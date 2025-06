Otto Gourmet im Goldrausch

Vom irischen Hereford Prime Filet bis hin zum Wagyu, ob aus Amerika, Japan oder Australien – Otto Gourmet steht für Fleisch von bester Qualität. Aber der Händler aus Heinsberg nahe der holländischen Grenze stellt auch qualitativ hochwertige Gerichte in seiner hauseigenen Produktionsküche selbst her. Acht von ihnen wurden nun beim jährlichen Wettbewerb des Deutschen Fleischer-Verbands mit Gold ausgezeichnet.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Produktlinie so gut angenommen wird. Die Auszeichnungen sind eine große Wertschätzung für uns“, sagt Stephan Otto, geschäftsführender Inhaber von Otto Gourmet, über den Goldrausch: Zehn Produkte wurden eingereicht, acht davon erhielten die Höchstnote, zwei wurden mit Silber ausgezeichnet. „Handwerkskunst steht bei uns immer im Vordergrund, das gilt natürlich auch für unsere eigene Produktionsküche. Alles wird bei uns im Haus hergestellt, zubereitet und verpackt, so dass wir die höchste Qualitätsstufe sicherstellen können“, ergänzt Otto. Der Wettbewerb wird vom Deutschen Fleischer-Verband ausgerichtet, der aus einem Zusammenschluss der 14 Landesinnungsverbände des Fleischerhandwerks besteht. Ziel ist es, eine lebendige, handwerkliche Fleisch- und Wurstkultur zu fördern.

Von Roulade bis Ochsenbäckchen: Die acht Gold-Gewinner

„Besonders beliebt sind die Klassiker“, so Otto. „Dazu gehören Kalbsrahmgeschnetzeltes, Rinderrouladen und Ochsenbäckchen in Portweinsauce, die jetzt alle mit Gold ausgezeichnet wurden.“ Die Gerichte werden im eigenen Haus unter höchsten Standards zubereitet, schockgefrostet und schließlich tiefgekühlt geliefert, dann sollten sie über Nacht im Kühlschrank auftauen und dann für ein paar Minuten erwärmt werden. Beim Wettbewerb „Meisterstücke“ des Deutschen Fleischer-Verbandes mit Gold ausgezeichnet wurden:

Rinderroulade, gefüllt mit Möhren und Gurken

Kalbsrahmgeschnetzeltes

Ochsenbäckchen in Portweinsoße

Hirschgulasch

Oldenburger Ente

Deutsche Freilandgans

Chicken Nuggets in knuspriger Panko-Panade

Chicken Wings nach US-Buffalo-Style

Mit Silber ausgezeichnet wurden:

Hereford Prime Griller

Partyfrikadellen

Auszeichnungen für den Männermetzger

Für Otto Gourmet gab es noch weitere Auszeichnungen: Der Männermetzger, das eigene Fleischbistro in Heinsberg, wurde erst vor wenigen Wochen im Rahmen der Internorga vom Schlemmer Atlas als eines der 50 besten Steakhäuser Deutschlands ausgezeichnet. Dort können Gäste verschiedene Steak-Cuts, Salate oder Burger frisch zubereitet genießen. Im vergangenen Herbst wurde zudem die Currywurst, die es im Männermetzger gibt, vom Falstaff als beste Currywurst in Nordrheinwestfalen betitelt.

Top aufgestellt im Online-Handel

Wer nicht in der Nähe der stationären Shops von Otto Gourmet wohnt, kann ganz einfach im Online-Shop bestellen und bekommt die Ware am nächsten Werktag tiefgekühlt geliefert. Otto Gourmet legt dabei sehr hohen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, gute und kompetente Beratung und eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung. Das wurde jetzt auch im Ranking „Top Shops 2025“ von Computerbild anerkannt und Otto Gourmet zählt zu Deutschlands besten Onlineshops in der Kategorie Lebensmittel und Gesundheit. Vom Handelsblatt wurde Otto Gourmet 2025 als bester Online-Händler in der Kategorie Fleisch ausgezeichnet.

Über Otto Gourmet

Otto Gourmet ist der führende Händler und Online-Versand für Premiumfleisch in Deutschland. Das Unternehmen steht seit seiner Gründung 2005 für kompromisslose Qualität und geprüfte Herkunft. Das Familienunternehmen mit Sitz in Heinsberg beliefert sowohl Spitzenköche als auch anspruchsvolle Privatkunden mit exklusivem Fleisch von ausgewählten Produzenten weltweit. Mit Expertise, Leidenschaft und einem klaren Bekenntnis zu Transparenz und Tierwohl setzt Otto Gourmet immer wieder neue Maßstäbe in der Fleischkultur. In ihrem Bistro, dem Männermetzger in Heinsberg, werden hochwertige Steak-Cuts und beliebte Gerichte serviert, eine Fleischtheke zum Einkauf vor Ort rundet das Konzept ab. Eine weitere Frischetheke gibt es bei Feinkost Stüttgen auf dem Carlsplatz in Düsseldorf, Tastings und Fleischverkauf außerdem im Meatclub in Stuttgart.