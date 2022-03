Jetzt beim NDR Familien Kochduell bewerben!

So läuft die Sendung mit Steffen Henssler – Henssler jetzt im öffentlich-rechtlichen TV mit eigener Show – Wird das alte VOX Format neu aufgewärmt?

Zora Klipp

An die Töpfe, fertig, los: Beim Familien-Kochduell kochen zwei Familien jeweils eine Woche lang von Montag bis Freitag (16.10 Uhr im Ersten) um die Wette. Und das unter verschärften Bedingungen, denn weder das Zeitlimit noch das Wochenbudget von 100 Euro dürfen überschritten werden.

Steffen Henssler moderiert die Sendung und unterstützt die Teams.

„Kochen hat als familiäres Event an Bedeutung gewonnen, was super ist. Genau das spiegeln wir im Familien-Kochduell wider“, sagt Moderator Steffen Henssler. Jede Familie tritt mit vier Mitgliedern an, von denen jeweils zwei an einem Tag zusammen kochen. Zwischen den Herden steht Steffen Henssler den Familien unparteiisch und unterstützend zur Seite: „Beobachten, probieren, reinquatschen – für mich ein Traumjob!“

Zora Klipp und Ali Güngörmüs sind die Jury

Wie ist die Konsistenz? Wie schmeckt es? Zora Klipp schaut genau hin. Fernsehköchin Zora Klipp und Sternekoch Ali Güngörmüs bilden die Jury. Mit täglich einer Vorspeise (nach 20 Minuten) und einem Hauptgericht (nach 40 Minuten) müssen die Familien den beiden die größtmögliche Gaumenfreude bereiten, um mit einer hohen Punktzahl bewertet zu werden. Wer am Freitag insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt 1.000 Euro. Die Punktevergabe steigert sich von Tag zu Tag. Montag gibt es 1 Punkt, am Freitag 5 Punkte. So bleibt es spannend bis zum Schluss.



Güngörmüs: „Gutes Essen muss nicht teuer sein“

„Dass die Familien so kreativ und sehr sicher beim Abschmecken sind, hat mich überrascht. Aber vor allem haben sie Spaß, wollen kochen und zeigen, was sie können“, sagt Ali Güngörmüs. „Teilweise haut es mich richtig um, was die Familien als Nicht-Profiköche hier zaubern. Ich habe auch schon einen Hauptgang aufgegessen, weil der so lecker war“, ergänzt Zora Klipp im Gourmet Report Gespräch. Das Familien-Kochduell zeigt: Gutes Essen muss nicht teuer und kann dennoch abwechslungsreich sein.

Familien-Kochduell: So können Sie sich bewerben

Beim Familien-Kochduell treten jeden Tag zwei Mitglieder einer Familie gegen das Team einer anderen Familie an.

Die Redaktion legt viel Wert auf Diversität und berücksichtigt bei der Auswahl bewusst den demografischen Durchschnitt, gemischte Teams sind gewünscht. Bewerben können sich vier Mitglieder einer Familie (ab 16 Jahren) – etwa Eltern, Großeltern, Enkelkinder, Onkel, Tanten, Paten. Im besten Fall stehen sie auch privat zusammen am Herd.

Bewerbungen: https://www.fernsehmacher.de/familienkochduell/