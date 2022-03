Norwegen: Jetzt ist Skrei-Saison

Was für Deutschland der Spargel ist, ist für Norwegen – aber auch

Fisch-Fans weltweit – der Skrei : Denn diesen Winterkabeljau findet

man nur von Januar bis April an der Küste vor den Lofoten und

Vesterålen, wenn er in seine Laichgründe zurückkehrt. Dafür schwimmt

der Fisch jährlich rund 1.000 Kilometer von der arktischen Barentssee

bis zu seinem eigenen Geburtsort vor der Küste Nordnorwegens.

Arve Guttelvik, Kapitän und Besitzer des Fischerbootes „Storstein“ beim Skrei Fang

Die lange Reise gibt dem Skrei seinen Namen – übersetzt bedeutet Skrei

„Wanderer“ – und sorgt zudem für das unverwechselbar feste und ebenso zarte, magere und weiße Fleisch.

Bis heute gehört Skrei zu den am nachhaltigsten bewirtschafteten

Kabeljaubeständen der Welt und stellt eine wichtige

Wirtschaftskomponente für die BewohnerInnen entlang der

nordnorwegischen Küste dar. So auch für Sisilie Skagen, einer jungen

Fischerin, die auf ihrem Boot der Dunkelheit, eisigen Temperaturen

und stürmischen Witterungen trotzt, um diese Delikatesse zu fangen.

Mehr Infos zu Skrei oder der Fischerin Sisilie Skagen unter

https://skrei.com

