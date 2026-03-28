Die alte Universitätsstadt Évora, schon als UNESCO-Weltkulturerbe und Kulturhauptstadt Europas 2027 geadelt, erhält einen weiteren prestigeträchtigen Titel: Am 13. April 2026 wird sie Schauplatz der zweiten Gala de Soles Guía Repsol de Portugal. Damit rückt die Region Alentejo ins Zentrum der iberischen Spitzengastronomie.

Evora, Portugal

Évora: Portugals Stadt der Gastronomie

Ein Abend der Sonnen im Teatro Garcia de Resende

Wenn sich am 13. April 2026 die Türen des historischen Teatro Garcia de Resende in Évora öffnen, blickt die portugiesische Gourmet-Welt gespannt auf den Alentejo. Die Gala, bei der die begehrten „Soles“ (Sonnen) der Guía Repsol verliehen werden, findet zum zweiten Mal in Portugal statt. Die Wahl fiel auf Évora – und das aus gutem Grund.

Wie die Organisatoren am Rande der spanischen Schwesterngala in Tarragona bekannt gaben, soll die Veranstaltung nicht nur herausragende Köche und Restaurants auszeichnen, sondern auch die Verbindung von Tradition und Innovation feiern. Die Gala wird damit zur Bühne für eine Region, die ihre kulinarische Identität bewahrt und gleichzeitig zukunftsweisend interpretiert.

Warum Évora? Die Philosophie des „Slow Food“ aus dem Alentejo

Die Ernennung Évoras ist kein Zufall, sondern eine logische Konsequenz der gastronomischen Entwicklung der Region. Der Alentejo, das weite Land zwischen Tejo und Algarve, ist geprägt von sanften Hügeln, Korkeichenwäldern und endlosen Olivenhainen. Diese Landschaft spiegelt sich direkt auf den Tellern wider.

José Santos, Präsident von Turismo de Alentejo, betont die strategische Bedeutung: „Die Wahl Évoras als Schauplatz dieser Ausgabe unterstreicht die wachsende Rolle der Region in der iberischen und internationalen Gastronomieszene. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, unser Territorium bekannt zu machen, unsere autochthonen Produkte, unsere Kultur, unsere exzellenten Weine und unsere kulinarische Tradition aufzuwerten, die Authentizität und Innovation vereint.“

Die Küche des Alentejo folgt einer natürlichen Philosophie: Produkte der Saison und vom Kilomter 0 stehen im Mittelpunkt. Die hohe Kochkunst vergisst nie ihre Wurzeln im traditionellen Repertoire, bietet aber stets neue Versionen der klassischen Gerichte.

Evora Portugals Stadt der Gastronomie

Die Aromen Évoras: Von der Açorda bis zum Weinkeller

Für Besucher, die sich bei ihrem Reiseziel nach dem Magen richten, ist Évora ein Paradies. Die Stadt bietet eine beeindruckende Bandbreite:

Tradition trifft Avantgarde: In den Gassen finden sich ehrwürdige Tabernas neben Restaurants mit internationaler Ausstrahlung. Ein Muss für Genießer ist das mit einem Sol Repsol ausgezeichnete Dom Joaquim . Wer die Geschichte schmecken möchte, ist im über 80 Jahre alten Fialho genau richtig, ein Lokal, das von der Guía Repsol empfohlen wird.

In den Gassen finden sich ehrwürdige Tabernas neben Restaurants mit internationaler Ausstrahlung. Ein Muss für Genießer ist das mit einem ausgezeichnete . Wer die Geschichte schmecken möchte, ist im über 80 Jahre alten genau richtig, ein Lokal, das von der Guía Repsol empfohlen wird. Die Gerichte: Auf den Speisekarten dominieren Interpretationen von Löffelgerichten wie der würzigen Brotsuppe Açorda oder dem berühmten Porco à Alentejana (Schweinefleisch mit Venusmuscheln). Auch Wildgerichte und andere Rezepte aus der bäuerlichen Tradition werden zelebriert.

Auf den Speisekarten dominieren Interpretationen von Löffelgerichten wie der würzigen Brotsuppe oder dem berühmten (Schweinefleisch mit Venusmuscheln). Auch Wildgerichte und andere Rezepte aus der bäuerlichen Tradition werden zelebriert. Die Grundzutaten: Olivenöl, aromatische Kräuter und gutes Brot sind die tragenden Säulen dieser ebenso einfachen wie schmackhaften Küche.

Olivenöl, aromatische Kräuter und gutes Brot sind die tragenden Säulen dieser ebenso einfachen wie schmackhaften Küche. Petiscos und Süßes: Bei den Tapas-Äquivalenten (Petiscos) regieren hervorragende Würste und Käsesorten mit geschützter Ursprungsbezeichnung (D.O.P.). Der Käse aus Évora gehört zu den bekanntesten des Landes. Den süßen Abschluss bilden die verschiedenen Varianten der conventualen Süßspeisen – ein Erbe der zahlreichen Klöster der Region.

Weinland Alentejo: Acht Wege zum Genuss

Kein Menü im Alentejo ist vollständig ohne einen der charaktervollen Weine der Region. Das Gebiet ist in acht Unterregionen mit eigener Denominación de Origen unterteilt. Hunderte von kleinen und mittleren Weingütern arbeiten hier mit großer Sorgfalt und greifen dabei oft auf alte Techniken zurück, um Weine von großer Tiefe und Persönlichkeit zu erzeugen. Die Gala in Évora wird auch eine Bühne für diese Winzer sein.

Ein Blick in die Zukunft: Kulturhauptstadt 2027

Die Auszeichnung als Austragungsort der Sol-Gala ist ein weiterer Meilenstein auf Évoras Weg ins Rampenlicht. Bereits 2027 wird die Stadt gemeinsam mit anderen europäischen Städten Kulturhauptstadt Europas sein. Die Verbindung von reichem kulturellen Erbe und einer lebendigen, innovativen Gastronomieszene macht Évora und den gesamten Alentejo zu einem der spannendsten Reiseziele der iberischen Halbinsel.

Für Gourmets aus der Schweiz und aller Welt bietet der 13. April 2026 eine perfekte Gelegenheit, diese einzigartige Region zu entdecken – und bei der Gala vielleicht sogar den einen oder anderen zukünftigen Stern am Kochhimmel persönlich zu treffen.

Weitere Informationen zur Region und ihren kulinarischen Schätzen finden Sie auf der offiziellen Tourismus-Website: www.visitalentejo.pt/es/