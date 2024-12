Matthias Gleiß sagt „Auf Wiedersehen“ zu seinen Gästen

Restaurant VOLT verabschiedet sich: Ein Kapitel voller Genuss und Gemeinschaft endet zum 31.12.2024

Matthias Gleiß 20 Jahre im Umspannwerk Kreuzberg_Fotocredit_Jung-Wolff

Matthias Gleiß schreibt den Gourmet Report Lesern

Liebe Freunde des Restaurant Volt,

Nach 14 Jahren voller unvergesslicher Momente, außergewöhnlicher Geschmackserlebnisse und der Freude, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, schließen wir die Türen vom Restaurant VOLT zum Ende des Jahres.

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung unserer Gäste, die Treue unserer Stammkunden und das Vertrauen, das Sie uns über die Jahre entgegengebracht haben. Ihr Applaus, Ihre Geschichten und Ihre Begeisterung haben uns angetrieben und erfüllt.

Die Reise vom Restaurant VOLT war geprägt von einer Leidenschaft für kulinarische Innovation, der Liebe zu erlesenen Zutaten und dem Bestreben, jede Mahlzeit zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Es war uns eine Ehre, unseren Gästen mehr als nur ein Essen zu bieten – unser Ziel war es stets, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen willkommen und inspiriert fühlen.

Ein besonderer Dank gilt unserem großartigen Team in all den Jahren, das jeden Tag mit Herzblut und Kreativität dazu beigetragen hat, unsere Vision lebendig werden zu lassen. Ohne ihre Leidenschaft und ihr Engagement wäre das VOLT nicht das gewesen, was es war.

Auch wenn wir Abschied nehmen, möchten wir mit einem Gefühl der Dankbarkeit und des Stolzes zurückblicken. Gemeinsam mit Ihnen haben wir ein Stück gastronomische Geschichte geschrieben, das uns für immer begleiten wird.

Wir laden Sie herzlich ein, uns in den letzten Wochen bis zur Schließung zu besuchen und noch einmal die kulinarischen Momente zu genießen, die uns ausmachen. Lassen Sie uns gemeinsam die letzten Seiten dieses Kapitels mit Freude und Genuss füllen.

Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise waren.

Mit kulinarischen Grüßen und tiefem Dank,

Matthias Gleiß

Restaurant Volt: https://www.restaurant-volt.de/

Tipp: Das Degustations-Menü in 5 Gängen inkl. Weinbegleitung wird derzeit zu einem Preis von 99,00 Euro angeboten.