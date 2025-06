Neumühle Resort & SPA: Küchendirektor Dirk Abel kombiniert Ernährungs-Know-how mit Kulinarik

Neumühle Resort & SPA: Küchendirektor Dirk Abel kombiniert Ernährungs-Know-how mit Kulinarik

Dirk Abel

Das 5-Sterne-Hotel Neumühle Resort & SPA bereichert seine kulinarischen Kreationen durch Know-how aus der Ernährungsberatung. Küchendirektor Dirk Abel hat hierzu eigens eine Weiterbildung als Ernährungsberater absolviert. In dem für seine Kulinarik bekannten Restaurant Scheune entwickelt Abel zusammen mit Küchenchef Michael Hübl und Team einzigartige geschmackliche Erlebnisse mit viel Liebe zum Handwerk, traditioneller Kochkunst, aber auch moderner Techniken. Mit dem Plus an Know-how aus der Kunst der gesunden Ernährung gewinnt das kulinarische Angebot des 5-Sterne-Hotel Neumühle Resort & SPA nun weiter an vitalisierender Ganzheitlichkeit. „Gehobene Gastronomie und eine bewusste Ernährung schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil“, sagt Abel. „Wir nehmen bewusst und völlig ohne Genussverlust den Faktor Gesundheit in unser kulinarisches Angebot auf, wenn wir beispielsweise einen herzhaften Schweinebauch in Bioqualität zusammen mit einen leichten Dinkelreis servieren. Außerdem achten wir auf möglichst allergenfreie Zutaten.“

Dirk Abel: „Bewusste Ernährung beginnt beim Einkauf!“

Wegeweisend für Abels ernährungsbewusste Kulinarik ist der Faktor Nähe mit hohem Bezug zur Region als Dreh- und Angelpunkt im Gesamtkonzept der Küche. Im Hotel Neumühle Resort & SPA wählt das Küchenteam um Abel und Hübl jede Zutat bereits im Einkauf sogfältig aus und verwandelt diese dann in der heimischen Küche mit viel Raffinesse und Fachwissen zu gesundheitsfördernden Genüssen. „Eine bewusste Ernährung beginnt bereits beim Einkauf. Wir setzen für eine besonders hohe Qualität unserer Zutaten auf einen intensiven Austausch mit unseren Produzenten und Lieferanten, die wir in den meisten Fällen bereits seit vielen Jahren kennen und schätzen“, erklärt Abel gegenüber Gourmet Report. Die Erweiterung des Küchenkonzepts um den aktiven Einfluss von Know-how aus der Ernährungsberatung fügt sich nahtlos in die Weiterentwicklung der SPA-Philosophie um den Retreat-Gedanken.

Neumühle Resort & SPA, Neumühle 54, D-97797 Wartmannsroth, Telefon: +49 9732 8030, E-Mail: info@neumuehle-resort.de, Internet: neumuehle-resort.de