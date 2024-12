Die 50 besten Restaurants in Deutschland 2024

OpenTable präsentiert die Top 50 Restaurants in Deutschland für 2024 – von Gästen, für Gäste*. OpenTable Experiences auf OpenTable ist im Jahresvergleich um 79% gestiegen**. 77% der Deutschen feiern besondere Anlässe in Restaurants, zeigt eine neue Verbraucherstudie***. Daten von OpenTable zeigen, dass Restaurantbesuche in Gruppen im Trend sind**

OpenTable präsentiert die heißesten Gastronomie-Trends des Jahres 2024 und was uns im Jahr 2025 am kulinarischen Horizont erwartet. Eine Studie zeigt, dass 58% der Deutschen planen, im Jahr 2025 häufiger essen zu gehen, insbesondere die jüngeren Generationen: 75% der Generation Z und 66% der Millennials.

„Wir beobachten eine Veränderung der deutschen Essgewohnheiten. Die Gäste sind abenteuerlustiger als in den vergangenen Jahren und sehnen sich nach einzigartigen kulinarischen Erlebnissen. 59% möchten 2025 neue Restaurants ausprobieren***,“ erklärt Lea Stadler, Director of Global Sales and Services OpenTable Deutschland, Gourmet Report. Stadler ergänzt: „Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für Restaurants – mehr als die Hälfte der Gäste in Deutschland plant laut einer neuen Studie, 2025 häufiger auswärts zu essen als 2024.***”

Mehr als nur Essen: Erlebnisgastronomie im Aufwind

Laut OpenTable-Daten*** haben OpenTable Experiences im Jahresvergleich um 79% zugenommen und die Verbraucherstudie zeigt, dass dieser Trend im kommenden Jahr nicht abnehmen wird, da 49% der Deutschen planen, im Jahr 2025 noch häufiger an kulinarischen Experiences teilzunehmen.*** Auch auf der Top-50-Liste befinden sich dieses Jahr zahlreiche Restaurants, die einzigartige gastronomische Erlebnisse bieten:

Im angesagten 893 Ryotei in Berlin können Gäste das ‚Best-Of Menu‘ erleben, ein japanisches Menü, das family-style serviert wird und sich hervorragend für Gruppen eignet.

in können Gäste das ‚Best-Of Menu‘ erleben, ein japanisches Menü, das family-style serviert wird und sich hervorragend für Gruppen eignet. Das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurant NeoBiota in Köln bietet 4-, 6- und 8-Gänge-Menüs in einer gemütlichen und ungezwungenen Atmosphäre an.

Von Geburtstagen bis Weihnachten: Restaurants sind die erste Wahl, um besondere Anlässe zu feiern

Die Deutschen lieben es, besondere Anlässe gemeinsam zu feiern – 77% gaben an, dass sie dafür ein Restaurant wählen***. OpenTable-Daten** zeigen einen Anstieg der Restaurantbesuche im Jahresvergleich am Valentinstag (21%) und Ostersonntag (9%). Die beliebtesten Anlässe für Restaurantbesuche sind Geburtstage (70%), der erste Weihnachtstag (38%), Silvester (25%) und Muttertag (24%).***

Esplanade in Saarbrücken ist ein mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnetes Restaurant, das klassische französische Haute Cuisine mit mediterranen und japanischen Einflüssen kombiniert und eine stilvolle Kulisse bietet, die sich perfekt für Feierlichkeiten eignet.

in ist ein mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnetes Restaurant, das klassische französische Haute Cuisine mit mediterranen und japanischen Einflüssen kombiniert und eine stilvolle Kulisse bietet, die sich perfekt für Feierlichkeiten eignet. Das La Société im Herzen von Köln ist für seine moderne europäische Küche und die herzliche Gastfreundschaft bekannt. Der gesellige Umgang und die schicke Bistro-Atmosphäre eignen sich hervorragend für besondere Anlässe.

Gemeinsam genießen: Essen in Gruppen im Trend

Gruppen-Dining erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit sechs Personen oder mehr essen zu gehen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4% gestiegen, wie OpenTable-Daten zeigen,** und 48% der Deutschen möchten im Jahr 2025 häufiger in Gruppen essen.***

Lavanderia Vecchia in Berlin bietet italienische Küche in einer charmanten Atmosphäre, die sich für größere Gruppen eignet.

in bietet italienische Küche in einer charmanten Atmosphäre, die sich für größere Gruppen eignet. Steins Traube in Mainz ist bekannt für seine herzliche Gastfreundschaft und die Mischung aus traditionellen und modernen Gerichten. Die einladende Atmosphäre und die flexiblen Sitzmöglichkeiten machen es ideal für größere Gruppen.

