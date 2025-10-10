Veröffentlicht am von Gourmet Report

RestaurantWeek erstmals in Berlin und München

Endlich kommt eines der größten Kulinarik-Events nach Deutschland ! Vom 5. bis 30. November 2025 laufen die RestaurantWeek-Premieren in Berlin und München . In beiden Städten können Feinschmecker preiswert neue Lokale kennenlernen.

Geschmortes Ochsenbäckchen Anna & Paul, Berlin

RestaurantWeek Berlin und München

Der Ticketverkauf startete schon unter www.restaurant-week.de.

Seit 1992 begeistert die RestaurantWeek Feinschmecker weltweit – von New York über Prag bis Warschau. Das Erfolgsrezept? Drei Gänge, ein Preis – ein unvergessliches Erlebnis. Hier geht es nicht nur ums Essen, sondern ums gemeinsame Genießen, Entdecken und Teilen.

Berlin: eins44 präsentiert neues Menükonzept

Berlin und München zeigen ihre schmackhaftesten Seiten

In Berlin dürfen Genießer sich auf rund 40 ausgewählte Top-Adressen freuen – jede für sich ein eigener Kosmos der Genüsse. Schon bestätigt sind:

  • Estelle Dining – kreative Gourmetküche mit kosmopolitischem Flair
  • Frederick’s – eleganter Dining-Hotspot mit internationalem Anspruch
  • Le Faubourg – französische Raffinesse par excellence
  • EI-12437-B – kulinarische Geheimnisse hinter einem kryptischen Namen
  • Trattoria Senza – italienisches Herz mit viel Seele
  • Anna & Paul – charmante Kulinarik im urbanen Gewand

In München ebenfalls erlesen:

  • Xavers – bayerisch-modern mit Überraschungseffekt
  • Nice Dining – Name ist Programm
  • Amari Bar – Drinks und Teller, die Geschichten erzählen

Diese Mischung verspricht eine Entdeckungsreise zwischen zeitloser Klassik, moderner Kreativität und internationalen Aromen.

Restaurant Week

Fine Dining für alle – erschwinglich und dennoch exklusiv

Ab 39,90 € (plus 3 € Reservierungsgebühr) öffnet sich die Tür zur großen Restaurantwelt – und das mit einem Preisvorteil von bis zu 50 % gegenüber der regulären À-la-carte-Karte. Jeder RestaurantWeek-Besuch beinhaltet ein perfekt komponiertes Drei-Gänge-Menü (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert) sowie einen kostenlosen Willkommens-Cocktail by Martini.

Es bietet eine fantastische Gelegenheit, unsere unglaublich vielfältige Gastronomieszene zu erkunden und neue Lieblingsorte zu entdecken“, schwärmt Susanna Pommer, City Lead Berlin. Gourmet-Report kann sich diesem Wunsch nur anschließen – denn wann, wenn nicht jetzt, lässt sich preiswertes Neues probieren?

Mit einem Klick zum Genussmoment

Wer dabei sein will, klickt sich einfach auf www.restaurant-week.de durch Restaurant, Menü, Datum und Uhrzeit – und hat 90 Minuten Zeit, sich ganz dem Genuss zu widmen. Ob romantisch zu zweit, gesellig mit Freunden oder als kulinarische Expedition – jede Reservierung ist ein Ticket in eine andere Genusswelt.

Festivalzeitraum: 5.–30. November 2025, Berlin & München
Ticketstart: 8. Oktober 2025
Reservierung nur über: www.restaurant-week.de

Berlin Cocktail Week
RestaurantWeek Berlin und München

Zusammenfassung

