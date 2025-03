 EUROPAs Beste 2025

Wenn Anfang August 12 Michelin-Sterne auf 5 Sterne treffen, kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder EUROPAs Beste. Jährlich verwandelt das Gourmetfestival das Lido Deck des ausgezeichneten kleinen Luxusschiffes EUROPA in eine Flaniermeile der Extraklasse.

Kaviar MS Europa2

EUROPAs Beste

Die schönste Art, Genuss zu feiern: Hapag-Lloyd Cruises ruft auch für das diesjährige Gipfeltreffen der Kulinarik internationale Sterneköche, renommierte Winzer und facettenreiche Genussexperten auf die EURPOA. Die führende Marke für Luxus- und Expeditionskreuzfahrten im deutschsprachigen Raum verkündet nun die ersten Teilnehmer. Acht kulinarische Virtuosen mit insgesamt 12 Michelin-Sternen und drei grünen Sternen, acht ausgesuchte Weingüter und acht Top-Akteure der Spitzengastronomie versammeln sich für EUROPAS Beste an Bord des 5-Sterne-Schiffs.

Eine Premiere und zwei Wiedersehen

„Feuer frei“ heißt es in diesem Jahr für Ben Schütz. Er feiert in diesem Jahr sein erstes EUROPAs Beste als Küchenchef der EUROPA und freut sich auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Neben Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling – der sowohl sein Hamburger Restaurant THE TABLE als auch das THE GLOBE an Bord der EUROPA betreibt – macht sich Dennis Ilies aus Österreich auf den Weg in seine alte Heimat. In seinen zwölf Jahren als Fehlings Souschef brillierte er ebenfalls regelmäßig auf der EUROPA, bevor er kürzlich zum Tiroler Gourmetrestaurant im Hotel Tannenhof wechselte und dort auf Anhieb zwei Michelin-Sterne erkochte. Kreative, japanisch inspirierte Küche bringen die Brüder Dominik Sato und Fabio Toffolon vom Restaurant The Japanese im Hotel The Chedi Andermatt nach Hamburg. Ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen erhielten die Küchenchefs vom Gault&Millau Guide Schweiz 2025 den 18. Punkt und wurden als „Aufsteiger des Jahres“ gekürt. Das ebenfalls mit zwei Michelin-Sternen prämierte Restaurant AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz ist die Spitzenadresse in Wirsberg. In dem kleinen Ort in Franken entsteht täglich zukunftsweisende Local Cuisine mit Kreationen aus dem angeschlossenen Foodlabor. Rund 90 Prozent der verwendeten Zutaten sind regional, nachhaltig, wertschöpfend und ethisch vertretbar. Alexander Herrmann bringt die Würzwelt aus heimischen Spezialitäten auf die Teller von EUROPAs Beste – bodenständig und gewollt uncool, eben typisch fränkisch. Zudem freut er sich auf ein Wiedersehen mit Lisa Angermann. Sie gewann 2017 im Team von Herrmann die TV-Kochshow The Taste und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere, die zur Eröffnung ihres eigenen Restaurants FRIEDA in Leipzig führte. Nur neun Monate später erkochte sie den 1. Michelin-Stern, bevor ihre kulinarische Leistung im Folgejahr mit einem grünen Michelin-Stern gekrönt wurde. Ebenfalls mit jeweils einem Michelin-Stern sowie einem grünen Stern ausgezeichnet sind Simon Tress, Restaurant 1950, und Lukas Nagl, Restaurant Bootshaus Österreich. Vom Gault&Millau als „Gastronom des Jahres 2025“ geehrt, führt Simon Tress mit dem 1950 das weltweit erste Demeter- und Bioland-Fine-Dining-Restaurant mit Zutaten aus einem Umkreis von maximal 25 Kilometern. Auch Lukas Nagl aus dem Restaurant Bootshaus in Österreich legt Wert auf lokale und saisonale Zutaten und präsentiert den Gästen der EUROPA traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen.

