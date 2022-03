In diesen Restaurants können Sie vegan essen

Als Veganer möchte man natürlich auch auswärts vegan speisen können. Wir erklären Ihnen im Folgenden, wo Sie das machen können.

Vegane Küche in Restaurants – vielfältige Möglichkeiten

Wer sich vegan ernährt, der möchte das natürlich auch im Restaurant weiterführen. Daher gehen immer mehr Lokale und Restaurants auf die Wünsche ein und bieten eine Reihe von veganen Speisen. Häufig wird dafür auch geworben, doch es gibt insgesamt viele Arten von Restaurants, die generell vegane Speisen anbieten. Diese stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Vegane Vielfalt in vielen Länderküchen

Nicht nur in Restaurants, die speziell dafür werben, können Sie vegan essen: Viele Länderküchen halten von Natur aus sehr leckere pflanzliche Gerichte bereit. Entscheiden Sie sich gezielt dafür, um nicht nur experimentelle vegane Küche zu kosten, sondern echte und traditionelle Länderküche auf veganer Basis zu probieren:

Indische Geschmackswelten

Indische Gerichte sind sehr häufig vegan. So gibt es eine Reihe von vielen verschiedenen Teigtaschen mit Gemüsefüllungen, in Kichererbsenmehl frittiertes Gemüse sowie auch Hauptspeisen aus Reis, Hülsenfrüchten und Gemüse in Kombination mit automatischen Gewürzen. So gibt es auch veganes Curry, in vielen verschiedenen Varianten. Sehr beliebt ist auch Dhal, eine Speise aus Spinat und Linsen.

Ebenso ist veganes Biryani zu empfehlen, dies ist ein indisches Reisgericht mit Chili, Zwiebeln, Rosinen und Nüssen. Viele Gerichte in indischen Restaurants können Sie auch generell als Veganer essen. Natürlich können Sie diese Gerichte auch zu Hause nachkochen, dazu finden Sie online viele verschiedene Vorlagen, wie dieses Dal Makhani Rezept. Die Speise besteht aus Linsen sowie einer cremigen Sauce und schmeckt der ganzen Familie.

Asiatisch – Süß, sauer, scharf

Auch in chinesischen und asiatischen Restaurants ist die Liste an veganen Gerichten sehr lang. Käse und Milch kommen nur selten zum Einsatz, daher müssen Sie sich hier auch nur wenige Gedanken machen. Ob Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung, gebratener Reis oder Nudeln, frisches Gemüse und Tofu: Asiatische Restaurants bieten die gesamte Bandbreite an veganem Essen. Auch hier werden die veganen Gerichte wieder durch viele verschiedene Saucen und tolle Gewürze angereichert. So gibt es zum Beispiel die buddhistische Fastenspeise, welche aus Reis, Tofu und frischem Gemüse besteht.

Japanisches Sushi und Tempura

Auch die japanische Küche ist sehr vielseitig und vielfältig aufgestellt. Hier erhalten Sie frittiertes Gemüse, Salate aus Sojasprossen mit Sesam, viele Speisen, welche auf Algen basieren oder auch wieder Tofu. Ebenfalls ist Sushi in veganen Formen zu haben. So können Sie dieses mit Avocado, Gurke, Rettich, Kürbis, Pilzen oder Spargel genießen. Zudem erhalten Sie eine große Auswahl an Wok Gerichten mit Reis, verschiedenen Saucen und Gemüse.

Griechische Mittelmeerküche

In Griechenland wird nicht nur das meiste Fleisch in ganz Europa gegessen, sondern auch das meiste Gemüse. Ein Grund dafür ist die griechisch-orthodoxe Fastenzeit, in welcher 40 Tage vor Ostern keine Tierprodukte gegessen werden. Greifen Sie hier zum Beispiel auf Mezedes zurück, dies ist das Äquivalent zu den spanischen Tapas. Daraus können Sie sich einen bunten Teller zusammenstellen, welcher mit Reis und Brot zu einem sättigenden Gericht wird. Aber auch Bohnen in Tomatensauce, Tomaten mit Reisfüllung oder mit Reis gefüllte Weinblätter sind besonders lecker. Ebenfalls finden Sie auf griechischen Speisekarten sehr häufig Falafel.

Spanische Tapas und mehr

Ebenso fleischlastig ist eigentlich die spanische Küche. Doch auch hier kommen Veganer voll auf ihre Kosten, denn gerade die beliebten Tapas bieten viele pflanzliche Möglichkeiten. So können Sie Pilze mit Knoblauch, gebratene Auberginen, gebackene Kartoffeln oder marinierte Paprika kosten. Ebenso schmecken Oliven mit Brot sehr gut. Ebenfalls vegan ist die Gazpacho, eine kalte Gemüsesuppe. Aber auch vegane Paella gibt es häufig zu finden.

Italienische Antipasti, Pizza und Pasta

Die italienische Küche ist wohl eine der bekanntesten Küchen. Wählen Sie aus Pizzabrot, Bruschetta oder einer Reihe von Antipasti. So gibt es viele Speisen, welche auf Zucchini, Tomaten, Auberginen oder Oliven basieren. Ebenso basiert der traditionelle italienische Pizzateig weder auf Milch noch auf Ei. Diese können Sie anschließend vegan belegen lassen und erhalten puren italienischen Genuss.

Arabische Falafel und Hummus

Auch die arabische Küche beinhaltet viele tolle vegane Gerichte, die mit einer Vielzahl an Gewürzen garniert werden, sodass vielfältige Speisen entstehen. Vor allem die Falafel hat sich zu einem veganen Favoriten etabliert. Die frittierten Bällchen aus Kichererbsen werden mittlerweile in vielen Restaurants angeboten. Aber auch in arabischen Restaurants finden Sie frittiertes Gemüse, gefüllte Teigtaschen und Weinblätter mit Reisfüllung. Auch Couscous oder Bulgur werden häufig verarbeitet. Ebenfalls können Sie sich Fladenbrote oder Döner auf Basis von Gemüse, Reis oder Nudeln füllen lassen.

Mexikanisch & Tex-Mex für Veganer

Wunderbare Kreationen aus Gemüse und Bohnen sind das Zentrum der mexikanischen, veganen Küche. Bei vielen Gerichten kann das Fleisch einfach weggelassen werden. Mit einer Vielzahl an Gemüse und pikante Saucen, werden alle Gerichte zu köstlichen Speisen. Gemüsespieße, Reisgerichte oder vegane Tacos sind weit verbreitet. Zudem gibt es zu vielen Speisen in mexikanischen Restaurants Süßkartoffelpommes, welche unbedingt probiert werden sollten.

Sie finden also in den meisten Restaurants auch vegane Speisen, die fernab der deutschen Küche sind und ganz besonderen Genuss bieten. Auch als Veganer ist es möglich, exotische Genüsse zu erleben und in jedem Restaurant etwas zu finden.