Hotel des Jahres: Hotel Post am See in Traunkirchen

Hotel Post am See in Traunkirchen ist Gault&Millau „Hotel des Jahres 2026“: Design, Nachhaltigkeit & Kulinarik auf höchstem Niveau

Kuechenchef Lukas Nagl mit seinem Kuechenteam vom Restaurant-Bootshaus

Hotel Post am See in Traunkirchen

Das traditionsreiche Hotel Post am See in Traunkirchen (Oberösterreich) wurde von Gault&Millau zum „Hotel des Jahres 2026“ gekürt. Mit einem innovativen Umbau, der nur sieben Monate dauerte, hat die Gastgeberfamilie Gröller dem 4-Sterne-Superior-Haus ein außergewöhnliches neues Profil gegeben, das Moderne, Nachhaltigkeit und historischen Charme vereint. Entstanden ist ein stilprägendes Hotel am Traunsee, das in Design, Technik und Kulinarik neue Maßstäbe setzt.

Visionärer Umbau: Von der Posttaverne ins 21. Jahrhundert

Das fast 700 Jahre alte, denkmalgeschützte Haus verbindet heute historische Bausubstanz mit kosmopolitischer Innenarchitektur. Entworfen von arkan zeytinoglu architects, setzt das Interieur auf mutige Farbkontraste, französischen Chic, florale Wandprints und maßgefertigte Einzelstücke. Die Zimmer zeigen sich individuell, von Violett und Grün bis zu Goldtönen oder floralen Mustern – ergänzt durch Werke zeitgenössischer österreichischer Künstler wie Hubert Scheibl und Manfred Hebenstreit.

Ein Highlight ist das Rooftop BergSPA mit Infinitypool und Blick auf den Traunsee sowie die umliegende Bergwelt. Technisch setzt das Hotel auf zukunftsfähige Lösungen: Es ist das erste Haus am See, das mit einer Seewasser-Wärmepumpe sowohl heizt als auch kühlt – ein starkes Signal für Nachhaltigkeit in der Region. Gastgeberin Monika Gröller betont:

„Unser Ziel war eine neue Ära für das Hotel und den See: urbanes Lebensgefühl, überraschendes Design und nachhaltige Technik für kommende Generationen.“

Kulinarik als Markenkern: Mehr als bloßes Übernachten

Das Hotel Post am See versteht sich als Genussdestination im Salzkammergut. Auf einer eigenen Belétage wird Kulinarik neu inszeniert: Offen gestaltete Bereiche zum Teilen und Verkosten, eine moderne Bar mit internationalen Akzenten, Soulkitchen sowie Platz für Events und private Tastings. Verantwortlich ist Executive Chef Lukas Nagl, der schon mehrfach national und international geehrt wurde. Nagl zählt zu den wichtigsten Vertretern moderner österreichischer Küche, setzt auf Fisch aus dem See, regionale Bio-Produkte und innovative Fermentationstechniken (wie Gerstl-Miso oder Kürbiskern-Shoyu). Seine Philosophie: Ganzheitliche Produktverwertung, enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und handwerkliches Können – inspiriert von Reisen, etwa nach Japan.

Kulinarische Auszeichnungen:

Restaurant Belétage : 2 Gault&Millau-Hauben

: 2 Gault&Millau-Hauben Wirtshaus Poststube 1327 : 2 Gault&Millau-Hauben

: 2 Gault&Millau-Hauben Schwesterbetrieb Das Traunsee: Bootshaus – 1 Michelin Stern, 1 Grüner Stern, 4 Hauben

Erlebnis & Community: Vielseitiges Lifestyle-Angebot

Gäste erleben im Post am See mehr als Hotellerie:

Kochkurse und Events wie „Fischer & Koch“ oder die „Schnaps-Stories“ mit Wolfgang Gröller

und Events wie „Fischer & Koch“ oder die „Schnaps-Stories“ mit Wolfgang Gröller Bar-Workshops : Negroni-Masterclass mit Marcus Volsa

: Negroni-Masterclass mit Marcus Volsa Wellness : Yoga, Meditation, Breathwork

: Yoga, Meditation, Breathwork Kulinarische Retreats und Sharing-Formate

und Sharing-Formate Specials: Individuelle Packages wie „Double Date at the Lake“, privat buchbare Genuss- und Aktivangebote

Ein Hotel mit Verantwortung: Nachhaltigkeit & Perspektive

Neben der Seewasser-Wärmepumpe stehen regionale Wertschöpfung, kurze Lieferketten und verantwortungsvolle Architektur im Fokus. Monika und Wolfgang Gröller führen die Betriebe gemeinsam mit ihren Töchtern Marie und Josefine. Die unter dem Namen Gröller Hospitality geführten Häuser am und rund um den See wurden mit insgesamt 8 Hauben und zahlreichen weiteren Auszeichnungen geehrt.

Weitere aktuelle Ehrungen:

Falstaff Restaurantguide: „Eröffnung des Jahres 2025“

Falstaff Barguide: „Neueröffnung des Jahres 2025“

Fazit für Gourmet Report

Das Hotel Post am See definiert den Begriff „Genusshotel“ im Salzkammergut neu. Historische Substanz trifft auf visionäre Architektur, nachhaltige Technik und eine der spannendsten Küchen Österreichs – all das macht das frisch gekürte „Hotel des Jahres“ zu einem Vorbild für moderne Hotellerie mit regionaler Identität und internationalem Anspruch.

Kontakt & Buchung:

Hotel Post am See, Ortsplatz 5, 4801 Traunkirchen

Tel: +43 (0)7617 2307

post@groellerhospitality.com

www.hotel-post-traunkirchen.at

Mehr zur Gröller Hospitality und weiteren Betrieben:

www.groellerhospitality.com