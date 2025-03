Lounge Review Ritz Carlton Santiago

Das Ritz-Carlton Santiago ist ein Hotel im sicheren und sehr sauberen Business Distrikt El Conde in Santiago de Chile. Gäste, die Clubzimmer buchen, erhalten Lounge Zugang.

Als wir im chilenischen Sommer dort gewesen sind, dominierten amerikanische Kreuzfahrer auf Antarktis Tour das Hotel.

Die Lounge ist 24 Stunden geöffnet – aber nur von 7 – 22 Uhr mit Personal besetzt. Nach 22 Uhr kann man mit seiner Keycard in die Lounge und sich Softdrinks, Bier und Wein nehmen. Ausserdem stehen Nüsse und „Sweets“ zur Verfügung.

Ab 7 Uhr wird Frühstück bis 10.30 Uhr serviert. Hier ist der Kaffee aus dem Automaten grottenschlecht, mit Milchpulver (vermutlich gesüsst). Der Rest ist von guter Qualität.

Von 12 bis 14 Uhr gibt es einen Light Lunch.

Dazu gibt es auch immer eine Suppe.

14 – 17 Uhr gibt es Snacks

Und ab 17 bis 19 Uhr wird Light Dinner serviert. Es gab ganz gute Vorspeisen und richtiges, warmes Essen, z.B. Fisch und Kartoffeln. Kein Junk Food!

Das Dessert wird jedoch erst ab 19 Uhr bis 21 Uhr serviert. Im Angebot sind leckere Kuchen in Petite Four Größe, die aus der hauseigenen Konditorei stammen. Nichts, wofür man lange Wege in Kauf nehmen würde, aber auch nicht unlecker.

Die Lounge ist relativ groß. Zuerst ein Vorraum, wo 2-3 Mitarbeiter sitzen und auch Check-in oder check-out machen, bzw. sich um die Gäste kümmern.

Dann kommt der helle Speisesaal.

Anschliessend kommt ein eher gemütliches Zimmer. Auch eine Toilette ist vorhanden. Die Lounge befindet sich im 10 Stock und erstreckt sich über mehrere Zimmer.

Es gibt erstaunliche viele Mitarbeiter in der Ritz Carlton Santiago Lounge, die alle extrem aufmerksam und bemüht sind. Gut englisch sprechen fast alle, einige auch Deutsch.

Man merkt, dass der Küchenchef gerne die Lounge bespielt. Man gibt sich Mühe, ein anständiges Angebot zu präsentieren. Das ist jetzt nicht so, dass man für den Loungebesuch ein Restaurant ausfallen lassen würde, aber man kann ganz gut hier überleben. Wir hatten das Pech bei unserem Santiago Besuch, das landesweit 12 Stunden einen Stromausfall gab. Im Hotel merkte man wenig davon, da nach 20 Minuten ein Notstromaggregat ansprang. Wir waren recht froh, dass wir in der Lounge ein Abendessen bekamen. Wir haben in Santiago auch schon schlechter gegessen (im Mercado Central), aber in der Regel besser.

Zwei Nachteile hatte die Lounge, als wir da waren: Den schlechten Kaffee und sehr, sehr langsames Internet!

Fazit: Diese Lounge gehört zu den hochklassigen, sehr liebevoll geführten Lounges. Kann man buchen!



