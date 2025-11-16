Alle neu ausgezeichneten Restaurants im Überblick. Der MICHELIN Guide Schweiz 2025 setzt neue Maßstäbe für die Schweizer Gastronomie. Insgesamt werden 145 Restaurants mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und 104 Häuser erhalten den begehrten Bib Gourmand für ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
MICHELIN Schweiz 2025
Die neue Selektion repräsentiert die stetige Qualitätssteigerung und die Innovationskraft der Schweizer Culinary-Szene.
„This strategic focus, grounded in authenticity, independence and innovation, embodies an inspiring evolution of Swiss fine dining,“ sagt Gwendal Poullennec, International Director of the MICHELIN Guide, dem Gourmet Report.
Poullenec hebt die Entwicklung der Schweizer Gastronomie hervor, die sich verstärkt durch authentische, eigenständige und innovative Konzepte auszeichnet und damit internationalen Maßstäben entspricht.
3-Sterne-Restaurants (4 Adressen)
Die vier Schweizer Spitzenrestaurants führen weiterhin das Feld der Kulinarik an und behalten ihre drei MICHELIN Sterne:
- Memories (Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz SG, Küchenchef Sven Wassmer)
- Cheval Blanc by Peter Knogl (Basel BS, Küchenchef Peter Knogl)
- Restaurant de l’Hôtel de Ville (Crissier VD, Küchenchef Franck Giovannini)
- Schloss Schauenstein (Fürstenau GR, Küchenchefs Andreas Caminada und Marcel Skibba)
Neue 2-Sterne-Restaurants (3 Adressen)
Drei Restaurants erreichen 2025 erstmals den Status von zwei MICHELIN Sternen:
- IGNIV by Andreas Caminada (Andermatt UR, Küchenchef Valentin Struli)
- Ecco (Hotel Giardino Ascona TI, Küchenchef Reto Brändli)
- Gilles Varone (Savièse VS, Küchenchef Gilles Varone)
Insgesamt gibt es 27 Häuser mit zwei Sternen.
Neue 1-Stern-Restaurants (18 neue Adressen, insgesamt 114)
Die Schweizer Gastronomielandschaft erhält 2025 18 neue Ein-Stern-Restaurants. Zu den Aufsteigern gehören unter anderem:
- LA (Basel BS, Küchenchef Matthieu Judenne)
- Le Pont de Brent (Brent VD, Küchenchef Joeffry Fraiche)
- Fiescherblick (Grindelwald BE, Küchenchef Aurélien Mettler)
- Felix Lo Basso (Lugano TI)
- Corso (St. Gallen SG, Küchenchef Markus Schenk)
- Talvo (St. Moritz GR, Küchenchef Kevin Fernandez)
Diese Häuser verbinden modernen kulinarischen Ansatz mit hohem Handwerk und Fokus auf Regionalität.
Weitere Sternerestaurants
Neben den Neuzugängen bleiben zahlreiche etablierte Adressen in allen Regionen der Schweiz im Guide – mit insgesamt:
- 4 Restaurants mit drei MICHELIN Sternen
- 27 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen
- 114 Restaurants mit einem MICHELIN Stern
Bib Gourmand 2025 – Preiswerte Genussadressen (5 neue, insgesamt 104)
Fünf neue Häuser werden mit dem „Bib Gourmand“ für besondere Preis-Leistung geehrt:
- Le Dorian (Genf GE)
- Au Vieux Nendaz (Haute-Nendaz VS)
- Château Attisholz
- Brasserie la Source (Riedholz SO)
- La Scarpetta (St. Moritz GR)
- Freilager La Trattoria (Zürich ZH)
Regionale Trends und Nachhaltigkeit
Viele ausgezeichnete Küchenchefs setzen gezielt auf regionale und saisonale Produkte – etwa Saibling, Engadiner Lamm oder Frischfisch aus nachhaltigen Aquakulturen, was den Wandel zur nachhaltigen Gastronomie unterstreicht. Immer mehr Häuser werden von Chef-Eigentümern geführt, die Innovation und Ressourcen-Schonung vereinen.
MICHELIN Sonderauszeichnungen 2025
- MICHELIN Service Award: Nadine Baumgartner (Restaurant MATOS, Luzern)
- MICHELIN Young Chef Award: Benjamin Geisser (Soleil d’Or by David Geisser)
- MICHELIN Sommelier Award: Charline Pichon (Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier)
Hotels: MICHELIN Key für Top-Adressen
Neben Restaurants vergibt der MICHELIN Guide 2025 erneut die MICHELIN Keys für herausragende Hotellerie in der Schweiz:
- 50 Hotels mit 1 Key
- 32 Hotels mit 2 Keys
- 9 Hotels mit 3 Keys
Übersicht MICHELIN Guide Schweiz 2025 (Statistik)
- 544 Restaurants empfohlen (gesamt)
- 4 mit drei Sternen
- 27 mit zwei Sternen
- 114 mit einem Stern
- 104 Bib Gourmand (darunter 5 neue)
Weitere Infos zur vollständigen Liste, Details zu allen ausgezeichneten Restaurants und aktuelle Buchungsmöglichkeiten sind kostenfrei auf der offiziellen MICHELIN Guide Webseite abrufbar.
