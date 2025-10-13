The World’s 50 Best Bars 2025 – ohne deutsche Beteiligung

The World’s 50 Best Bars 2025: Bar Leone in Hongkong erstmals auf Platz Eins – alle Gewinner, Trends und Europa-Stars. Unten die komplette Liste der 50 besten Bars der Welt.
The World’s 50 Best Bars 2025
Letzte Woche wurden im Rahmen einer Live-Preisverleihung in Hongkong die neuen World’s 50 Best Bars gekürt. Erstmals steht eine Bar aus Asien an der Weltspitze: Die Bar Leone in Hongkong wurde zur „The World’s Best Bar 2025“ gewählt und heimste zugleich den Titel „Best Bar in Asia“ ein. Insgesamt umfasst die Liste Bars aus 29 Städten weltweit – mit acht neuen Einträgen, vielen europäischen Stars und zahlreichen Spezialauszeichnungen.
Bar Leone: Italienisches Herz und asiatische Gastfreundschaft
Bar Leone im Central District von Hongkong ist das Lebenswerk des renommierten Bartenders Lorenzo Antinori. Das Konzept – „Cocktail Popolari“, also Cocktails für das Volk – orientiert sich an den römischen Nachbarschaftsbars der 1980er und 90er Jahre. Antinori setzt auf hochwertige, aber unkomplizierte Drinks mit Herzlichkeit und Präzision. Die monatlich aktualisierte Karte im Google Docs-Format macht jede Rezeptur für Gäste zugänglich. Seit der Eröffnung im Juni 2023 ist die Bar ein internationaler Magnet.
Emma Sleight, Head of Content, erklärt Gourmet Report:
„Es ist eine Freude, Bar Leone als The World’s Best Bar 2025 zu präsentieren. Mit dieser Auszeichnung hat endlich eine asiatische Bar die Spitzenposition erobert.“
Europäische und internationale Highlights
Mit 23 Bars hält Europa erneut stark Einzug – darunter 4 aus London (Tayēr + Elementary, Connaught Bar, Satan’s Whiskers, Scarfes Bar), die legendäre Sips und Paradiso in Barcelona, und Premierenplätze für Mirror Bar in Bratislava und Nouvelle Vague in Tirana. Milans Moebius Milano erhielt den Nikka Highest Climber Award für den spektakulären Sprung auf Platz 7. Paris, Oslo, Stockholm, Madrid, Florenz und Rom sind mit weiteren Top-Bars vertreten. Deutschland ist nicht vertreten, Berlin ist auf der erweiterten Liste der Plätze 51-100 der besten Bars der Welt.
Besonders prämiert wurde Simone Caporale (Sips, Barcelona) als Roku Industry Icon und Baba au Rum in Athen mit dem Rémy Martin Legend of the List Award. The Cambridge Public House in Paris wurde als nachhaltigstes Konzept geehrt.
Amerika, Asien und weltweite Cocktail-Kultur auf dem Vormarsch
Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt erreicht Platz 2 und bleibt Best Bar in North America. Sip & Guzzle in New York wird als Three Cents Best New Opening ausgezeichnet. Buenos Aires, Lima und São Paulo behaupten sich als südamerikanische Hotspots. In Asien glänzen Tokyo, Hongkong, Singapore, Bangkok, Seoul und erstmals Guangzhou.
Afrika (Hero Bar in Nairobi) und der Mittlere Osten (Mimi Kakushi, Dubai) erhielten erstmals eigene regionale Awards. Das Best Bar Design Award geht nach Sydney an Tigra + Disco Pantera. Backdoor Bodega, Penang, wurde für das originellste Cocktailmenü gefeiert.
Die vollständige Top 50 Liste „The World’s 50 Best Bars 2025“
|Platz
|Bar
|Stadt
|1
|Bar Leone
|Hong Kong
|2
|Handshake Speakeasy
|Mexico City
|3
|Sips
|Barcelona
|4
|Paradiso
|Barcelona
|5
|Tayēr + Elementary
|London
|6
|Connaught Bar
|London
|7
|Moebius Milano
|Milan
|8
|Line
|Athens
|9
|Jigger & Pony
|Singapore
|10
|Tres Monos
|Buenos Aires
|11
|Alquímico
|Cartagena
|12
|Superbueno
|New York
|13
|Lady Bee
|Lima
|14
|Himkok
|Oslo
|15
|Bar Us
|Bangkok
|16
|Zest
|Seoul
|17
|Bar Nouveau
|Paris
|18
|Bar Benfiddich
|Tokyo
|19
|Caretaker’s Cottage
|Melbourne
|20
|The Cambridge Public House
|Paris
|21
|Satan’s Whiskers
|London
|22
|Locale Firenze
|Florence
|23
|Tlecān
|Mexico City
|24
|Tan Tan
|São Paulo
|25
|Mirror Bar
|Bratislava
|26
|CoChinChina
|Buenos Aires
|27
|Baba au Rum
|Athens
|28
|Nouvelle Vague
|Tirana
|29
|Hope & Sesame
|Guangzhou
|30
|Danico
|Paris
|31
|Scarfes Bar
|London
|32
|Svanen
|Oslo
|33
|Sastrería Martinez
|Lima
|34
|Panda & Sons
|Edinburgh
|35
|Röda Huset
|Stockholm
|36
|Mimi Kakushi
|Dubai
|37
|Salmon Guru
|Madrid
|38
|Coa
|Hong Kong
|39
|Sip & Guzzle
|New York
|40
|Drink Kong
|Rome
|41
|Double Chicken Please
|New York
|42
|Maybe Sammy
|Sydney
|43
|1930
|Milan
|44
|Jewel of the South
|New Orleans
|45
|Virtù
|Tokyo
|46
|Overstory
|New York
|47
|The Bar in Front of the Bar
|Athens
|48
|The Bellwood
|Tokyo
|49
|BKK Social Club
|Bangkok
|50
|Nutmeg & Clove
|Singapore
Fazit und Ausblick
Die World’s 50 Best Bars 2025 bieten einen internationalen Überblick über Innovationskraft, stilprägende Trends und regionale Vielfalt der globalen Barszene. Von Hongkong über Barcelona, London und New York bis nach Südamerika, Afrika und Australien – nie war die Welt der Drinks bunter und ambitionierter.
https://www.theworlds50best.com/bars
