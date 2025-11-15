Herbstliche Saisonküche mit Steffen Henssler: Drei kreative Kürbisrezepte für Ihren Herbstgenuss
Kürbis-Rezepte Steffen Henssler
Saisonales Gemüse wie Kürbis, Kartoffeln, Pilze und Birnen bieten im Herbst eine Fülle an Möglichkeiten für herzhafte, abwechslungsreiche Gerichte. Steffen Henssler, einer der beliebtesten Fernsehköche Deutschlands, präsentiert drei gelingsichere Rezeptideen, die den Herbst kulinarisch aufwerten und sowohl für Dinner-Abende als auch für gesellige Essen mit Freunden geeignet sind.
Rezept 1: Kürbissuppe mit Perlzwiebel‑Spießen
Eine cremige Suppe mit feiner Würze aus Zimt und Sternanis, dekorativ serviert mit aromatisch glasierten Perlzwiebel-Spießen. Perfekt für einen Vorgeschmack auf die Winterküche.
Zutaten für 4 Portionen:
- 2 Zwiebeln
- 4 EL Butter
- 4 Zimtstangen
- 6 Sternanis
- Gewürzsalz, 1 Prise Zucker
- 600 g Hokkaido-Kürbis
- 80 ml roter Portwein, 80 ml Weißwein
- 800 ml Gemüsebrühe
- 40 Perlzwiebeln (ca. 5 pro Spieß)
- 8 Schaschlik-Spieße
- 4 EL Bratöl
- 400 ml Sahne
- 4 EL Honig
- 4 EL Sojasoße
- 2-4 EL Kürbiskernöl
Zubereitung:
Zwiebeln würfeln und mit Butter, Zimtstangen und Sternanis anschwitzen. Kürbis entkernen, grob würfeln und mit zugeben, dann anbraten. Mit Portwein und Weißwein ablöschen und verkochen lassen. Gemüsebrühe zugeben und köcheln, bis der Kürbis weich ist. Für die Spieße Perlzwiebeln aufspießen und in Öl goldbraun braten, anschließend glasieren. Suppe mit Sahne aufkochen, pürieren und mit den Spießen sowie Kürbiskernöl servieren.
Video-Anleitung: Kürbissuppe mit Perlzwiebel‑Spießen
Kurztipp: Gewürze früh zugeben, damit sie ihr Aroma entfalten, aber rechtzeitig entfernen – so bleibt die Suppe cremig.
Rezept 2: Kürbis aus dem Ofen mit Peperoni, Walnüssen und Parmesan
Goldbrauner Kürbis trifft auf knackige Walnüsse, würzigen Parmesan und eine Prise Schärfe von frischer Peperoni – ein herbstliches Ofengericht mit viel Geschmack.
Zutaten für 4 Portionen:
- 500 g Hokkaido-Kürbis
- 20 Kirschtomaten
- 1 rote Zwiebel, 1 grüne Peperoni
- 2 Knoblauchzehen, 1 cm Ingwer
- 50 g Walnusskerne, 100 g Parmesan
- 1 Bund Petersilie, 2 Zitronen
- 1 TL Sesamöl, 1 EL Sanddorn-Zitronen-Öl, 2 EL Olivenöl
- Pfeffermix, Gewürzsalz
Zubereitung:
Kürbis in Spalten schneiden, mit Tomaten, Zwiebel, Peperoni, Knoblauch, Ingwer, Salz, Pfeffer und Ölen vermengen. Auf Backblech verteilen und im Ofen (220 °C Umluft) ca. 12 Minuten backen. Walnüsse, Parmesan, Petersilie darüberstreuen und fertigbacken. Mit Zitronenschale und Zitronensaft abrunden.
Video-Anleitung: Kürbis aus dem Ofen
Kurztipp: Die Hokkaido-Schale ist essbar und spart Zeit. Walnüsse erst spät zugeben, damit sie knackig bleiben.
Rezept 3: Kürbis-Kartoffel-Rösti mit Birne und Speck
Ein herbstlicher Klassiker: Kürbis und Kartoffel bilden die Basis, Speck sorgt für Würze und Birne für eine fruchtige Note.
Zutaten für 4 Portionen:
- 300 g Butternut-Kürbis, 2 mehlig kochende Kartoffeln
- 4 Zweige Thymian, 2 Eier, 2 EL Mehl
- 6 Scheiben Speck, 2 Birnen
- 4 Frühlingszwiebeln, 2 EL Butter, 4 EL Crème fraîche, 4 EL Bratöl
- Gewürzsalz, Pfeffermix
Zubereitung:
Kürbis und Kartoffeln fein reiben, mit Thymian, Ei und Mehl vermengen, würzen und in Öl knusprig braten. Birne und Speck separat braten, mit Butter, Salz, Pfeffer und Thymian abschmecken und mit Frühlingszwiebeln und Crème fraîche servieren.
Video-Anleitung: Kürbis-Kartoffel-Rösti
Kurztipp: Kürbis und Kartoffeln fein reiben – so hält der Rösti besser zusammen.
Praktische Kochtipps für die Herbstküche mit Steffen Henssler
- Hokkaido-Kürbis kann ungeschält verarbeitet werden.
- Gewürze sparsam und gezielt einsetzen.
- Kontraste bei Texturen schaffen – z. B. durch geröstete Kerne oder karamellisierte Zwiebeln.
- Kreativ mit Resten umgehen: Ofenkürbis eignet sich gut für Rührei oder als Salattopping.
Mehr zu Steffen Henssler, seinen Kochkursen, Tourdaten, Rezepten und aktuellen Projekten finden Sie direkt auf seiner Homepage.
Steffen Henssler im Gourmet Report
Mit diesen herbstlichen Gerichten von Steffen Henssler bringen Sie wärmenden Genuss und kreative Kulinarik in Ihre Küche – ideal für die aktuelle Saison!
