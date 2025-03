Aspartam ist wohl auch nicht die Lösung

Künstlicher Süßstoff löst – zumindest bei Mäusen – einen Insulinschub aus, der zu Blutgefäßentzündungen führt.

Von Diätlimonade bis zu zuckerfreiem Eis – künstliche Süßstoffe werden als eine Möglichkeit angepriesen, sich ohne schlechtes Gewissen der Lust auf Süßes hinzugeben. Neue Forschungsergebnisse, die am 19. Februar in der Fachzeitschrift Cell Metabolism veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass Aspartam, einer der gängigsten Zuckeraustauschstoffe, die Gesundheit der Blutgefäße beeinträchtigen kann. Das Team aus Experten für Herz-Kreislauf-Gesundheit und Klinikern fand heraus, dass Aspartam bei Tieren einen erhöhten Insulinspiegel auslöst, der wiederum zur Atherosklerose beiträgt – dem Aufbau von fetthaltigen Plaques in den Arterien, die im Laufe der Zeit zu höheren Entzündungswerten und einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle führen können.

Den Anstoß für die Forschung gab eine Dose Diätlimonade während einer Projektbesprechung. „Einer meiner Studenten nippte an diesem zuckerfreien Getränk, und ich sagte: ‚Warum untersuchen Sie das nicht?‚“, erinnert sich der Erstautor Yihai Cao, der sich am Karolinska-Institut in Schweden mit chronischen Krankheiten im Zusammenhang mit Blutgefäßstörungen beschäftigt.

Frühere Forschungen haben einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Zuckerersatzstoffen und der Zunahme chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes festgestellt. Die beteiligten Mechanismen waren jedoch bisher unerforscht.

Für diese Studie fütterten die Forscher Mäuse 12 Wochen lang täglich mit einer Dosis von 0,15 % Aspartam – eine Menge, die beim Menschen dem Konsum von etwa drei Dosen Diätlimonade pro Tag entspricht. Im Vergleich zu Mäusen, die keinen Süßstoff zu sich nahmen, entwickelten die mit Aspartam gefütterten Mäuse größere und fettigere Plaques in ihren Arterien und wiesen höhere Entzündungswerte auf – beides Merkmale einer beeinträchtigten Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Als das Team das Blut der Mäuse analysierte, stellte es einen Anstieg des Insulinspiegels fest, nachdem Aspartam in ihr System gelangt war. Das Team merkte an, dass dies kein überraschendes Ergebnis sei, da unser Mund, unser Darm und andere Gewebe mit Rezeptoren zur Erkennung von Süßem ausgekleidet sind, die die Insulinausschüttung steuern. Doch Aspartam, das 200-mal süßer ist als Zucker, schien die Rezeptoren dazu zu bringen, mehr Insulin freizusetzen.

Die Forscher wiesen dann nach, dass der erhöhte Insulinspiegel der Mäuse das Wachstum von Fettablagerungen in den Arterien der Mäuse förderte, was darauf hindeutet, dass Insulin die entscheidende Verbindung zwischen Aspartam und der kardiovaskulären Gesundheit sein könnte. Als Nächstes untersuchten sie, wie genau ein erhöhter Insulinspiegel zum Aufbau von Arterienplaques führt, und identifizierten ein Immunsignal namens CX3CL1, das unter Insulinstimulation besonders aktiv ist.

„Da der Blutfluss durch die Arterie stark und robust ist, würden die meisten Chemikalien schnell weggespült werden, wenn das Herz pumpt“, sagt Cao. „Überraschenderweise nicht CX3CL1. Es bleibt an der Oberfläche der inneren Auskleidung der Blutgefäße haften. Dort wirkt es wie ein Köder und fängt Immunzellen ab, wenn sie vorbeikommen.“

Viele dieser gefangenen Immunzellen sind dafür bekannt, dass sie die Entzündung der Blutgefäße anheizen. Als die Forscher jedoch die CX3CL1-Rezeptoren einer der Immunzellen in mit Aspartam gefütterten Mäusen ausschalteten, kam es nicht zu der schädlichen Plaquebildung. Diese Ergebnisse weisen auf die Rolle von CX3CL1 bei den Auswirkungen von Aspartam auf die Arterien hin, sagt Cao.

Für die Zukunft planen Cao und sein Team, ihre Ergebnisse beim Menschen zu verifizieren. Cao sieht CX3CL1 auch als potenziellen Angriffspunkt für chronische Erkrankungen jenseits von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da Entzündungen der Blutgefäße bei Schlaganfall, Arthritis und Diabetes eine Rolle spielen.

„Künstliche Süßstoffe sind in fast alle Arten von Lebensmitteln eingedrungen, daher müssen wir die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit kennen“, sagt Cao.