„Zum Wohl!“, „Santé!“ und „Cin Cin!“

Renommierte Winzer aus Deutschland, Österreich und Frankreich – darunter die deutschen Produzenten Markus Schneider, Bernhard Ellwanger und Florian Lauer sowie die österreichischen Kollegen Gerhard Markowitsch und Franz Hirtzberger von den jeweils gleichnamigen Weingütern – garantieren eine mehrfach prämierte und passende Weinauswahl. Die Schwestern Dörte und Meike Näkel, die bei den Wine Awards 2024 als „Winzerinnen des Jahres“ geehrt wurden, führen gemeinsam das renommierte Weingut Meyer-Näkel im Ahrtal und setzen die Familientradition in der fünften Generation fort. Für ein Prickeln im Glas und auf der Zunge sorgt der Champagner von Moët & Chandon. Aber auch, wer nach genussvollen Alternativen ohne Alkohol sucht, wird bei EUROPAs Beste fündig. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Jörg Geiger einen Namen gemacht. Die alkoholfreien Sekte und Weine aus seiner Manufaktur werden aus hochwertigen Trauben und mit innovativen Methoden kreiert, die dem Geschmack und der Komplexität traditioneller Weine sehr nahekommen.

Kulinarische Meister und sinnlicher Genuss

Abgerundet wird das Fest für alle Sinne von ausgewählten Top-Akteuren der Spitzengastronomie. Nicht fehlen dürfen da Käse-Affineur Bernard Antony, Trüffel-Papst Ralf Bos und Kaviar-Kenner Markus Rüsch vom Altonaer Kaviar Import Haus. Sie sind bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Ensembles des Gourmet-Events. Becking Kaffee und die Obstbrände der Brennerei Ziegler runden den Abend mit einem Digestif ab, während die Pâtisserie Johanna aus der Hamburger Speicherstadt und die Eismanufaktur Giovanni L. süße Versuchungen servieren. Nach dem kulinarischen Hochgenuss sorgen neben dem Blick auf die abendlich illuminierte Hafenkulisse und die Livemusik auf dem Pooldeck die Cocktail-Kreationen aus der Münchner falk’s Bar für einen unbeschwerten Abend in einzigartiger Atmosphäre.

Gourmet-Kurzreise EUROPAs Beste 2025

Die Kurzreise mit der EUROPA führt vom 1. bis 3. August 2025 von Hamburg via Helgoland zurück nach Hamburg. Den Auftakt bildet das legendäre Gourmetfestival. Gäste erwartet eine luxuriöse Reise in die Welt der Haute Cuisine. Ob fangfrischer Hummer, knusprige Krabbenbrötchen oder ein Glas Wein mit Blick auf das Meer – auch auf Helgoland stehen kulinarische Höhepunkte im Mittelpunkt. Buchbar im PLATIN-Tarif ab 1.890 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2516.

Auszug der Akteure von EUROPAs Beste 2025



Köche:

Ben Schütz, Küchenchef MS EUROPA

Kevin Fehling, THE GLOBE / THE TABLE, drei Michelin-Sterne, Hamburg/Deutschland

Alexander Hermann, AURA by Alexander Hermann & Tobias Bätz, zwei Michelin-Sterne, Wirsberg/Deutschland

Dominik Sato & Fabio Toffolon, The Japanese Restaurant, zwei Michelin-Sterne, Andermatt/Schweiz

Dennis Ilies, Hotel Tannenhof, zwei Michelin-Sterne, St. Anton am Arlberg/Österreich

Simon Tress, Restaurant 1950, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Hayingen/Deutschland

Lisa Angermann, Restaurant Frieda, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Leipzig/Deutschland

Lukas Nagl, Restaurant Bootshaus, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Traunkirchen/Österreich

Winzer:

Weingut Markus Schneider, Pfalz/Deutschland

Weingut Ellwanger, Württemberg/Deutschland

Weingut Peter Lauer, Mosel/Deutschland

Weingut Mayer-Näkel, Ahr/Deutschland

Weingut Markowitsch, Carnuntum/Österreich

Weingut Hirtzberger, Wachau/Österreich

Moët & Chandon, Frankreich

Manufaktur Jörg Geiger, Württemberg/Deutschland

Genussspezialisten:

Fromagerie Antony, Vieux-Ferrette/Frankreich

Altonaer Kaviar Import Haus, Hamburg/Deutschland

BOS FOOD, Meerbusch/Deutschland

Becking Kaffee, Hamburg/Deutschland

Brennerei Ziegler, Freudenberg/Deutschland

Pâtisserie Johanna, Hamburg/Deutschland

Giovanni L., Kiel/Deutschland

falk’s Bar, München/Deutschland

Abonniere den wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!