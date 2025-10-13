Veröffentlicht am von Gourmet Report

The World’s 50 Best Bars 2025 – ohne deutsche Beteiligung

The World’s 50 Best Bars 2025: Bar Leone in Hongkong erstmals auf Platz Eins – alle Gewinner, Trends und Europa-Stars. Unten die komplette Liste der 50 besten Bars der Welt.

YUZU NEGRONI – BAR LEONE

The World’s 50 Best Bars 2025

Letzte Woche wurden im Rahmen einer Live-Preisverleihung in Hongkong die neuen World’s 50 Best Bars gekürt. Erstmals steht eine Bar aus Asien an der Weltspitze: Die Bar Leone in Hongkong wurde zur „The World’s Best Bar 2025“ gewählt und heimste zugleich den Titel „Best Bar in Asia“ ein. Insgesamt umfasst die Liste Bars aus 29 Städten weltweit – mit acht neuen Einträgen, vielen europäischen Stars und zahlreichen Spezialauszeichnungen.

Bar Leone: Italienisches Herz und asiatische Gastfreundschaft

Bar Leone im Central District von Hongkong ist das Lebenswerk des renommierten Bartenders Lorenzo Antinori. Das Konzept – „Cocktail Popolari“, also Cocktails für das Volk – orientiert sich an den römischen Nachbarschaftsbars der 1980er und 90er Jahre. Antinori setzt auf hochwertige, aber unkomplizierte Drinks mit Herzlichkeit und Präzision. Die monatlich aktualisierte Karte im Google Docs-Format macht jede Rezeptur für Gäste zugänglich. Seit der Eröffnung im Juni 2023 ist die Bar ein internationaler Magnet.

Emma Sleight, Head of Content, erklärt Gourmet Report:
„Es ist eine Freude, Bar Leone als The World’s Best Bar 2025 zu präsentieren. Mit dieser Auszeichnung hat endlich eine asiatische Bar die Spitzenposition erobert.“

BAR LEONE – Lorenzo Antinori mit Kaffee statt Cocktail

Europäische und internationale Highlights

Mit 23 Bars hält Europa erneut stark Einzug – darunter 4 aus London (Tayēr + Elementary, Connaught Bar, Satan’s Whiskers, Scarfes Bar), die legendäre Sips und Paradiso in Barcelona, und Premierenplätze für Mirror Bar in Bratislava und Nouvelle Vague in Tirana. Milans Moebius Milano erhielt den Nikka Highest Climber Award für den spektakulären Sprung auf Platz 7. Paris, Oslo, Stockholm, Madrid, Florenz und Rom sind mit weiteren Top-Bars vertreten. Deutschland ist nicht vertreten, Berlin ist auf der erweiterten Liste der Plätze 51-100 der besten Bars der Welt.

Besonders prämiert wurde Simone Caporale (Sips, Barcelona) als Roku Industry Icon und Baba au Rum in Athen mit dem Rémy Martin Legend of the List Award. The Cambridge Public House in Paris wurde als nachhaltigstes Konzept geehrt.

Ratgeber: Wie buche ich am billigsten einen Business Class Flug für die Langstrecke?

Amerika, Asien und weltweite Cocktail-Kultur auf dem Vormarsch

Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt erreicht Platz 2 und bleibt Best Bar in North America. Sip & Guzzle in New York wird als Three Cents Best New Opening ausgezeichnet. Buenos Aires, Lima und São Paulo behaupten sich als südamerikanische Hotspots. In Asien glänzen Tokyo, Hongkong, Singapore, Bangkok, Seoul und erstmals Guangzhou.

Afrika (Hero Bar in Nairobi) und der Mittlere Osten (Mimi Kakushi, Dubai) erhielten erstmals eigene regionale Awards. Das Best Bar Design Award geht nach Sydney an Tigra + Disco Pantera. Backdoor Bodega, Penang, wurde für das originellste Cocktailmenü gefeiert.

Die vollständige Top 50 Liste „The World’s 50 Best Bars 2025“

PlatzBarStadt
1Bar LeoneHong Kong
2Handshake SpeakeasyMexico City
3SipsBarcelona
4ParadisoBarcelona
5Tayēr + ElementaryLondon
6Connaught BarLondon
7Moebius MilanoMilan
8LineAthens
9Jigger & PonySingapore
10Tres MonosBuenos Aires
11AlquímicoCartagena
12SuperbuenoNew York
13Lady BeeLima
14HimkokOslo
15Bar UsBangkok
16ZestSeoul
17Bar NouveauParis
18Bar BenfiddichTokyo
19Caretaker’s CottageMelbourne
20The Cambridge Public HouseParis
21Satan’s WhiskersLondon
22Locale FirenzeFlorence
23TlecānMexico City
24Tan TanSão Paulo
25Mirror BarBratislava
26CoChinChinaBuenos Aires
27Baba au RumAthens
28Nouvelle VagueTirana
29Hope & SesameGuangzhou
30DanicoParis
31Scarfes BarLondon
32SvanenOslo
33Sastrería MartinezLima
34Panda & SonsEdinburgh
35Röda HusetStockholm
36Mimi KakushiDubai
37Salmon GuruMadrid
38CoaHong Kong
39Sip & GuzzleNew York
40Drink KongRome
41Double Chicken PleaseNew York
42Maybe SammySydney
431930Milan
44Jewel of the SouthNew Orleans
45VirtùTokyo
46OverstoryNew York
47The Bar in Front of the BarAthens
48The BellwoodTokyo
49BKK Social ClubBangkok
50Nutmeg & CloveSingapore

Fazit und Ausblick

Die World’s 50 Best Bars 2025 bieten einen internationalen Überblick über Innovationskraft, stilprägende Trends und regionale Vielfalt der globalen Barszene. Von Hongkong über Barcelona, London und New York bis nach Südamerika, Afrika und Australien – nie war die Welt der Drinks bunter und ambitionierter.

https://www.theworlds50best.com/bars

Die beste Hotelbar Deutschlands
The World’s 50 Best Bars 2025

Zusammenfassung

Im Oktober wurden im Rahmen einer glanzvollen Live-Preisverleihung in Hongkong die neuen World’s 50 Best Bars gekürt. Erstmals steht eine Bar aus Asien an der Weltspitze: Die Bar Leone in Hongkong wurde zur „The World’s Best Bar 2025“ gewählt

Sende
Benutzer-Bewertung
0 (0 Stimmen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.