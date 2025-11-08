Neueröffnung setzt auf Luxus und zentrale Lage. Mit der Neueröffnung des Corinthia Brussels hat die belgische Hauptstadt 2025 eine neue Adresse im gehobenen Hotelbereich hinzugewonnen. Das Luxushotel an der Rue Royale, früher bekannt als Grand Hotel Astoria, verbindet auf sachliche Weise die Eleganz der Belle Époque mit zeitgemäßem Komfort und dient als strategisch günstig gelegene Basis für Geschäfts- wie Städtereisende.

Lage und Anbindung

Das Hotel befindet sich im historischen Kern Brüssels. Es liegt in unmittelbarer Nähe zu EU-Institutionen und Sehenswürdigkeiten wie Grand Place, Parc de Bruxelles, Kunstmuseen und zahlreichen Theatern. Die Verkehrsanbindung ist durch die zentrale Lage sowohl für Tagungen im EU-Umfeld als auch für Erkundungen der Innenstadt optimal.

Ausstattung und Design

Das Corinthia Brussels verfügt über 126 Zimmer, inklusive 31 Suiten und 5 Signature Suiten. Die Gestaltung integriert die originale Architektur des Belle-Époque-Gebäudes mit modernen Elementen. Das Herzstück ist der Palm Court, eine Lobby mit einer imposanten 33 Meter hohen Glaskuppel, die als zentrale Begegnungsfläche dient.

Für Geschäftsreisende stehen mehrere Meeting- und Veranstaltungs-möglichkeiten zur Verfügung. Im hauseigenen Sisley Spa sowie im Fitnessbereich finden Gäste Entspannung. Die Zimmer und Suiten sind mit modernen Komfort-Standards (u.a. Klimaanlage, WLAN, Smart-TV) ausgestattet.

Gastronomie

Mit Restaurants wie dem Palais Royal und dem Le Petit Bon Bon positioniert sich das Haus im gehobenen Segment. Das kulinarische Angebot orientiert sich an feiner belgischer und europäischer Küche, wobei Wert auf Produktqualität und Präsentation gelegt wird. Die Bar Under the Stairs ergänzt das Angebot mit einer Auswahl an Signature-Cocktails und Barfood.

Brüssel selbst gilt als Hotspot der europäischen Spitzenküche – die Stadt zählt derzeit 31 Michelin-Sterne (Stand 2025) und beheimatet renommierte Restaurants wie das BOZAR und das L’Écailler du Palais Royal (Michelin Guide). In fußläufiger Umgebung findet sich eine große Auswahl an Brasserien, Patisserien und Food Markets wie die Gare Maritime und der Wolf Sharing Market.​

Kultur, Architektur und Freizeit

Das Hotel liegt wenige Minuten von den Royal Museums of Fine Arts (inklusive Magritte Museum) entfernt. Die Gegend bietet Zugang zu Vierteln wie Sablon und Dansaert, die für Galerien, Antiquitätenläden und ausgeprägtes Nachtleben bekannt sind.

Architektonisch reiht sich das Corinthia Brussels in die Denkmallandschaft der Stadt ein und spiegelt die für Brüssel typische Mischung aus Art Nouveau und Belle Époque wider. Die Grand-Place ist UNESCO-Weltkulturerbe und oft Ziel von Gästen, die an Architekturgeschichte und Stadtentwicklung interessiert sind.

Musikalisches Angebot umfasst klassische Konzerthäuser wie La Monnaie und den BOZAR, daneben locken Jazzclubs wie L’Archiduc und Music Village ein internationales wie auch lokales Publikum.

Über die Betreibergruppe

Die Corinthia Group wurde 1962 auf Malta gegründet und ist an der Börse notiert (International Hotel Investments plc). Das Unternehmen hat sich auf den Betrieb, die Entwicklung und das Management von Luxushotels spezialisiert – darunter Standorte in London, New York, Malta, Budapest und Lissabon. In Brüssel setzt die Gruppe mit dem neuen Haus eigene Maßstäbe für die Wiederbelebung historischer Gebäude durch moderne Hospitality-Konzepte.​

Bewertung und Einordnung

Mit der Eröffnung des Corinthia Brussels ist die Hotellerie der Stadt um eine internationale Adresse reicher. Die Verbindung von historischer Substanz, zeitgemäßer Ausstattung und zentraler Lage spricht sowohl Geschäfts- als auch Privatreisende an, die Wert auf Komfort und gehobenes Angebot legen. Die Anbindung an die lokale Gastronomie- und Kulturszene und die Ausstattung mit Spa- und Gesundheitsangeboten positionieren das Haus im oberen Marktsegment. Erste Branchenstimmen sprechen von einer gelungenen Symbiose zwischen Grande Dame und modernem Boutique-Hotel.

