Online-Weinprobe – Bodegas Llicorella

Kürzlich habe ich an dieser Stelle drei Weine aus dem Montsant vorgestellt und darauf hingewiesen, dass weitere Weine aus dem Priorat folgen würden. Die Bodegas Llicorella gehört ebenso wie das spanische Weingut Cellers Can Blau zu den 1916 gegründeten Gil Family Estates. Auch darüber habe ich berichtet. Daher kann ich nun ohne weitere Erklärungen zwei Weine der Bodegas Llicorella im Priorat vorstellen.

Bodegas Llicorella

Minairó (2024)

Die Cuvée, bestehend aus den Rebsorten Garnacha, Cariñena, Syrah & Merlot, zeigt deutliche Aromen von Kirsche und Brombeere.

Die von Hand gelesenen Trauben wurden 10 Tage lang bei Temperaturen unter 28 °C separat in kleinen Fässern vergoren, anschließend ebenfalls separat für sechs Monate in französischen Eichenfässern gereift und schließlich verschnitten.

An dieser Stelle möchte ich einmal kurz auf die Gärtemperaturen eingehen, ohne eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben zu wollen. Die Gärtemperatur spielt bei der Erzeugung von Weinen, Bier und anderen alkoholischen Getränken eine wichtige Rolle. Es geht nicht ohne Kühlung. Zu hohe Temperaturen können das Produkt nachhaltig negativ verändern.

Bei einer gezügelten Gärung, so zwischen 25 und 28 Grad, können bei Rotweinen ca. 50 g/l Zucker abgebaut werden, wenn ich das alles richtig verstanden habe.

Doch zurück zum Minairó, der in der Flasche mit einem Naturkorken verschlossen wird. Zur Aufbewahrung sollte er ohne Fremdgerüche bei höchstens 18 Grad und kontrollierter Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Foto: Bernhard Steinmann

Clar del Bosc (2023)

Der Wein aus den Rebsorten Garnacha, Cariñena, Syrah & Cabernet-Sauvignon überraschte mich mit wuchtigen 15,5 % Alkohol.

Jede Rebsorte wurde separat 12 Monate in französischen Eichenfässern mit 600, 300 und 225 Litern Fassungsvermögen ausgebaut und schließlich verschnitten.

Was ich beim Weinkauf oder bei Weinproben überhaupt nicht mag sind Speiseempfehlungen. Schließlich kann doch jeder selbst entscheiden, zu welchem Anlass er die Flasche öffnet. Selbst bei geschenkten Weinen, die man vorher nicht kannte, kommt es eben auf den Selbstversuch an.

Wer mich kennt, weiß genau was das Vorspiel soll. Ich mache nämlich eine Speiseempfehlung.

Den Clar del Bosc, genauer gesagt den großen Rest den ich von dem Online-Tasting noch hatte, habe ich am Abend zu einem Nudelauflauf verkostet und ich muss sagen, das hatte wunderbar gepasst.