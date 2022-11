3-Sterne-Koch Peter Knogl vom Grand Hotel „Les Trois Rois“ mit dem „Michelin Mentor Chef Award“ 2022 ausgezeichnet

Peter Knogl

Cheval Blanc Drei-Sternekoch Peter Knogl vom Baseler Grand Hotel „Les Trois Rois“ ist im Rahmen der „Guide Michelin Star Revelation Gala“ in Lausanne mit dem „Michelin Mentor Chef Award“ für sein außerordentliches Engagement in der Förderung gastronomischer Talente ausgezeichnet worden.

Es waren in diesem Jahr nicht nur die begehrten Sterne, die bei der traditionsreichen „Guide Michelin Star Revelation Gala“ in Lausanne überreicht wurden. Zum zweiten Mal würdigte die Jury mit dem „Michelin Mentor Chef Award“ auch das außerordentliche Engagement in der Förderung gastronomischer Talente. Gewinner des Awards ist Sternekoch Peter Knogl vom „Cheval Blanc by Peter Knogl“ im Baseler Grand Hotel „Les Trois Rois“, der auch erneut als Inhaber von 3 Michelin Sternen bestätigt wurde.

Der „Michelin Switzerland Chef Mentor Award“ wurde in diesem Jahr vom Guide Michelin zusammen mit den Schweizer Chocolatiers des Traditionshauses Sprüngli vergeben. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury Sternekoch Peter Knogl als Talentförderer und Innovateur, der sein enormes Wissen und seine einzigartige Expertise schon seit Jahren an junge aufstrebende Köche weitergibt.

Tomas Prenosil, CEO der Confiserie Sprüngli: „Wir legen großen Wert darauf, unseren Lernenden eine professionelle, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung zu bieten. Es ist uns wichtig, Nachwuchs optimal zu fördern, weshalb wir die Zusammenarbeit mit den kreativen jungen Talenten als eine bereichernde, fordernde und motivierende Aufgabe sehen.“

Nachdem die Sterneverleihung des Guide Michelin aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr digital stattgefunden hatte, wurden die neuen Sterne nun erstmals am Campus der EHL Hospitality Business School in Lausanne überreicht. Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin: „Den Guide Michelin und die EHL eint das Streben nach Exzellenz. Und dazu gehört auch die Förderung von Talenten und die Weitergabe von Wissen sowie der Erfahrungsaustausch.“

Mit über 300 Jahren Geschichte gehört das Grand Hotel Les Trois Rois in Basel zu den traditionsreichsten Häusern Europas, in dem Könige, Rocklegenden und Dichter lebten. Das legendäre Haus – 1681 als Herrenherberge gegründet und 1844 als Grand Hotel neu erbaut – ist eines der ältesten Stadthotels Europas und empfängt Gäste aus aller Welt. Das Les Trois Rois liegt im Herzen der Baseler Altstadt mit atemberaubendem Blick auf den Rhein und ist das einzige Grand Hotel der Schweiz mit einem 3-Michelin-Sterne und 19-GaultMillau-Punkte Restaurant. 101 Zimmer und Suiten stehen den Gästen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Le Trois Rois: www.lestroisrois.com

