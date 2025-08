Hotels in Deutschland kosten in den Sommerferien neun Prozent weniger als im Vorjahr. Durchschnittlich vier Prozent weniger zahlen Reisende in Städten außerhalb Deutschlands. Die Hotelpreise gehen runter – auf breiter Front!

Motto by Hilton Hotel, Chelsea, New York – Zimmer für Drei

Hotelpreise gehen runter!

In den Sommerferien 2025 zahlen Reisende für eine Hotelübernachtung in Deutschland im Schnitt neun Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders in den Städten, die 2024 noch von Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft und Konzerten geprägt waren, gehen die Preise deutlich zurück. Hotelreisende zahlen in München im Schnitt nur 113 pro Nacht und Zimmer – das sind 27 Prozent oder 42 Euro weniger als in den vergangenen Sommerferien.1

Die aktuelle CHECK24-Analyse zeigt Preisentwicklungen und Buchungstrends für Hotelübernachtungen in den Sommerferien 2025.

Ritz Carlton Wolfsburg

Auch in weiteren EM-Städten sinken die Preise spürbar: In Düsseldorf kostet eine Hotelübernachtung in den Sommerferien 2025 im Schnitt 105 Euro – das sind 25 Prozent weniger als im Vorjahr. In Dortmund zahlen Reisende durchschnittlich 103 Euro (-18 Prozent) und in Leipzig 102 Euro (-16 Prozent).

„Reisende buchen spürbar preisbewusster als im Vorjahr“, sagt Niclas Meindl, Geschäftsführer Hotel CHECK24, im Gourmet Report Gespräch. „Neben gesunkenen Hotelpreisen, die unter anderem auf die Großevents im Vorjahr zurückzuführen sind, beobachten wir auch eine leicht verkürzte Aufenthaltsdauer. Das zeigt: Viele planen ihren Sommerurlaub kompakter und preisorientierter.“ Ratgeber: Luxus-Hotels günstiger buchen

Chemnitz: Die Kulturhauptstadt 2025 zieht in den Sommerferien deutlich mehr Hotelreisende an

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Hotelübernachtungen in Chemnitz mehr als verdoppelt – unter allen deutschen Großstädten ist das der stärkste Zuwachs. Im Beliebtheitsranking springt Chemnitz vom 104. auf den 54. Platz.

Ein zentraler Treiber ist die Auszeichnung als Kulturhauptstadt 2025: Zahlreiche Ausstellungen, Open-Air-Angebote und Veranstaltungen locken Reisende in die Stadt. Auffällig sind vor allem zwei Buchungsspitzen rund um den 11. Juli und den 15. August.

Trotz des Booms bleibt das Preisniveau in den Sommerferien moderat – eine Hotelnacht in Chemnitz kostet im Schnitt 110 Euro, nur sieben Prozent mehr als im Vorjahr (Ø 103 Euro).

Durchschnittlich vier Prozent weniger zahlen Reisende in Städten außerhalb Deutschlands

In den 30 beliebtesten internationalen Städtezielen zahlen Reisende in den Sommerferien 2025 im Schnitt vier Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders deutlich fällt der Rückgang in Paris aus: Hier sinken die Hotelpreise um 23 Prozent – wohl auch als Folge der außergewöhnlich hohen Preise im Olympia-Jahr 2024.

Den größten Preisanstieg verzeichnet Tokio: Mit einem Plus von 14 Prozent werden Hotels in der japanische Hauptstadt spürbar teurer (2024: Ø 110 Euro, 2025: Ø 125 Euro).

Trotzdem verbessert sich Tokio um vier Plätze im Beliebtheitsranking – stärker steigen nur zwei andere Städte: Mailand gewinnt bei sinkenden Preisen am meisten Beliebtheit dazu und klettert gleich um acht Plätze nach oben. Auch Swinemünde wird beliebter (+5 Plätze) ebenso wie Budapest, das sich um vier Plätze verbessert.

1Datenbasis: alle Hotelbuchungen auf CHECK24 mit Anreise in den Sommerferien 2025 (28.06. – 15.09.2025; Buchungen bis 22.06.2025) im Vergleich mit allen Anreisen in den Sommerferien 2024 (20.06 – 09.09.2024; Buchungen bis 14.06.2024), Preise jeweils pro Nacht und Zimmer

