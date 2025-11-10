Am 15. November 2025 wird das traditionsreiche Hotel Louis C. Jacob an der Hamburger Elbchaussee zum Schauplatz eines kulinarischen Highlights: Die legendäre Big-Bottle-Küchenparty vereint in diesem Jahr nicht nur Genießer und Spitzenköche, sondern steht mit dem Schwerpunkt „Weggefährten und Freundschaft“ im Zeichen der großen Wiedersehensmomente.

Thomas Martin

Big-Bottle-Küchenparty mit Thomas Martin im Louis C. Jacob

Thomas Martin: Gastgeber, Mentor und Herzstück des Events

Sternekoch Thomas Martin, Küchenchef und kulinarischer Visionär des Louis C. Jacob, ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur der Hamburger Gourmetszene. Als Mentor und Ausbilder prägte er zahllose Karrieren und verbindet beste Hamburger Kochtradition mit internationaler Finesse.

„Für mich ist das in diesem Jahr ein ganz besonderes Wiedersehen. Viele dieser wunderbaren Kolleginnen und Kollegen haben bei mir ihre ersten Schritte in der Spitzenküche gemacht, oder wir haben gemeinsam in anderen Häusern gekocht. Zu sehen, was sie heute erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz – und es ist eine große Freude, sie hier wieder gemeinsam an den Herden zu wissen“, betont Thomas Martin gegenüber Gourmet Report.

Seine Philosophie: Kulinarische Exzellenz ist Teamsache. Die Vielfalt und die persönlichen Beziehungen zu ehemaligen Kollegen prägen die einzigartige Atmosphäre der Big-Bottle-Küchenparty. Martins Credo:

„Köstliches entsteht, wenn Herz, Erfahrung und Freundschaft zusammenkommen.“

Die Spitzenriege der Küchenparty 2025

Neben Gastgeber Thomas Martin und Chef-Pâtissière Ilona Lindenthal sind zahlreiche Größen der deutschen Haute Cuisine geladen, darunter:

Dirk Luther , Zwei-Sterne-Koch aus dem Alter Meierhof (Glücksburg)

, Zwei-Sterne-Koch aus dem Alter Meierhof (Glücksburg) Tarik Rose (Restaurant Engel Hamburg, TV-Persönlichkeit ZDF und NDR)

(Restaurant Engel Hamburg, TV-Persönlichkeit ZDF und NDR) Frédéric Morel (Zwei-Sterne-Koch, Coeur D’Artichaut Münster)

(Zwei-Sterne-Koch, Coeur D’Artichaut Münster) Jan Diekjobst (Detmolder Hof)

(Detmolder Hof) Marc Ostermann (Restaurant Rolin im Cap Polonio, Pinneberg)

(Restaurant Rolin im Cap Polonio, Pinneberg) Oliver Edelmann (Culinary Director DSR Hotel Holding, über 30 Jahre Verbundenheit mit Martin)

(Culinary Director DSR Hotel Holding, über 30 Jahre Verbundenheit mit Martin) Daniel Ambratis (Reitstall Klövensteen, legendärer Gänsebraten)

(Reitstall Klövensteen, legendärer Gänsebraten) Michel Jasser und Sven Otte (Brasserie CARLS, Bouillabaisse)

In liebevoller Tradition werden klassische und zeitgenössische Gourmet-Kreationen an sechs Food-Stationen präsentiert – begleitet von exklusiven Weinen internationaler Spitzenwinzer wie Marchesi Antinori, Schlossgut Diel und Dr. Loosen. Für maritime Genießer sorgt eine Austernbar von Frischeparadies für zusätzliche Höhepunkte.

Atmosphäre und Musik: Gourmet trifft Party-Feeling

Die musikalische Untermalung ist fester Bestandteil der Küchenparty: Live-Acts von „Nite Club“ und DJ Marten Toneyard garantieren beste Stimmung und begleiten Gäste und Köche gleichermaßen durch einen genussvollen Abend, der entspanntes Feiern und edle Gourmetmomente perfekt verbindet.

Hoteldirektorin Judith Fuchs-Eckhoff fasst das Event zusammen:

„Die Big-Bottle-Küchenparty verbindet die Eleganz eines Gourmet-Events mit der ungezwungenen Atmosphäre einer großen Küchenparty – und schafft Momente, die Gästen wie Köchen gleichermaßen in Erinnerung bleiben.“ Hamburger Kulinarik-Highlights im September – Open Mouth

Erlebnis, Austausch und Gourmet-Innovation: Das Geheimnis des Erfolgs

Der Erfolg des Louis C. Jacob und seines Küchenchefs Thomas Martin basiert auf einer tiefen Verbindung von Tradition, Innovationsgeist und menschlicher Nähe. Die Big-Bottle-Küchenparty ist dabei weit mehr als ein exquisites Dinner – sie ist ein kulinarischer Treffpunkt für Profis und Genießer, ein Netzwerk lebendiger Kochkultur und ein Ort echter Freundschaft.

Der persönliche Stil von Thomas Martin, geprägt durch Weltoffenheit und hanseatischen Pragmatismus, prägt die Ausrichtung der Eventreihe:

„Im Team zu kochen, mit langjährigen Kollegen und Freunden, ist für mich das schönste Erlebnis unseres Berufs. Es entstehen unverwechselbare Gerichte und Erinnerungen.“

Eventinformationen, Reservierung und Tipps

Termin: Samstag, 15. November 2025

Samstag, 15. November 2025 Beginn: 17:00 Uhr

17:00 Uhr Ticketpreis: 299 Euro pro Person

299 Euro pro Person Reservierung: Louis C. Jacob, Tel. 040 / 822 55414, E-Mail: direktion@hotel-jacob.de

Frühzeitige Ticketbuchung wird empfohlen – die Küchenparty war bereits 2024 frühzeitig ausgebucht.

https://www.marriott.com/en-us/hotels/hamkl-louis-c-jacob-hamburg-autograph-collection/overview