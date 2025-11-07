Kilians Irish Pub feiert 25-jähriges Jubiläum und Generationenwechsel

Traditionsreiches Kilians Irish Pub in München bleibt im Familienbesitz Daly

Kilians Irish Pub Beer – (c) Alistair

Kilians Irish Pub, eines der bekanntesten und beliebtesten Irish Pubs in München, feiert im November sein 25-jähriges Bestehen. Die Erfolgsgeschichte des Lokals am Frauenplatz begann mit dem gebürtigen Iren Paul Daly, leidenschaftlicher Gastronom und Musiker. Im Jubiläumsjahr steht ein Generationenwechsel an: Paul Daly übergibt den Familienbetrieb an seine Söhne Liam und Kevin Daly, die beide seit jungen Jahren aktiv im Pub mitarbeiten.

„Eine Familiengastro ist ungewöhnlich für die aktuelle Zeit, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist und Liam und Kevin übernehmen. Einen Plan B gab es nicht“, so Paul Daly, der dem Betrieb weiterhin beratend zur Seite steht. Liam Daly übernimmt als Bio-Ingenieur vor allem die Gäste- und Personalbetreuung, sein Bruder Kevin – studierter BWLer und Musiker – verantwortet den Verwaltungsbereich und bleibt der Live-Musik treu.

Familie Daly (c) P.Daly Kilians Irish Pub

Seit 25 Jahren bietet Kilians Irish Pub Gästen aus aller Welt ein authentisches Erlebnis: Frisch gezapftes Guinness und Kilkenny, typisch irische Speisen, Live-Musik, Karaoke, Pub-Quiz und internationale Sportübertragungen. Auch nach dem Generationenwechsel bleibt das bewährte Konzept erhalten. Es werden kleine Innovationen wie moderne Kassensysteme und flexiblere Medientechnik eingeführt, um das Gästeerlebnis weiter zu verbessern. „Wir bleiben eine Erlebnisgastronomie. Es sind kleine Stellschrauben, an denen wir drehen“, betont Kevin Daly.

Das Jubiläum wird vom 14. bis 16. November 2025 in Kilians Irish Pub mit einem dreitägigen Programm gefeiert

Freitag, 14.11.: Offizieller Fassanstich mit Happy Hour (Bierpreise wie vor 25 Jahren, 16–18 Uhr), Livemusik der Housebands

Samstag, 15.11.: Auftritt der Münchner Band French Kiss

Sonntag, 16.11.: Karaoke-Abend mit DJ Stevie Daly (Gratis-Shot für alle Mutigen am Mikrofon)

Paul Daly und seine Söhne werden dabei auch selbst für „irish-bayerische“ Stimmung und Livemusik sorgen.

Kilians Irish Pub bietet auf 400 Plätzen – im Innenbereich, im überdachten Biergarten und auf der Freischankfläche direkt an der Frauenkirche – Raum für Genuss und Geselligkeit.

Kilians Irish Pub, Frauenplatz 11, 80331 München

www.kiliansirishpub.de