seit mehr als 20 Jahren artgerecht in Offenstallhaltung auf, eine Fütterung ausschließlich mit Getreide aus der Region macht das Fleisch sehr aromatisch.

Anschließend geht es an die weitere Zerlegung und Auslösung des Schweins, wobei das Team von Otto Gourmet besonders auf versteckte Geheimtipp-Cuts eingeht. Zwischen Warmwursten von Leber- und Blutwurst, Presssack & Co. und der Herstellung von Grillwürsten gibt es einen deftigen Kesselfleischbrunch, dann werden Steaks und Koteletts ausgelöst. Der Tag findet seinen gemütlichen Ausklang bei Krustenbraten, Blaukraut und Knödeln im Wirtshausstil.

Sonntag

Nach einem Metzgerfrühstück mit Champagner machen sich die Gäste gegen 11 Uhr auf die Heimreise.

Auf einen Blick

Datum: 17.-19. Oktober 2025

Ort: Fleischkompetenz-Zentrum, Boos-Fremery-Straße 62, 52525 Heinsberg

Beschreibung: Von der Zucht-Besichtigung über das Zerlegen eines ganzen Schweins, Querverkostungen und Wursten bis zum abschließenden Metzgerfrühstück mit Champagner – das Otto-Gourmet-Schlachtfest lässt keine Carnivoren-Wünsche offen.

Kosten: 299 Euro pro Person für das ganze Wochenende, Getränke frei.

Übernachtung: zum Beispiel in der Villa Glanzstoff direkt gegenüber mit dem Stichwort „Otto-Gourmet-Event“; nicht im Veranstaltungspreis inbegriffen.

Weitere Infos: Schlachtfest im Fleischkompetenzzentrum 17.10.-19.10.2025