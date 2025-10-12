

Der Michelin Guide Toronto & Region 2025 wurde am im September veröffentlicht und zeigt erneut die kulinarische Vielfalt und Qualität der kanadischen Metropole und ihrer Umgebung. Wir habe alle ausgesuchten Restaurants gelistet.

MeNami Japanese Restaurant

Michelin Toronto 2025

Der neue Michelin Guide Toronto & Region 2025 wurde Ende September bei einer feierlichen Zeremonie im Liberty Grand Entertainment Complex vorgestellt.

Dieses Jahr zeichnet der Michelin Toronto insgesamt 106 Restaurants mit unterschiedlichen Auszeichnungen aus und bildet damit die große Vielfalt und Qualität der kulinarischen Szene rund um Toronto (Kanada) ab. Die Auswahl umfasst 31 verschiedene Küchenstile.

„Eine weitere großartige Ausgabe für die Torontoer Gastronomieszene, die nun ein neues Zwei-Sterne-Restaurant hat, was das unglaubliche Talent der regionalen Küchenchefs unterstreicht“, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, gegenüber Gourmet Report.

Michelin Sterne 2025 in Toronto & Region

Zwei Michelin Sterne in Lincoln

• Restaurant Pearl Morissette (Lincoln, Ontario)

• Küche: Zeitgenössisch (Contemporary)

• Chef: Daniel Hadida & Eric Robertson

• Besonderheiten: Ein 42 Hektar großes Anwesen mit Restaurant, Weingut, Bauernhof und Bäckerei. Fokus auf kanadische Zutaten, Saisonalität und ein spontanes Tasting-Menü. Bekannt für Gerichte wie gebratenes Perlhuhn mit Pfifferlingen, mokum Karotte und Feigen sowie handwerklich begleitete Pairings mit Wein und Säften.

• Zitat Michelin: „Eine Kraftzentrale mit Respekt für saisonale Zutaten und kreativer Umsetzung“.



Ein Michelin Stern

• aKin (Toronto)

• Küche: Asiatisch, Zeitgenössisch

• Küchenchef: Eric Chong

• Besonderheiten: Moderne Neuinterpretation asiatischer Küche mit Einflüssen aus ganz Asien und chinesischem Erbe. Punkte für Lobster Cheung Fun, Char Siu Bao mit Iberico und frittierte Amadai mit Ingwer-Frühlingszwiebel Rauch.

• Zitat Michelin: „Chef Eric setzt sich dort durch, wo viele andere kaum den Mut haben. Ein köstliches, modernes Degustationsmenü, inspiriert von seinen Wurzeln“.



• Aburi Hana (Toronto)

• Küche: Japanisch

• Küchenchef: Yoshiaki Kobayashi

• Auszeichnung für exzellenten Service in 2025.

Folgende Restaurants des Michelin Toronto haben auch 2025 ihren Stern behalten

• Alo (Toronto)

• Küche: Zeitgenössisch, Französisch

• Küchenchef: Patrick Kriss



• DaNico (Toronto)

• Küche: Italienisch, Zeitgenössisch



• Don Alfonso 1890 (Toronto)

• Küche: Italienisch, Zeitgenössisch



• Edulis (Toronto)

• Küche: Mediterran



• Enigma Yorkville (Toronto)

• Küche: Zeitgenössisch



• Hexagon (Oakville)

• Küche: Zeitgenössisch



• Kaiseki Yu-zen Hashimoto (North York)

• Küche: Japanisch



• Kappo Sato (Toronto)

• Küche: Japanisch, Zeitgenössisch

• Küchenchef: Takeshi Sato

• Michelin-Zitat: „Eine vitale, japanische Küche, die mit vielen frischen Zutaten direkt aus Japan arbeitet“.



• Osteria Giulia (Toronto)

• Küche: Italienisch, Meeresfrüchte



• Quetzal (Toronto)

• Küche: Mexikanisch



• Restaurant 20 Victoria (Toronto)

• Küche: Zeitgenössisch, Meeresfrüchte

• Küchenchef: Julie Hyde

• Michelin: „Beste lokale Produkte, makellose Saucenarbeit und originelle saisonale Menüs“.



• Shoushin (Toronto)

• Küche: Japanisch, Sushi



• Sushi Masaki Saito (Toronto)

• Küche: Japanisch



• The Pine (Creemore)

• Küche: Chinesisch

Bib Gourmand Auszeichnungen 2025

Zudem vergeben wurden jeweils „Bib Gourmand“-Auszeichnungen, welche exzellentes, preiswertes Essen honorieren, u.a.:

• 7 Enoteca

• Barrel Heart Brewing

• Mhel

• Ricky + Olivia

• Sundays

• The Cottage Cheese

Ausblick und Fazit

Der Michelin Guide Toronto 2025 unterstreicht das bemerkenswerte Wachstum der Region als kulinarischer Hotspot. Neben klassischen Sternerestaurants rücken Nachhaltigkeit und kreative Küchenkonzepte in den Fokus. Junge Talente wie Chef Eric Chong von aKin zeigen, wie moderne asiatische Küche in Kanada neu definiert wird.

