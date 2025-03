Im neuen ZDF-Format „Besseresser goes Schule – Lege packt’s an“ untersucht Lebensmittelentwickler und Food-Experte Sebastian Lege die Qualität von Schulessen. Ab März 2025 besucht Lege Schulen, deckt dort Missstände auf und zeigt Wege zu besseren, gesünderen und leckeren Mahlzeiten für Kinder und Jugendliche.

Sebastian Lege (c) ZDF

Besseresser goes Schule

Mitmachen: Jetzt bewerben

Alle, die unzufrieden mit ihrem Schulessen sind, können sich ab sofort für das Format bewerben. Wo gibt es besonders große Probleme? Wo braucht es dringend Verbesserungen? Die Redaktion nimmt Hinweise entgegen und prüft, wo Sebastian Lege anpacken kann. Interessierte Schulen können sich direkt melden, um Teil des Projekts zu werden. Interessierte Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Caterer oder Schulköchinnen und -köche können sich bewerben unter: schulessen@storyhousepro.comund 030 – 280931163.

Warum schmeckt das Essen nicht? Und was ist zu tun?

Viele Schülerinnen und Schüler beschweren sich über fade, ungesunde oder lieblos zubereitete Mahlzeiten in der Schulkantine. Doch woran liegt es wirklich? Sind es die Budgets, die Abläufe oder schlicht fehlendes Know-how? Sebastian Lege will es genau wissen. In „Besseresser goes Schule – Lege packt’s an“ analysiert er die Küchen vor Ort, spricht mit Verantwortlichen und zeigt pragmatische Lösungen auf. Dabei nimmt er nicht nur Caterer und Schulträger in die Pflicht, sondern auch Eltern und Schüler selbst: Wie können sie mithelfen, das Schulessen besser zu machen? Leges Motto: Gemeinsam für ein besseres Schulessen.

Produktion und Sendestart

Der Drehstart für das neue Format der Story House Productions im Auftrag des ZDF ist im März. Ab Herbst wird „Besseresser goes Schule – Lege packt’s an“ im ZDF zu sehen sein.

