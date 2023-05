Sven Wassmer ist neuer Markenbotschafter der Liechtensteinischen Landesbank

Die Liechtensteinische Landesbank und der Schweizer Spitzenkoch Sven

Wassmer gehen eine Kooperation ein: Der Meisterkoch ist ab sofort

Markenbotschafter der traditionsreichsten Bank aus dem Fürstentum

Liechtenstein und ihrer digitalen Vermögensverwaltungsapp wiLLBe.

Auftakt bildet die Podcast-Reihe „Auf dem grünen Stuhl“.

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will ihre Sichtbarkeit in der

DACH-Region deutlich ausbauen. So will sie besonders digitale Kanäle

stärker erschliessen und geht dafür neue Wege. Sie setzt künftig in

der Markenkommunikation auch auf Persönlichkeiten, welche die Werte

der LLB verkörpern und hat dazu eine erste Kooperation geschlossen.

Ab sofort wird der Schweizer Spitzenkoch Sven Wassmer die

Kommunikationsaktivitäten der traditionsreichsten Bank Liechtensteins

sowie der 2022 lancierten digitalen Vermögensverwaltungsapp für nachhaltige Geldanlagen wiLLBe begleiten.

„Mit seiner zielstrebigen und bodenständigen Art ist Sven Wassmer der

ideale Markenbotschafter der LLB und wiLLBe. Gemeinsam stehen wir für

Nachhaltigkeit und leben diese auf verschiedene Art und Weise Tag für

Tag. Wir sind sehr stolz und freuen uns auf die Kooperation mit

Sven.“, sagt Gabriel Brenna, Group CEO der Liechtensteinischen

Landesbank.

„Eine gute Markenkommunikation zeichnet sich nicht nur dadurch aus,

dass sie authentisch ist, sondern nah an den Lebenswelten der Kunden

und somit überall dort stattfindet, wo sich diese aufhalten und

Kontakt zu uns als Finanzinstitut suchen. Die Marke LLB steht für

Tradition, Nachhaltigkeit, aber auch Innovation. Aspekte, die wir

künftig stärker in Geschichten und mit Unterstützung von Botschaftern

wie Sven Wassmer kanalübergreifend für unsere Kundinnen und Kunden in

Deutschland und der Schweiz

sowie dem Heimmarkt Liechtenstein erlebbar machen wollen“, erläutert

Michaela Alt, Head of Group Marketing der LLB, die Ziele der

Markenstrategie.

Sven Wassmer und LLB starten Podcast „Auf dem grünen Stuhl“

Mit dem 36-jährigen Wassmer, der sich der nachhaltigen Küche des

Schweizer Alpenraums verschrieben hat und für seine Kochkunst im

Restaurant „Memories“ in Bad Ragaz mit drei Michelin-Sternen und 18

Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde, teilt die LLB Werte wie

Qualität, Innovationskraft und die nachhaltige Ausrichtung. Wassmer

wird Gastgeber des ersten LLB Podcast mit dem Titel „Auf dem grünen

Stuhl“. In den rund 30-minütigen Folgen spricht Wassmer mit Gesprächspartnern aus dem

deutschsprachigen Raum und aus unterschiedlichen Branchen über alle

Facetten der Nachhaltigkeit wie etwa über mentale Gesundheit, moderne

Arbeitsformen, Food Waste, nachhaltige Geldanlagen und Gründertum.

Dabei gibt der passionierte Hobby-Skater und Verfechter der

4-Tage-Woche auch Einblick in seine Lebensphilosophie und

Vorstellungen einer nachhaltigen Welt. Der Podcast wird auch als

Vodcast (Video) abrufbar sein.

Sven Wassmer erklärt seine Motivation zur Zusammenarbeit mit der LLB:

„Mich begeistern bei der LLB das Zusammenspiel von Tradition und

Innovation sowie die bewährte, stark verankerte gesellschaftliche

Verantwortung der Bank. Und die Heimat der LLB ist im Fürstentum

Liechtenstein und das liegt mitten in den Alpen. Damit kann ich mich

wunderbar identifizieren.“

Erste Folge des LLB Podcast „Auf dem grünen Stuhl“ mit Gast Gabriel

Brenna: YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCTtwZufn-GtQhLhSdfUAY1A) oder

Spotify

(https://podcasters.spotify.com/pod/show/gruenerstuhl-sven-wassmer) .

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste

Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das

Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol:

LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen

im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset

Management sowie bei Fund Services. Mit 1’116 Mitarbeitenden (in

Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den

Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per31.

Dezember 2022 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 98.4

Mia.

Über Sven Wassmer: https://www.gourmet-report.de/?s=Wassmer