OpenTable Deutschlands Top 50 Restaurants für 2024

„Unsere Top-50-Liste umfasst eine breite Auswahl von Favoriten der Gäste in Deutschland. Wir sind stolz darauf, Lokale für jeden Anlass im ganzen Land hervorzuheben – von preisgekrönten Restaurants wie dem Brothers Restaurant in München bis hin zu lokalen Lieblingen wie dem Le Golden Igel in Hamburg.” sagt Lea Stadler, Director of Global Sales and Services bei OpenTable Deutschland.

Die Liste* wurde durch die Analyse von mehr als 350.000 Gästebewertungen und weiteren Kennzahlen zusammengestellt, darunter Sternebewertungen der Gäste, die Nachfrage nach Reservierungen und der Prozentsatz von Fünf-Sterne-Bewertungen.

OpenTables Top 50 Restaurants in Deutschland für 2024, in alphabetischer Reihenfolge:

Restaurant Küchenstil Stadt 893 Ryotei Japanisch Berlin 5 Gourmet Restaurant Aus aller Welt / International Stuttgart Bricole International Berlin Brothers Restaurant International München Bullerei Neue Deutsche Küche Hamburg CARUSO Pastabar Italienisch Köln Eckert | Fine Dining Moderne europäische Küche Grenzach-Wyhlen Esplanade Moderne französische Küche Saarbrücken Funky Fish Fisch Berlin Gaststub zur Bimmlbah Landküche Sehmatal Goldener Anker International Dorsten Gut Porz Neue Deutsche Küche Ratingen Gute Stube Norderney Deutsch Regional Norderney Hafenküche Flensburg Deutsch Flensburg Hämmerles Restaurant Europäisch Blieskastel Harzer Schnitzelkönig Steakhaus Lautenthal Henne Weinbar Köln Bistro Köln JAPATAPA TOSHIBAR Japanisch München KABUKI Restaurant Japanisch (Teppanyaki) Frankfurt am Main Komu Modern Europäisch München La Cuisine Rademacher Französisch Köln La Société Europäisch Köln Lavanderia Vecchia Italienisch Berlin Le Golden Igel Tapas / Kleine Gerichte Hamburg Lohninger Restaurant Österreichisch Frankfurt am Main Masa Japanese Cuisine Japanisch Frankfurt am Main midi Moderne französische Küche Sankt Ingbert MODO MIO Italienisch Erlangen Moriki Japanisch Frankfurt am Main NENI Hamburg Israelisch Hamburg NeoBiota Europäisch Köln Niko Izakaya Izakaya Berlin PeterPaul Deutsch Berlin PULS International Köln Restaurant Christophorus International Stuttgart Restaurant Drogerie International Leipzig Restaurant edo Modern Asiatisch Varel Restaurant Handwerk Aus aller Welt / International Hannover Restaurant Schloss Niederweis Deutsch Niederweis Restaurant Torschänke International Dudeldorf Ristorante Roma Italienisch Saarbrücken Sachte International Dortmund Samoa Seepferdchen Aus aller Welt Sylt Schlichte Hof Deutsch Regional Bielefeld Steins Traube Modern Europäisch Mainz Storstad Europäisch Regensburg The Bull Steak Expert Düsseldorf Steakhaus Düsseldorf THE SAKAI Japanisch Frankfurt am Main The Wild Duck Fusion / Eklektisch Hannover Wilde Triebe Neue Deutsche Küche Osnabrück

web: https://www.opentable.de

*Über die Top 50 Restaurants in Deutschland 2024

Die Top 50 OpenTable-Restaurants in Deutschland 2024 wurden aus mehr als 350.000 verifizierten Gästebewertungen auf OpenTable und Metriken zum Restaurantbesuch vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter Sternebewertungen der Gäste, der Prozentsatz an Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz an im Voraus getätigten Reservierungen und direkte Suchen. Die Kriterien wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten, nach der die Liste sortiert wurde. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z, nicht in geordneter Reihenfolge.

**OpenTable Daten: OpenTable hat die Anzahl der Gäste, die vom 1. Januar bis 30. September 2024 in aktiven Restaurants online reserviert haben, mit der Anzahl der Gäste im gleichen Zeitraum 2023 verglichen.

***Methodik der Verbraucherstudie: Eine Online-Umfrage wurde von PureSpectrum unter 1016 deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November 2024 durchgeführt. Innerhalb dieser Stichprobe wurden Großstädte für einen direkten Vergleich gewichtet.

