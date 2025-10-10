RestaurantWeek erstmals in Berlin und München

Endlich kommt eines der größten Kulinarik-Events nach Deutschland ! Vom 5. bis 30. November 2025 laufen die RestaurantWeek-Premieren in Berlin und München . In beiden Städten können Feinschmecker preiswert neue Lokale kennenlernen.

Geschmortes Ochsenbäckchen Anna & Paul, Berlin

RestaurantWeek Berlin und München

Der Ticketverkauf startete schon unter www.restaurant-week.de.

Seit 1992 begeistert die RestaurantWeek Feinschmecker weltweit – von New York über Prag bis Warschau. Das Erfolgsrezept? Drei Gänge, ein Preis – ein unvergessliches Erlebnis. Hier geht es nicht nur ums Essen, sondern ums gemeinsame Genießen, Entdecken und Teilen.

Berlin und München zeigen ihre schmackhaftesten Seiten

In Berlin dürfen Genießer sich auf rund 40 ausgewählte Top-Adressen freuen – jede für sich ein eigener Kosmos der Genüsse. Schon bestätigt sind:

Estelle Dining – kreative Gourmetküche mit kosmopolitischem Flair

– kreative Gourmetküche mit kosmopolitischem Flair Frederick’s – eleganter Dining-Hotspot mit internationalem Anspruch

– eleganter Dining-Hotspot mit internationalem Anspruch Le Faubourg – französische Raffinesse par excellence

– französische Raffinesse par excellence EI-12437-B – kulinarische Geheimnisse hinter einem kryptischen Namen

– kulinarische Geheimnisse hinter einem kryptischen Namen Trattoria Senza – italienisches Herz mit viel Seele

– italienisches Herz mit viel Seele Anna & Paul – charmante Kulinarik im urbanen Gewand

In München ebenfalls erlesen:

Xavers – bayerisch-modern mit Überraschungseffekt

– bayerisch-modern mit Überraschungseffekt Nice Dining – Name ist Programm

– Name ist Programm Amari Bar – Drinks und Teller, die Geschichten erzählen

Diese Mischung verspricht eine Entdeckungsreise zwischen zeitloser Klassik, moderner Kreativität und internationalen Aromen.

Restaurant Week

Fine Dining für alle – erschwinglich und dennoch exklusiv

Ab 39,90 € (plus 3 € Reservierungsgebühr) öffnet sich die Tür zur großen Restaurantwelt – und das mit einem Preisvorteil von bis zu 50 % gegenüber der regulären À-la-carte-Karte. Jeder RestaurantWeek-Besuch beinhaltet ein perfekt komponiertes Drei-Gänge-Menü (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert) sowie einen kostenlosen Willkommens-Cocktail by Martini.

„Es bietet eine fantastische Gelegenheit, unsere unglaublich vielfältige Gastronomieszene zu erkunden und neue Lieblingsorte zu entdecken“, schwärmt Susanna Pommer, City Lead Berlin. Gourmet-Report kann sich diesem Wunsch nur anschließen – denn wann, wenn nicht jetzt, lässt sich preiswertes Neues probieren?

Mit einem Klick zum Genussmoment

Wer dabei sein will, klickt sich einfach auf www.restaurant-week.de durch Restaurant, Menü, Datum und Uhrzeit – und hat 90 Minuten Zeit, sich ganz dem Genuss zu widmen. Ob romantisch zu zweit, gesellig mit Freunden oder als kulinarische Expedition – jede Reservierung ist ein Ticket in eine andere Genusswelt.

Festivalzeitraum: 5.–30. November 2025, Berlin & München

Ticketstart: 8. Oktober 2025

Reservierung nur über: www.restaurant-week.de