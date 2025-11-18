Toni Tänzer aus Öhringen gewinnt European Streetfood Award 2025

Große Freude und doppeltes Gold für die Streetfood-Szene Hohenlohes: Toni Tänzer, Gründer und kreativer Kopf von Toni’s Eatery in Öhringen, holte am im Oktober 2025 den Europameistertitel in der Kategorie „Burger“ beim European Streetfood Festival in München.

Tonis Eatery

Toni’s Eatery

Insgesamt traten 27 Foodtrucks aus 14 Ländern an; Tänzers Erfolg ist damit ein echtes Ausrufezeichen für die Qualität regionaler Gourmet-Burger.

Dreifacher Triumph für Toni’s Eatery

Neben dem ersten Platz in der Burger-Kategorie durfte sich das Team aus Öhringen über den Publikumspreis für den „beliebtesten Foodtruck Europas“ freuen – ein Beweis für kompromisslose Produktqualität und großes Fan-Engagement. In der Gesamtwertung des European Streetfood Award erreichte Toni Tänzer zudem die Silbermedaille und bestätigte damit den erfolgreichen Kurs seines innovativen Foodtrucks.

Den EM-Titel teilt sich Toni Tänzer mit dem französischen Spitzenkoch Joannes Richard: „Ich hätte nie gedacht, dass ich den Preis gemeinsam mit einem Sternekoch gewinnen würde – das ist ein besonderes Privileg“, so Tänzer im Gourmet Report Gespräch. Für das kommende Jahr sind interkulturelle Pop-ups von Toni’s Eatery und Richard bereits in Planung, um Streetfood und Haute Cuisine zusammenzubringen.

Toni-Tänzer-European-Streetfood-Award-2025-Winnerteam

Meisterstück: Der Surf & Turf Truffle Burger

Das preisgekrönte Signature-Gericht – der Surf & Turf Truffle Burger – überzeugt mit aromatischem Beef, in Kokospanade gebackenen Garnelen, Chorizo-Trüffel-Tapenade, hausgemachten Gurken, Röstzwiebeln, cremiger Sauercreme und geschmolzenem Käse.

Das fluffige Potato-Bun sorgt für perfekte Textur und Balance. Neben dem Burger präsentierte Toni Tänzer auch seine Thüringer Rostbratwurst und innovative Gerichte aus Kraut und Rübe, die internationale Jury und Publikum gleichermaßen begeisterten.

Nachhaltigkeit und Qualität als DNA

Tonis Eatery steht nicht nur für kreative Burger, sondern auch für konsequent nachhaltige Produktwahl und regionale Zutaten aus Hohenlohe. Das Team hat bereits zahlreiche nationale und europäische Titel gewonnen, unter anderem den German Streetfood Award 2025 und nun die Krönung bei der Europameisterschaft. Am Foodtruck am Ö-Center Öhringen und auf Tour sind die Sieger-Burger aktuell bis 18. Oktober erhältlich – eine Empfehlung für alle Streetfood-Liebhaber.



Die offizielle Website von Toni’s Eatery: www.tonis-eatery.com. Aktuelle Menüs, Tourdaten und Hintergrundinfos finden Streetfood-Fans dort direkt. Wer den Europameister kosten möchte, sollte sich beeilen – der Surf & Turf Truffle Burger wird nur für wenige Tage angeboten.

Mit Toni Tänzers Triumph beim European Streetfood Award 2025 setzt Öhringen ein kulinarisches Signal für die deutsche Streetfood-Szene – und zeigt, dass regionale Innovationsfreude auch auf europäischer Bühne überzeugt.