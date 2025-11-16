Alle neu ausgezeichneten Restaurants im Überblick. Der MICHELIN Guide Schweiz 2025 setzt neue Maßstäbe für die Schweizer Gastronomie. Insgesamt werden 145 Restaurants mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und 104 Häuser erhalten den begehrten Bib Gourmand für ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Peter Knogl, Les Trois Rois (c) ben_koechlin

MICHELIN Schweiz 2025

Die neue Selektion repräsentiert die stetige Qualitätssteigerung und die Innovationskraft der Schweizer Culinary-Szene.

„This strategic focus, grounded in authenticity, independence and innovation, embodies an inspiring evolution of Swiss fine dining,“ sagt Gwendal Poullennec, International Director of the MICHELIN Guide, dem Gourmet Report.

Poullenec hebt die Entwicklung der Schweizer Gastronomie hervor, die sich verstärkt durch authentische, eigenständige und innovative Konzepte auszeichnet und damit internationalen Maßstäben entspricht.

3-Sterne-Restaurants (4 Adressen)

Die vier Schweizer Spitzenrestaurants führen weiterhin das Feld der Kulinarik an und behalten ihre drei MICHELIN Sterne:

Neue 2-Sterne-Restaurants (3 Adressen)

Drei Restaurants erreichen 2025 erstmals den Status von zwei MICHELIN Sternen:

IGNIV by Andreas Caminada (Andermatt UR, Küchenchef Valentin Struli)

(Andermatt UR, Küchenchef Valentin Struli) Ecco (Hotel Giardino Ascona TI, Küchenchef Reto Brändli)

(Hotel Giardino Ascona TI, Küchenchef Reto Brändli) Gilles Varone (Savièse VS, Küchenchef Gilles Varone)

Insgesamt gibt es 27 Häuser mit zwei Sternen.

Neue 1-Stern-Restaurants (18 neue Adressen, insgesamt 114)

Die Schweizer Gastronomielandschaft erhält 2025 18 neue Ein-Stern-Restaurants. Zu den Aufsteigern gehören unter anderem:

LA (Basel BS, Küchenchef Matthieu Judenne)

(Basel BS, Küchenchef Matthieu Judenne) Le Pont de Brent (Brent VD, Küchenchef Joeffry Fraiche)

(Brent VD, Küchenchef Joeffry Fraiche) Fiescherblick (Grindelwald BE, Küchenchef Aurélien Mettler)

(Grindelwald BE, Küchenchef Aurélien Mettler) Felix Lo Basso (Lugano TI)

(Lugano TI) Corso (St. Gallen SG, Küchenchef Markus Schenk)

(St. Gallen SG, Küchenchef Markus Schenk) Talvo (St. Moritz GR, Küchenchef Kevin Fernandez)

Diese Häuser verbinden modernen kulinarischen Ansatz mit hohem Handwerk und Fokus auf Regionalität.

Weitere Sternerestaurants

Neben den Neuzugängen bleiben zahlreiche etablierte Adressen in allen Regionen der Schweiz im Guide – mit insgesamt:

4 Restaurants mit drei MICHELIN Sternen

27 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen

114 Restaurants mit einem MICHELIN Stern

Bib Gourmand 2025 – Preiswerte Genussadressen (5 neue, insgesamt 104)

Fünf neue Häuser werden mit dem „Bib Gourmand“ für besondere Preis-Leistung geehrt:

Le Dorian (Genf GE)

(Genf GE) Au Vieux Nendaz (Haute-Nendaz VS)

(Haute-Nendaz VS) Château Attisholz

Brasserie la Source (Riedholz SO)

(Riedholz SO) La Scarpetta (St. Moritz GR)

(St. Moritz GR) Freilager La Trattoria (Zürich ZH)

Regionale Trends und Nachhaltigkeit

Viele ausgezeichnete Küchenchefs setzen gezielt auf regionale und saisonale Produkte – etwa Saibling, Engadiner Lamm oder Frischfisch aus nachhaltigen Aquakulturen, was den Wandel zur nachhaltigen Gastronomie unterstreicht. Immer mehr Häuser werden von Chef-Eigentümern geführt, die Innovation und Ressourcen-Schonung vereinen.

MICHELIN Sonderauszeichnungen 2025

MICHELIN Service Award: Nadine Baumgartner (Restaurant MATOS, Luzern)

(Restaurant MATOS, Luzern) MICHELIN Young Chef Award: Benjamin Geisser (Soleil d’Or by David Geisser)

(Soleil d’Or by David Geisser) MICHELIN Sommelier Award: Charline Pichon (Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier)

Hotels: MICHELIN Key für Top-Adressen

Neben Restaurants vergibt der MICHELIN Guide 2025 erneut die MICHELIN Keys für herausragende Hotellerie in der Schweiz:

50 Hotels mit 1 Key

32 Hotels mit 2 Keys

9 Hotels mit 3 Keys

Übersicht MICHELIN Guide Schweiz 2025 (Statistik)

544 Restaurants empfohlen (gesamt)

empfohlen (gesamt) 4 mit drei Sternen

27 mit zwei Sternen

114 mit einem Stern

104 Bib Gourmand (darunter 5 neue)

Weitere Infos zur vollständigen Liste, Details zu allen ausgezeichneten Restaurants und aktuelle Buchungsmöglichkeiten sind kostenfrei auf der offiziellen MICHELIN Guide Webseite abrufbar.