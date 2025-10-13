The World’s 50 Best Bars 2025 – ohne deutsche Beteiligung

The World’s 50 Best Bars 2025: Bar Leone in Hongkong erstmals auf Platz Eins – alle Gewinner, Trends und Europa-Stars. Unten die komplette Liste der 50 besten Bars der Welt.

YUZU NEGRONI – BAR LEONE

The World’s 50 Best Bars 2025

Letzte Woche wurden im Rahmen einer Live-Preisverleihung in Hongkong die neuen World’s 50 Best Bars gekürt. Erstmals steht eine Bar aus Asien an der Weltspitze: Die Bar Leone in Hongkong wurde zur „The World’s Best Bar 2025“ gewählt und heimste zugleich den Titel „Best Bar in Asia“ ein. Insgesamt umfasst die Liste Bars aus 29 Städten weltweit – mit acht neuen Einträgen, vielen europäischen Stars und zahlreichen Spezialauszeichnungen.

Bar Leone: Italienisches Herz und asiatische Gastfreundschaft

Bar Leone im Central District von Hongkong ist das Lebenswerk des renommierten Bartenders Lorenzo Antinori. Das Konzept – „Cocktail Popolari“, also Cocktails für das Volk – orientiert sich an den römischen Nachbarschaftsbars der 1980er und 90er Jahre. Antinori setzt auf hochwertige, aber unkomplizierte Drinks mit Herzlichkeit und Präzision. Die monatlich aktualisierte Karte im Google Docs-Format macht jede Rezeptur für Gäste zugänglich. Seit der Eröffnung im Juni 2023 ist die Bar ein internationaler Magnet.

Emma Sleight, Head of Content, erklärt Gourmet Report:

„Es ist eine Freude, Bar Leone als The World’s Best Bar 2025 zu präsentieren. Mit dieser Auszeichnung hat endlich eine asiatische Bar die Spitzenposition erobert.“

BAR LEONE – Lorenzo Antinori mit Kaffee statt Cocktail

Europäische und internationale Highlights

Mit 23 Bars hält Europa erneut stark Einzug – darunter 4 aus London (Tayēr + Elementary, Connaught Bar, Satan’s Whiskers, Scarfes Bar), die legendäre Sips und Paradiso in Barcelona, und Premierenplätze für Mirror Bar in Bratislava und Nouvelle Vague in Tirana. Milans Moebius Milano erhielt den Nikka Highest Climber Award für den spektakulären Sprung auf Platz 7. Paris, Oslo, Stockholm, Madrid, Florenz und Rom sind mit weiteren Top-Bars vertreten. Deutschland ist nicht vertreten, Berlin ist auf der erweiterten Liste der Plätze 51-100 der besten Bars der Welt.

Besonders prämiert wurde Simone Caporale (Sips, Barcelona) als Roku Industry Icon und Baba au Rum in Athen mit dem Rémy Martin Legend of the List Award. The Cambridge Public House in Paris wurde als nachhaltigstes Konzept geehrt.

Amerika, Asien und weltweite Cocktail-Kultur auf dem Vormarsch

Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt erreicht Platz 2 und bleibt Best Bar in North America. Sip & Guzzle in New York wird als Three Cents Best New Opening ausgezeichnet. Buenos Aires, Lima und São Paulo behaupten sich als südamerikanische Hotspots. In Asien glänzen Tokyo, Hongkong, Singapore, Bangkok, Seoul und erstmals Guangzhou.

Afrika (Hero Bar in Nairobi) und der Mittlere Osten (Mimi Kakushi, Dubai) erhielten erstmals eigene regionale Awards. Das Best Bar Design Award geht nach Sydney an Tigra + Disco Pantera. Backdoor Bodega, Penang, wurde für das originellste Cocktailmenü gefeiert.

Die vollständige Top 50 Liste „The World’s 50 Best Bars 2025“

Platz Bar Stadt 1 Bar Leone Hong Kong 2 Handshake Speakeasy Mexico City 3 Sips Barcelona 4 Paradiso Barcelona 5 Tayēr + Elementary London 6 Connaught Bar London 7 Moebius Milano Milan 8 Line Athens 9 Jigger & Pony Singapore 10 Tres Monos Buenos Aires 11 Alquímico Cartagena 12 Superbueno New York 13 Lady Bee Lima 14 Himkok Oslo 15 Bar Us Bangkok 16 Zest Seoul 17 Bar Nouveau Paris 18 Bar Benfiddich Tokyo 19 Caretaker’s Cottage Melbourne 20 The Cambridge Public House Paris 21 Satan’s Whiskers London 22 Locale Firenze Florence 23 Tlecān Mexico City 24 Tan Tan São Paulo 25 Mirror Bar Bratislava 26 CoChinChina Buenos Aires 27 Baba au Rum Athens 28 Nouvelle Vague Tirana 29 Hope & Sesame Guangzhou 30 Danico Paris 31 Scarfes Bar London 32 Svanen Oslo 33 Sastrería Martinez Lima 34 Panda & Sons Edinburgh 35 Röda Huset Stockholm 36 Mimi Kakushi Dubai 37 Salmon Guru Madrid 38 Coa Hong Kong 39 Sip & Guzzle New York 40 Drink Kong Rome 41 Double Chicken Please New York 42 Maybe Sammy Sydney 43 1930 Milan 44 Jewel of the South New Orleans 45 Virtù Tokyo 46 Overstory New York 47 The Bar in Front of the Bar Athens 48 The Bellwood Tokyo 49 BKK Social Club Bangkok 50 Nutmeg & Clove Singapore

Fazit und Ausblick

Die World’s 50 Best Bars 2025 bieten einen internationalen Überblick über Innovationskraft, stilprägende Trends und regionale Vielfalt der globalen Barszene. Von Hongkong über Barcelona, London und New York bis nach Südamerika, Afrika und Australien – nie war die Welt der Drinks bunter und ambitionierter.

https://www.theworlds50best.com/bars