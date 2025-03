Restaurant Hotel Birkenhöhe, Hirschegg von der unabhängige Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Felix Bantel zum Toques d’Or-Chef berufen.

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Das Restaurant Birkenhöhe unter dem berufenen Toques d’Or-Chef Felix Bantel in Hirschegg/Kleinwalsertal wurde von der Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurants geehrt.

Der Organisation gehören Restaurants auf der ganzen Welt an, welche über eine anerkannte handwerkliche Küche verfügen, das heißt, ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten für Ihre Gäste die angebotenen Speisen zubereiten.

Als äußeres Zeichen hat das Restaurant die Urkunde und die Plakette angenommen. Diese sind nicht nur äußere Symbole für die Zugehörigkeit zur Organisation, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität des gemeinsamen Engagements für die ehrliche und gesunde Ernährung sowie für die besondere Qualität der Gastfreundschaft der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, welche alle auf hervorragende Art pflegen.

Hirschegg im Kleinwalsertal ist malerisch am Fuße des Heubergs gelegen und beheimatet mit dem Hohen Ifen das Wahrzeichen des Kleinwalsertals. Wintersportler genießen in den Skigebieten Heuberg-Arena und dem Ifen-Skigebiet die traumhafte Kombination aus Sonne, Berg und Schnee.

Im Sommer bieten sich Spaziergänge an. Mit einer modernen Sesselliftanlage fahren Wanderer, Biker, Skifahrer und Genießer zur Bergstation auf 1.380 Meter Höhe.

Geschichte des Hotels Birkenhöhe

1968 haben sich Heiner und Magdalene Bantel als junge Familie ihren Traum erfüllt mit dem Bau einer kleinen Pension an einem der schönsten Plätze in Hirschegg. Seit 1995 leben sie Ihren eigenen Traum weiter, Bärbel und Matthias Bantel, Sohn von Heiner und Magdalene, mit ihren Söhnen Felix und Niklas und zusammen mit ihrem Birkenhöhe Team. Große Umbauten im Jahr 1995 und 2002 ermöglichten die Entwicklung der Pension in ein 4 Sterne Hotel. Immer wieder mit neuen Ideen und Konzepten. Immer wieder erweitert und erneuert, im Jahr 2002 der Bau des Wellnessbereiches. Auch in schwierigen Zeiten wurden neue Akzente gesetzt, eine Showküche und eine Komplettsanierung des Restaurants sind das Ergebnis des Jahres 2021.

Am wichtigsten ist Felix Bantel die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Zudem achtet er sehr darauf, dass er diese von kleinen Produzenten bezieht. Da der Geschmack und die Qualität im Vordergrund stehen, sind die meisten Lebensmittel regional.

Zur Philosophie Genuss aus den Bergen

„Als GenussWirt der GenussRegion Kleinwalsertal verwöhnen wir unsere Gäste mit Produkten, welche die Frische, Kraft und Reinheit unserer Natur widerspiegeln – (Berg-)Käse und Quark aus der heimischen, frischen Alpenmilch, Rind und Kalb der Almen des Tales von den „Walser Buura und dem Direktvermarkterverein Kleinwalsertal“, Wild aus den umliegenden Bergwäldern, Honig, Marmeladen und sonstige Lebensmittel hiesiger Produzenten, Kräuter aus eigenem Garten. “, so der berufene Toques d’Or Chef Felix Bantel

Ausgeprägte berufliche Ehre(Ehrlichkeit) und das Handwerksethos stehen an erster Stelle. „Unsere Gäste genießen das moderne und stilvolle Ambiente. Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien. Neben den kompromisslosen Einkauf der nur bestmöglichen Waren aus der Region, werden Sie auch bemerken, dass alles was Sie auf den Teller finden, von uns selbst mit Liebe und Leidenschaft zubereitet wurde. Wir bieten unseren Gästen mit bester Qualität und einem perfekten rundum Service ein bleibendes Erlebnis“, so der berufene Toques d‘Or-Chef Felix.

Unter diesem Motto führt Toques d’Or-Chef Felix das Restaurant. Vor allem ist Ihm wichtig, dass Sie als Gast bei Ihm einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Essen das Restaurant verlassen. Der Küchenstil ist als eine innovative Marktküche mit überwiegend Produkten aus der Region zu bezeichnen. Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen: Das zeichnet Toques d’Or-Chef Felix aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich! „Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so der Toques d’Or-Chef Felix

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com .

Hotel Birkenhöhe, Oberseitestraße 34, A-6992/D-87568 Hirschegg Telefon +43 5517 5587, https://www.birkenhoehe.com/

