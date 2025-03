Der Gewinner erhält die Möglichkeit, sich in zwei der renommiertesten Restaurants der Welt ausbilden zu lassen und dabei alle Kosten zu tragen. „50 best restaurants“ bietet Koch Stipendium

The World’s 50 Best Restaurants kündigt die Rückkehr des 50 Best Restaurants Scholarship, gesponsored von Parmigiano Reggiano an. Nach einer kurzen Unterbrechung wird die Organisation 50 Best das angesehene Programm im Jahr 2025 mit noch mehr unglaublichen Möglichkeiten für die nächste Generation kulinarischer Talente wieder auflegen.

Das 50 Best Restaurants Scholarship steht Köchen aus der ganzen Welt offen, die weniger als drei Jahre Erfahrung in einer professionellen Küche oder einem ähnlichen Umfeld haben. Der Gewinner erhält die seltene Gelegenheit, zwei Phasen (Praktika) in zwei der weltweit führenden Restaurants zu absolvieren, darunter das El Celler de Can Roca in Girona, Spanien, das bereits 2013 und 2015 zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde und nun Teil der Ruhmeshalle der Besten ist. Die zweite Stufe des Stipendiums wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Während der Etappen erhalten die Gewinner ein finanzielles Stipendium für ihren Lebensunterhalt und um ihnen zu helfen, die Gaststädte zu genießen.

Die letzten drei Kandidaten werden eine exklusive Reise nach Italien antreten, um an der Preisverleihung The World’s 50 Best Restaurants am 19. Juni 2025 in Turin teilzunehmen, wo der Gewinner des Stipendiums bekannt gegeben wird. Während ihres Aufenthalts in Italien werden die drei Kandidaten auch die Emilia-Romagna, den Geburtsort des Parmigiano Reggiano, besuchen, wo sie eine private Führung erhalten und einen Einblick in die Herstellung des weltberühmten Käses bekommen.

Die Bewerbungsfrist für das Stipendium beginnt am 17. März auf der Website The World’s 50 Best Restaurants und endet am 31. März. Für die Erstbewerbung müssen die Kandidaten ein kurzes Einführungsvideo einreichen und Fragen zu ihrer kulinarischen Philosophie, ihrer Vision und ihren Zielen beantworten, die von einer Jury aus hochrangigen Vertretern der 50 besten Restaurants bewertet werden. Danach folgen zwei weitere Runden, in denen unter anderem ein Rezept mit Parmigiano Reggiano kreiert werden muss, bis schließlich der Gewinner bekannt gegeben wird. Weitere Informationen zur Bewerbung finden Bewerber auf der Seite 50 Best Restaurants Scholarship.

Die Wiedereinführung des 50 Best Restaurants Scholarship ist ein entscheidender Moment im kontinuierlichen Engagement der 50 Best-Organisation für Entwicklungsmöglichkeiten für angehende Köche und für die Schaffung einzigartiger Erlebnisse im Gastgewerbe auf der ganzen Welt.

Parmigiano-Reggiano

William Drew, Director of Content bei The World’s 50 Best Restaurants, erklärt Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, das geschätzte 50 Best Restaurants Scholarship für 2025 wieder einzuführen. Es ist eine Initiative, die wir unbedingt wieder einführen wollten, und wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit mit Parmigiano Reggiano, einer Marke, die unser Engagement für die nächste Generation aufstrebender Köche teilt. Wir freuen uns darauf, Bewerbungen aus der ganzen Welt für diese einmalige Chance zu erhalten, die jemandem die Möglichkeit bietet, seine Karriere auf ein neues Niveau zu heben.“

Nicola Bertinelli, Präsident des Parmigiano Reggiano Konsortiums, sagt dem Gourmet Report: „Wir sind stolz darauf, diese spannende Zusammenarbeit mit 50 Best ankündigen zu können, die es uns ermöglicht, mit jungen Köchen, den zukünftigen ‚Botschaftern‘ von Parmigiano Reggiano, die immer wieder neue Wege entdecken, um ihre Gerichte mit unserem Käse zu verfeinern, in einen sinnvollen Dialog zu treten. Parmigiano Reggiano ist ein echtes Symbol für italienische Spitzenleistungen. Er ist nicht nur eine Zutat, die den Gerichten einen einzigartigen Charakter verleiht, sondern auch ein echter Protagonist auf dem Tisch, dank seiner langen Reifung, die dem Käse eine breite Palette von Aromen verleiht“.

Die Bewerbungsfrist für das Stipendium der 50 besten Restaurants 2025 beginnt offiziell heute, 17. März.

Bewerben Sie sich hier: https://www.theworlds50best.com/50-best-restaurants-scholarship.html

