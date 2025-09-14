Die Finalisten für Patissier des Jahres 2025 stehen fest – und sie repräsentieren eine neue Generation an Talenten: International, hochtalentiert und voller Leidenschaft.

Patissier des Jahres

Monatelange Vorbereitung, unzählige Kreationen und ein unerschütterlicher Ehrgeiz: Die sieben Finalisten für den renommierten Wettbewerb Patissier des Jahres stehen fest. Sie haben sich mit ihrer Kreativität und ihrem Können gegenüber einer Vielzahl von Bewerber:innen aus der D-A-CH-Region durchgesetzt und blicken nun dem Höhepunkt des Wettbewerbs entgegen. Das große Finale findet am 17. November 2025 in der Grand Hall Zollverein in Essen statt.

Sieben Talente, sieben Geschichten

Die diesjährigen Finalisten repräsentieren eine neue, hochkarätige Generation der Patisserie, die mit vielfältigen kulturellen Einflüssen und beeindruckenden Werdegängen überzeugt.

Alexander Fink

Jeder von ihnen bringt eine ganz persönliche Geschichte auf die Bühne:

Alessandro Befumo, Junior Souschef Patisserie, Restaurant Lakeside**, The Fontenay Hotel, Hamburg

Für den Italiener ist Patissier des Jahres der erste Wettbewerb, an dem er teilnimmt. Diesen betrachtet er als die „persönliche und berufliche Krönung“ seiner leidenschaftlichen Laufbahn.

Alexander Fink, Patissier, Château de Raymontpierre, Val Terbi (CH)

Als Comeback-Kandidat kämpft er mit seinem dynamischen Stil um den Titel, nachdem er im letzten Anlauf krankheitsbedingt aussetzen musste.

Hans Robert Lange Rodriguez, Küchenchef, Teko by Lange Rodriguez, Essen

Für ihn wird das Finale zum Heimspiel. Er möchte die Fusion zweier Kulturen – die deutsche Präzision und seine bolivianischen Wurzeln – auf der großen Bühne präsentieren.

Tim Langmack, Chef Patissier, Restaurant Jellyfish*, Hamburg

Mit 25 Jahren bringt das junge Talent mit seinem eleganten und unkonventionellen Stil eine neue, bodenständige Eleganz in den Wettbewerb.

Thomas Le Sueur, Chef Patissier, Restaurant Facil**, Berlin

Der französische Kämpfer ist angetreten, um seine Komfortzone zu verlassen. Er hat sich von der Kochkunst zur Patisserie entwickelt und bringt sogar Erfahrung von der Pizza-Weltmeisterschaft mit.

Julia Orschiedt, Souschefin, Restaurant Pietsch**, Wernigerode

Die Souschefin entdeckte ihre Leidenschaft bereits in der Küche ihrer Eltern und hat sich mit einem verspielten, durchdachten und harmonischen Stil eine ganz eigene Handschrift erarbeitet.

Larissa Wehrli, Chef Patissière, LEV. Atelier by larissawehrli, Igis (CH)

Die mehrfach ausgezeichnete Patissière betreibt ihr eigenes Atelier und hat bereits den renommierten Marmite Youngster Award gewonnen. Jetzt stellt sie sich der nächsten Herausforderung: dem Finale von Patissier des Jahres 2025.

Julia Orschiedt

Die Aufgaben des Finales

Um sich für das Finale zu qualifizieren, mussten die Bewerber:innen – professionelle Pâtissiers, Konditoren, Chocolatierinnen und Köche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol – drei eigens für den Wettbewerb kreierte Rezepturen einreichen. Diese Kreationen werden nun auch im großen Finale bewertet.

Gefordert sind:

Ein Freestyle-Dessert

Ein Dessert mit fünf Konsistenzen (cremig, gebacken, fruchtig, warm und Eis)

Ein Petit Four oder eine Praline

Die Kreativität und das handwerkliche Können werden außerdem in einer zusätzlichen Challenge auf die Probe gestellt: Im Rahmen der Cheese Cake Challenge powered by Philadelphia müssen die Kandidat:innen eine moderne Neuinterpretation des klassischen Cheesecakes präsentieren, zubereitet mit Philadelphia Doppelrahm-Frischkäse.

Spitzen-Patissiers am Jurytisch

Über den prestigeträchtigen Titel „Patissier des Jahres“ entscheidet eine hochkarätige Jury aus international erfahrenen Experten der Patisserie-Szene, darunter:

Sebastian Kraus, Patissier des Jahres 2019

Stefan Leitner aus dem Restaurant Bareiss in Baiersbronn

Larissa Meetz aus dem Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach

Sophie Mussotter, amtierende Patissier des Jahres 2023

Bernd Siefert, Konditorweltmeister

Heike Thalhofer aus dem Restaurant Schwarzwaldstube in Baiersbronn

Felix Vogel von der Konditorei Vogel

Ein Gastronomiespektakel

Das Finale von Patissier des Jahres findet erstmals gemeinsam mit dem Koch des Jahres-Finale statt. Als Schauplatz dient der Grand Hall Zollverein in Essen, der mit seiner Kulisse als UNESCO-Weltkulturerbe einen würdigen Rahmen bietet. Die Kandidat:innen werden live vor den Augen einer hochkarätigen Jury performen. Bei diesem mitreißenden Programm erwarten die Veranstalter über 1.500 Gäste, darunter zahlreiche Fachbesucher sowie Presse- und Fernsehvertreter. Neben den Live-Wettbewerben können die Besucher im Rahmen der Jubiläumsauflage exklusive Talkrunden mit ehemaligen Finalisten und einen vielseitigen Marktplatz mit über 50 Ausstellern erleben. Für den Sieger oder die Siegerin des Wettbewerbs Patissier des Jahres gibt es neben dem prestigeträchtigen Titel ein Preisgeld in Höhe von 2.000 €.

Tickets für das Patissier des Jahres-Finale am 17. November (inkl. dem Finale von Koch des Jahres) kosten bis zum 1. September 49 €. Danach steigt der Preis auf 69 €, und ab dem 1. Oktober gilt der volle Preis von 129 €.

Jetzt Ticket sichern: https://www.eventbrite.de/e/koch-des-jahres-patissier-des-jahres-2025-grand-finale-tickets-1374848993349

Hintergrundinformationen zu Patissier des Jahres

Der Wettbewerb Patissier des Jahres ist die wichtigste Plattform für Patisserie-Talente im deutschsprachigen Raum. Organisiert von ROIKA SOLUTIONS GmbH, den Machern von Koch des Jahres, qualifizieren sich die besten Bewerber für das große Finale in Essen. Hier treten sie vor Publikum an, um den prestigeträchtigen Titel und 2.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Mehr Informationen unter: www.patissierdesjahres.com