Special Awards Michelin Toronto

Zusätzlich zu den Bib Gourmand und Sternen zeichnete der Guide vier herausragende Persönlichkeiten und Teams für besondere Leistungen aus:



• Cocktails Award

• Bex Figueiredo von Bar Raval

• Für sein herausragendes und innovatives Cocktailprogramm, das das spanisch inspirierte Restaurant mit einzigartigen Getränken bereichert.



• Sommelier Award

• Faye MacLachlan von Langdon Hall

• Für exzellentes Weinwissen und die perfekte Begleitung von Speisen mit lokalen und internationalen Weinen, die das Gästeerlebnis bereichern.



• Outstanding Service Award

• Ryusuke Nakagawa und sein Team bei Aburi Hana

• Anerkennung für den herausragenden Service und die exzellente Gästebetreuung, die jedes Dinner zu einem besonderen Erlebnis machen.



• Young Chef / Culinary Professional Award

• Eric Chong von aKin

• Geehrt für seine kreative kulinarische Vision, mit der er die asiatische Küche moderner interpretieren und in der Torontoer Szene Akzente setzen konnte.



Die Special Awards heben neben der herausragenden Kochkunst auch die Bedeutung von exzellentem Service, innovativer Mixologie und vielversprechendem Nachwuchs hervor und zeigen die ganzheitliche Qualität der Torontoer Gastronomieszene 2025.

Neue Bib Gourmand Restaurants 2025 – Toronto & Region

• 7 Enoteca

• Adresse: 216 Lakeshore Rd. E., Oakville

• Küche: Italienisch, moderne Weinstube



• Barrel Heart Brewing

• Adresse: 104 King St. W., Unit 1, Dundas

• Küche: Craft Beer & innovative Brauhaus-Küche



• Mhel

• Adresse: 276 Havelock St., Toronto

• Küche: Mittelmeer, kreativ und frisch



• Ricky + Olivia

• Adresse: 996 Queen St. E, Toronto

• Küche: Zeitgenössisch, inspiriert von lokalen Zutaten



• Sundays (auch Michelin Green Star)

• Adresse: 58 Brock St. W., Uxbridge

• Küche: Kreativ, nachhaltig, saisonal inspiriert



• The Cottage Cheese

• Adresse: 64 Oxford St., Toronto

• Küche: Komfort-Food modern interpretiert



Diese sechs Neuzugänge ergänzen die Bib Gourmand-Kategorie, die Restaurants auszeichnet, die hervorragendes Essen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Weiterbestehende Bib Gourmand Restaurants im Michelin Toronto

• The Ace

• 231A Roncesvalles Ave., Toronto

• Alma

• 1194 Bloor St., Toronto

• Bar Raval

• 505 College St., Toronto

• BB’s

• 5 Brock Ave., Toronto

• Campechano

• 504 Adelaide St., Toronto

• Cherry Street Bar-B-Que

• 275 Cherry St., Toronto

• Chica’s Chicken

• 2853 Dundas St., Toronto

• Conejo Negro

• 838 College St., Toronto

• Enoteca Sociale

• 1288 Dundas St. W, Toronto

• Favorites Thai

• 141 Ossington Ave., Toronto

• Grey Gardens

• 199 Augusta Ave., Toronto

• Guru Lukshmi

• 7070 St. Barbara Blvd., Mississauga

• Indian Street Food Company

• 1701 Bayview Ave., Toronto

• Puerto Bravo

• 1425 Gerrard St. E., Toronto

• R&D

• 241 Spadina Ave., Toronto

• Rasa

• 196 Robert St., Toronto

• SumiLicious Smoked Meat & Deli

• 5631 Steeles Ave., Toronto

• Sunnys Chinese

• 60 Kensington Ave., Toronto

• Tiflisi

• 1970 Queen St. E., Toronto

• White Lily Diner

• 678 Queen St., Toronto

MichelinToronto’s 2025 Recommended Restaurants

Aanch, Actinolite, Adrak Yorkville, Alder, Alobar Yorkville, Aloette, Amal, Antler, Arbequina, Ardo, Azura, Bar Chica, Bar Goa, Bar Isabel, Bar Vendetta, CÀ PHÊ RANG, Canoe, Chubby’s Jamaican Kitchen, Dil Se, Down Home, Dreyfus, Famiglia Baldassarre, Fat Rabbit, FK, George, Gia, Giulietta, Henry’s, Jacobs & Co. Steakhouse, Kiin, Koh Lipe Thai Kitchen, La Banane, Langdon Hall, Linny’s, LSL, Lucie, Madrina Bar y Tapas, Maha’s, Mama Fatma, Mimi Chinese, Mother’s Dumplings, Musoshin Ramen, Northern Smokes, odd | duck, Okeya Kyujiro Toronto, PAI, Parquet, Pho Tien Thanh, Prime Seafood Palace, Quatrefoil, Sammarco, SARA, Scaramouche, Som Tum Jinda, Taline, Tamarind Modern Indian Bistro, Trius Winery & Restaurant, Union, Vela (zur Zeit geschlossen), Viaggio, The Wood Owl, Yukashi, Zen.

https://guide.michelin.com/de/de/ontario/toronto/restaurants



