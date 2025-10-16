20. fish international & 7. GASTRO IVENT

Von Start-up bis Branchenriese:

Auf den Messen fish international und GASTRO IVENT können sich Fachbesuchende von Sonntag bis Dienstag, 22. bis 24. Februar 2026, mit mehreren Hundert Ausstellenden aus dem In- und Ausland vernetzen. Im Duo bieten die beiden Fachmessen alle zwei Jahre in den Hallen der MESSE BREMEN die einzigartige Möglichkeit, sowohl die Welt der Fischindustrie als auch die der Gastronomie an einem Ort zu erkunden.

So entsteht ein zentraler Branchentreffpunkt, der es den sich überschneidenden Zielgruppen ermöglicht, effizienter zu Netzwerken, neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und ein breites Informations- und Veranstaltungsangebot zu genießen.

fish international Austern © M3BGmbH/Oliver Saul

Auf der fish international gibt es neben Fisch auch Delikatessen, wie Austern, Hummer oder Königskrabben.

fish international: Ob regionaler Erzeuger von Produkten aus Aquakultur oder Meeresfrüchteproduzent von den Fidschi-Inseln: Auf der fish international kommt die Welt in einer Halle zusammen. Deutschlands einzige Fachmesse für Fisch und Seafood wurde 1988 gegründet und findet in 2026 erstmals unter neuer Projektleitung statt. Besuchende können sich auf vielfältige Ausstellende aus den Bereichen Import, Export, Großhandel, Distribution, Verarbeitung, Technik, Verpackung und Aquakultur freuen, sich einen Überblick über Neuprodukte und Innovationen verschaffen und sich u. a. im Forum aktiv mit einbringen, wenn es um die Zukunft der Branche geht.

GASTRO IVENT Latte Art © M3B GmbH/Jan Rathke

Die GASTRO IVENT und die fish international erzeugen zahlreiche Synergie-Effekte für Besuchende – und das nicht nur in Form eines bezaubernden Milchschaum-Fisches als Latte Art

GASTRO IVENT: Zum 7. Mal wird die GASTRO IVENT zum Treffpunkt für Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Handel im Nordwesten. Fachbesuchende erhalten einen kompakten Überblick über Neuheiten und Entwicklungen der Branche – die Palette reicht von Premium-Food und Getränken, smarter Profikochtechnik über digitale Systeme bis hin zu nachhaltigen Gastro-Konzepten. Impulse setzt auch das Rahmenprogramm. Zum Beispiel mit gleich drei nationalen Kaffeemeisterschaften, die die Specialty Coffee Association ausrichtet – Barista, Latte Art und erstmals Coffee in Good Spirits. Diverse Tastings und Talks zu Trends und Innovationen runden das Angebot ab. So wird die GASTRO IVENT erneut zur Plattform für Austausch, Inspiration und neue Geschäftsideen.