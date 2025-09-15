30 Jahre Toques d’Or International

HANDWERKLICHE KÜCHE ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten. Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische Handwerkskunst mit natürlich produzierten Lebensmitteln der Top-Qualität“.

TOQUES_D’OR

Die TROPHEE DE L’ESPRIT ALLIMENTAIRE FRENCH FOOD SPIRIT AWARD wurde das erste Mal in Paris an Toques d’Or International vom französischen Außenminister Philippe Douste-Blazy verliehen.

Der „Toques d’Or“ ist die höchste Auszeichnung für Köche und Restaurants weltweit, welche sich für handwerkliches Basiskochen ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten verdient machen.

Die 1995 ins Handelsregister Stuttgart unter HRB No. 281418 eingetragene Toques d’Or-International GmbH und geschützte, eingetragene Wort-und Bildmarke aus Kaisersbach im Schwäbischen Wald kann dieses Jahr auf das 30jährige Bestehen zurückblicken.

Der einzige kostenlose, weltweite, digitale Toques d’Or Web-APP-Guide www.toquesdor-guide.com (aktuell über 350.00 Userklicks monatlich) der unabhängigen Weltunion Toques d’Or-International führt zu Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, Hotel-Restaurants, Chefs / Maitres, Kochschulen, Caterer, private fine dining-chefs, Kliniken, Fachgeschäften, Erzeuger und Lieferanten.

Der “Toques d’Or” – “Goldener Kochhut“ ist eine der höchsten Auszeichnungen der Gastronomie-Branche.

Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Unternehmen „Maison de Qualite“ kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, Chefs / Maîtres. usw. sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 4500 Spitzenköche und Restaurants mit Ihren Mitarbeitern und Lieferanten, usw. weltweit in über 150 Ländern. Ein Toques d’Or ausgezeichnetes Unternehmen verpflichtet sich, die Garantie-Urkunde, die Lebensmittel-Charta und den strengen Ehrenkodex einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der jeweiligen Ess-Kultur zu fördern.

„Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität, Lebensmittelsicherheit, Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chef/Maître mit Qualitäts-Produkten nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute.“

Toques d’Or, die Gilde mit dem goldenen Toques auf blauer Weltkugel, im Dienste einer gesunden Ernährung.

Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle.

basic cooking – professional – tradition – seasonal – regional

Kostenloser, digitaler, weltweiter Restaurant-Guide www.toquesdor-guide.com.

