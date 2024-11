Die Lieferando Awards gehen in die nächste Runde. Die Nominierten für „Die besten Liefer-Restaurants in Deutschland 2024/25“ sind offiziell bekannt gegeben und das Voting startet ab sofort.

Die besten Liefer-Restaurants in Deutschland

Mit diesen jährlichen Auszeichnungen feiert Lieferando die kulinarische Vielfalt und Qualität der Partner auf seiner Plattform. Kunden aus ganz Deutschland haben die Möglichkeit, für ihre Lieblingsrestaurants und Partner abzustimmen und sie so auf dem Weg zum Sieg zu unterstützen – und gleichzeitig die Chance auf ein Jahr kostenloses Essen bei Lieferando.

Die Lieferando Awards

Die Lieferando Awards ehren die besten Restaurants in verschiedenen Kategorien, darunter regionale und nationale Favoriten sowie Spezialauszeichnungen wie das „Innovativste Restaurant“ oder der „Bester Döner“. Die Nominierungen basieren auf Bewertungen und Bestellungen sowie auf einem internen Auswahlprozess, der die besten Restaurants in ganz Deutschland hervorhebt. Über 3.000 Restaurants wurden in 48 Kategorien nominiert. Neu in diesem Jahr ist auch die Kategorie „Bester Lebensmittelhändler“.

Ausgewählte Kategorien und Nominierte

Unter den beliebtesten Kategorien der diesjährigen Lieferando Awards finden sich unter anderem:

Diese und viele weitere Kategorien, darunter „Bestes italienisches Restaurant“, „Bestes Sushi-Restaurant“ und „Bestes indisches Restaurant“, stehen zur Abstimmung bereit.

Beste Restaurants in den Städten

Zusätzlich zur nationalen Ehrung erhalten die besten Restaurants in 30 deutschen Städten die Chance auf eine Auszeichnung. In Städten wie Berlin, Hamburg, München und Köln wetteifern Restaurants um den Titel „Bestes Restaurant in“. Diese Kategorie würdigt regionale Vorreiter:innen und gibt den Kund:innen die Möglichkeit, die besten Lokale in ihrer Nähe zu feiern.

Unter den Nominierten der verschiedenen Städte befinden sich:

Die vollständige Liste aller nominierten Restaurants gibt es unter folgendem Link: Liste der Nominierten 2024/25.

Mitmachen und Gewinnen

Durch die Lieferando Awards können Kunden ihre Lieblingsrestaurants unterstützen und ihnen so mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die Abstimmung ist einfach und schnell – Kunden können ihre Favoriten direkt über die Lieferando-Plattform wählen. Durch ihre Teilnahme haben sie außerdem die Chance, ein Jahr lang kostenloses Essen zu gewinnen!

Feier der Gewinner

Die Gewinner der Lieferando Awards werden bei einer Veranstaltung im März 2025 in Hamburg verkündet und gefeiert. Die Besten der Besten erhalten ihre Lieferando-Trophäen und haben die Gelegenheit, ihre Erfolge mit anderen Branchenexperten und der Lieferando-Community zu teilen.

Alle Nominierten sind online auf der Award-Webseite einsehbar. Hier finden sich auch detaillierte Informationen zum Nominierungsprozess und Online-Voting.

